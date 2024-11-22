MoodleÍÑONLYOFFICE²ÝÂêÄó½Ð¥×¥é¥°¥¤¥óºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó
Ascensio Systems Pte. Ltd¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤Ï¡¢11·î21Æü¤ËMoodleÍÑ¤ÎONLYOFFICE²ÝÂêÄó½Ð¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬¥Ðー¥¸¥ç¥ó3.0¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥Éµ¡Ç½¡¢DOCX¡¢PPTX¡¢XLSX¥Õ¥¡¥¤¥ëÍÑ¤ÎÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡¢PDF¥Õ¥©ー¥à½èÍý¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿·µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É
MoodleÆâ¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ»Õ¤ª¤è¤Ó³ØÀ¸¤Ï²ÝÂê¤òºîÀ®¤ª¤è¤Ó´°Î»¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÄ¾ÀÜ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Äó½Ð¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É
DOCX¡¢PPTX¡¢XLSX¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÊÔ½¸
°ÊÁ°¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó2.0¤Ç¤Ï¡¢¶µ»Õ¤¬²ÝÂê¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òDOCX¡¢PPTX¡¢XLSX·Á¼°¤ÇÀßÄê¤·¡¢³ØÀ¸¤¬Ä¾ÀÜÊÔ½¸¤·¤ÆºÇ½ªÈÇ¤òÄó½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶µ»Õ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶õÇò¤ÎÊ¸½ñ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶µ»Õ¤Ï³Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆÃÄê¤Î²ÝÂê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È
³ØÀ¸ÍÑPDF¥Õ¥©ー¥àºîÀ®
¥Ðー¥¸¥ç¥ó3.0¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤âPDF¥Õ¥©ー¥à¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶µ»Õ¤¬ÀßÄê¤·¤¿¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥¿¥¤¥×¡Ê¡Ö¶õ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¡×¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤«¡¢PDF¥Õ¥©ー¥àÁ´ÂÎ¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶µ»Õ¤¬¡Ö¶õ¡×¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢³ØÀ¸¤Ë¤Ï¶õÇò¤ÎPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ëÁ´ÂÎ¤ò¼«Í³¤ËÊÔ½¸¤·¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥¸¥ª¥Ü¥¿¥ó¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÆþÎÏ¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÀßÄê¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶µ»Õ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¡×¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò»öÁ°¤ËÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢³ØÀ¸¤Ï¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¹½Â¤¤ÈÆâÍÆ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÄê¤ÎÄêµÁºÑ¤ß¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î¤ß¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¼«ÂÎ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Çー¥¿¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò
¹¹¿·¤µ¤ì¤¿MoodleÍÑ¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë
¿·¤·¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËMoodle¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¡¢²ÝÂêÄó½Ð¥×¥í¥»¥¹¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦*¡£
*ONLYOFFICE²ÝÂêÄó½Ð¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¡¢ONLYOFFICE¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢Moodle¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÅý¹ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿ー¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ONLYOFFICE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ONLYOFFICE Docs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ONLYOFFICE¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È½èÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GDPR¤Ë½àµò¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¤ー¥È¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÊ¸½ñ¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥©ー¥à¡¢PDF¤Î¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ùー¥¹¤Î¥¨¥Ç¥£¥¿ー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢OOXML¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤Î´°Á´¤Ê¸ß´¹À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¥í¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±ÊÔ½¸¥âー¥É¡¢¥³¥á¥ó¥È¤È¥ì¥Ó¥åー¡¢ÆâÂ¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥Ðー¥¸¥ç¥óÍúÎò¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ONLYOFFICE¤Ï¡¢WordPress¡¢Jira¡¢Moodle¡¢Odoo¡¢Seafile¡¢ownCloud¡¢Confluence¡¢Nextcloud¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÅý¹ç²ÄÇ½¤Ç¡¢WOPI¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë¤è¤ëÅý¹ç¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ONLYOFFICE¤Ï¡¢Windows¡¢Linux¡¢macOS¡¢Android¡¢iOS¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌòÎ©¤Á¥ê¥ó¥¯
ONLYOFFICE¸ø¼°HP(https://www.onlyoffice.com/ja/)
MoodleÍÑONLYOFFICE Docs¡§¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥ÈÈÇ(https://www.onlyoffice.com/ja/download-docs.aspx)/¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ(https://www.onlyoffice.com/ja/docs-registration.aspx)
ONLYOFFICE Docs¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó(https://moodle.org/plugins/mod_onlyofficeeditor)
ONLYOFFICE²ÝÂêÄó½Ð¥×¥é¥°¥¤¥ó(https://moodle.org/plugins/assignsubmission_onlyoffice)
¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±ONLYOFFICE(https://www.onlyoffice.com/ja/education.aspx)
ONLYOFFICE¤Î¸ø¼°SNS
¸ø¼°¥Ö¥í¥°(https://www.onlyoffice.com/blog/ja)
note(https://note.com/onlyoffice/)
Qiita(https://qiita.com/ONLYOFFICE)
X(µìTwitter)(https://x.com/only_office_JA)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥»ー¥ë¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§sales@onlyoffice.com
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥× ¡§partners@onlyoffice.com
¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§press@onlyoffice.com
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡ ¡§marketing@onlyoffice.com