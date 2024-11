¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ªRe:Dive ¥­¥ã¥é¥Ý¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ～SWEET TIME～¡× 12·î7Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³ Cross Store ¥¢¥È¥ì½©ÍÕ¸¶Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª

株式会社バンダイナムコアミューズメント

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、『プリンセスコネクト!Re:Dive』のイベントショップ「プリンセスコネクト!Re:Dive キャラポップストア ~SWEET TIME~」を2024年12月7日(土)、バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店にオープンします。

本イベントショップではSWEET TIMEがテーマの描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ販売のほか、結果に応じて景品が当たるはずれなしのミニゲーム「今日のケーキはどれにする?ルーレット」を実施します。

イベント開催期間中、グッズやミニゲームを1,500円ご購入ごとに、アニメーションシーンのイラストを使用したブロマイドを配布します。

また、取り扱うオリジナルグッズは順次オンラインでも販売します。

【東京】

[開催場所]

東京都千代田区外神田1-17-6 アトレ秋葉原1内3階

バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店 キャラポップストア 1号店

[開催期間]

2024年12月7日(土)~2025年1月19日(日) 営業時間 10:00~21:00

[イベント特設サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/priconne-redive/

[プリンセスコネクト!Re:Dive 公式サイト]

https://priconne-redive.jp/

■『プリンセスコネクト!Re:Dive』の描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズが登場!

『プリンセスコネクト!Re:Dive』(以下、プリコネR)の描き下ろしイラストやゲーム内のアニメーションシーン、イベントエンディングのイラストなどを使用したオリジナルグッズを販売します。

1. アクリルスタンド

全4種 各1,800円 本体:H110×W130mm内 台座:W78×H78mm

プリコネRの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドです。

2.缶バッジコレクション

全8種 1個660円 直径57mm ※絵柄は選べません

プリコネRの描き下ろしイラストとアニメーションシーンのイラストを使用した缶バッジです。

3. アクリルキーホルダー

全4種 各900円 H60×W60mm内

プリコネRの描き下ろしイラストを使用したアクリルキーホルダーです。

4. アクリルボード

全1種 4,800円 H210×W297mm

プリコネRの描き下ろしイラストを使用した大きいサイズのアクリルボードです。

5. アートコースターコレクション

全10種 1セット(2枚入り)900円 H90×W90mm ※絵柄は選べません

プリコネRのアニメーションシーンやイベントエンディングのイラストを使用したコースターです。

6.缶マグネット付きギフト缶~SWEET TIME~(キャンディー&アクリルキーホルダー入り)

全4種 各2,500円 缶:直径83×D32mm/缶マグネット:直径57mm/

アクリルキーホルダー:H40×W40mm内/キャンディー:5個

プリコネRの描き下ろしイラストを使用した缶マグネット付きギフト缶と

ミニキャラを使用したアクリルキーホルダーのセットです。

各商品は後日オンライン販売を行います。詳細は後日特設サイトなどで発表します。

■『プリンセスコネクト!Re:Dive』の描き下ろしイラストをイメージしたミニゲームが登場!

店頭のみで開催の、ルーレットを回すと結果に応じた景品がもらえる、はずれなしのミニゲームです。

料金:600円/1回

【A賞】ミックスベリーケーキ賞. アクリルボード

全4種 W150×H200mm ※絵柄を選べます

プリコネRのアニメーションシーンのイラストを使用したアクリルボードです。

【B賞】アップルパイ賞. 缶バッジ

全15種 直径57mm ※絵柄を選べます

プリコネRのアニメーションシーンのイラストを使用した缶バッジです。

【C賞】ハートチュロ賞. ホログラムイラストシート

全30種(各15種×2グループ) W91×H55mm

※お好きなグループを選択してください。グループ内の絵柄は選べません

プリコネRのアニメーションシーンやイベントエンディングのイラストを使用した

ホログラム付きのイラストシートです。

■購入特典でアニメーションイラストを使用したブロマイドの配布を実施!

開催期間中、店舗でグッズやミニゲームを1,500円ご購入ごとに、アニメーションシーンのイラストを使用したブロマイドをランダムで1枚お渡しいたします。

購入特典. ブロマイド

全15種 W89×H127mm ※絵柄は選べません

プリコネRのアニメーションシーンのイラストを使用したブロマイドです。

『プリンセスコネクト!Re:Dive』とは

アニメRPG『プリンセスコネクト!Re:Dive』は、Cygamesが開発・運営するスマートフォン向けゲームです。豪華声優陣が演じる総勢80名以上の魅力的なヒロインが登場し、キャラクターたちがフルボイスで織りなす奥の深いシナリオと、物語を彩る美麗なアニメーションを楽しむことができます。

2018年2月の配信開始以来、国内外で多くの方々にプレイしていただくとともに、TVアニメの放送や楽曲CDの発売など、さまざまな展開を続けています。

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C) Cygames, Inc. (C)Bandai Namco Amusement Inc.