Áá¤á¤ÎÍ½Ìó¤¬¤ªÆÀ¡ª¤ªÆù¤Î¥×¥í¤¬Â£¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ö¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¡×¼«Ëý¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦ÉÊ¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¤È¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¡ª
Á´¹ñ¤Ë94Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÏ·ÊÞÆù²°¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ¹ÀÆó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¡×¤ä¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢10%³ä°ú¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ½Ìó³ä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦ÉÊ
¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¤äÂçÀÚ¤Ê¤´²ÈÂ²¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢5¼ïÎà¤Î¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤È2¼ïÎà¤Î¡Ö¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»ºÃÏ¡¦Éô°Ì¡¦Ì£ÉÕ¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤Ï¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢Æù²°¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¡×¤Ï¡¢¥¸¥åー¥·ー¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿´²¹¤Þ¤ë¤ª²È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡¢¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Î¼«Ëý¤ÎÌ£¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦ÉÊÍ½ÌóÆÃÅµ¡Û
¢£Í½Ìó´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¤´Í½ÌóÆÃÅµ¡§¾åµÍ½Ìó´ü´ÖÃæ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢É½¼¨²Á³Ê¤è¤ê10%³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¡Û¾ÜºÙ
¡ã¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡ä¡¡
¢¨²Á³Ê¤Ï100g¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇÈ´1,180±ß¡ÊÀÇ¹þ1,274±ß¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡õÇ¯Ëö¤ò¹ë²Ú¤ËºÌ¤ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡ª4Åùµé¤Î¹õÌÓÏÂµí¥â¥âÆù¤ò»ÈÍÑ¡£¸ý¤Ë¹¤¬¤ë´Å¤ß¤È¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¹ñ»º¤¤ï¤ßµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÄÌÇ¯ÈÎÇä
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇÈ´880±ß¡ÊÀÇ¹þ950±ß¡Ë
¥Ë¥åー¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¼«Ëý¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡È¤¤ï¤ßµí¡É¡ÊËÌ³¤Æ»»º¤ÈÄ¹ºê¸©»º¤Î¸ò»¨µí4Åùµé°Ê¾å¡Ë¤ò»ÈÍÑ¡£¤¯¤É¤µ¤Î¤Ê¤¤»é¼Á¤ÈÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¹ñ»º¤¤ï¤ßµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¹ñ»ºµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÄÌÇ¯ÈÎÇä
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇÈ´880±ß¡ÊÀÇ¹þ950±ß¡Ë
¹ñ»ºµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¹ë½£»ºµí¥È¥â¥µ¥ó¥«¥¯¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÄÌÇ¯ÈÎÇä
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇÈ´698±ß¡ÊÀÇ¹þ754±ß¡Ë
¹ë½£»ºµí¥È¥â¥µ¥ó¥«¥¯¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¹ë½£»ºµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÄÌÇ¯ÈÎÇä
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇÈ´398±ß¡ÊÀÇ¹þ430±ß¡Ë
¹ë½£»ºµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ
¡ã¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¡ä
¢¨²Á³Ê¤Ï1ËÜ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¤ª¤³¤áÀÖ·Ü¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇÈ´1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ1,296±ß¡Ë
¡È¤ª¤³¤áÀÖ·Ü¡É¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤Ç¤ªÊÆ¡Ê»ôÎÁÊÆ¡Ë¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Ìó60Æü´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È°é¤Æ¤é¤ì¤¿·Ü¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ÊÃÆÎÏ¤È³ú¤à¤Û¤É¤Ë¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ë»ÝÌ£¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊìÔÂô¤Ê¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¤³¤áÀÖ·Ü¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¹ñ»º·Ü¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§ÀÇÈ´699±ß¡ÊÀÇ¹þ754±ß¡Ë
»Í¹ñ¤¬»ºÃÏ¤Î·Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥Áー¥àÄ´Íý¸å¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¹ñ»º·Ü¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¥ì¥Ã¥°
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£