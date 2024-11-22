¡Ú¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤Ë£²ºýÆ±»þÈ¯Çä¡Û¥«¥Ðー¤Ç¤âÉ×ÉØ¤ÏÃçÎÉ¤·¡¢£²ºýÊÂ¤Ù¤ì¤Ð°ìËç³¨¤Ë¡ª Á´À¤³¦¤Î´èÄ¥¤ë¿Í¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¼ÂÍÑÅª¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ù¥«¥Ðー¡¦»î¤·ÆÉ¤ß¸ø³«¡ª
¡Ö¥¤¥±É¦¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö°ì²È¤Ë1¿Í¡¢É¦¤µ¤ó¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö¥Þ¥Êー¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡¡¡¡¡Ä¡Äetc.
¥æー¥¶ー¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡ª ¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ôÌó32Ëü¿Í¡ØB.B·³Áâ¡Êhttps://www.instagram.com/b.bgunso¡Ë¡Ù¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ù¤ò¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡Ê11·î22Æü¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ーーー¡ØÁ´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ù¤È¤Ïーーー
¿´ÇÛÀ¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¬¤Á¤ÊºÊ¡¦·³Áâ¤Ï¡Ö～¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÎÅÁ¤¨Êý¡¢°ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«¿È¤Î¸ÀÆ°¤ä¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æü¡¹ ¡É¼«Ê¬È¿¾Ê²ñ¡É ¤ò³«ºÅ¡£
¤½¤ó¤ÊºÊ¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¡¦É¦¤Ï·³Áâ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò±Ô¤¤¤Ò¤È¸À¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÉ¦¡ÊÉ×¡Ë¡ß·³Áâ¡ÊºÊ¡Ë¡Û¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Æü¾ï¤¬º£Æü¤âÀ¤³¦¤ò ¡É¥¹ー¥Ñー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡É ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä!?
ÃíÌÜ¤Ï¥«¥Ðー¡ª É¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ØNG¤È½ñ¤¤¤Æ¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÈÆÉ¤à¡¡ÊÔ¡Ù¤È¡¢·³Áâ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ø¤µ¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸£³¼þÌÜ¤À¤Ê¡¡ÊÔ¡Ù¡¢º¸±¦¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È°ìËç³¨¤Ë¡£É¦¤µ¤ó¤òÉÁ¤¯·³Áâ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤¼¤Ò¡¢½ñÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤éÉ×ÉØ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡ÖNG¤È½ñ¤¤¤Æ¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÈÆÉ¤à¡×ÊÔ
¢£Ãø¼Ô¡§B.B·³Áâ
¢£È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£²Á³Ê¡§1540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£È¯¹Ô¸µ¡§ ¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò
¡ÎAmazon¡Ïhttps://amzn.asia/d/hm6Z803
Á´¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ×¡¡É¦¡Ö¤µ¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸3¼þÌÜ¤À¤Ê¡×ÊÔ
¢£Ãø¼Ô¡§B.B·³Áâ
¢£È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£²Á³Ê¡§1540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£È¯¹Ô¸µ¡§ ¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò
¡ÎAmazon¡Ïhttps://amzn.asia/d/gsLNjbF
¡ü»î¤·ÆÉ¤ß¡ü
¡ÖNG¤È½ñ¤¤¤Æ¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÈÆÉ¤à¡×ÊÔ¤è¤ê
¡ÚÀÞ¤ì¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤Îºî¤êÊý¡Û
¡Ö¤µ¤Æ¤Ï¿ÍÀ¸3¼þÌÜ¤À¤Ê¡×ÊÔ¤è¤ê
¡Ú¼ÂºÝ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë½¬´·¡Û