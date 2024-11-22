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Photo by Jun Yokoyama

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Photo by Jun Yokoyama


Photo by Jun Yokoyama

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@Wataru Oshiro

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1996 Â¿ËàÈþ½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô³¨²è²ÊÌý²èÀì¹¶ Â´¶È


1999 ¥á¥êー¥é¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥È¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢ー¥È(¥¢¥á¥ê¥«) ¥Ý¥¹¥È¥Ð¥Á¥å¥éー¥×¥í¥°¥é¥à½¤ Î»


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2024


²ÁÃÍ -¥²ー¥à ¾È²°Í¦¸­: (Capule Gallery, Tokyo)


Play -Valu:e Yuken Teruya (Art Fair Tokyo 2024, Tokyo )


Testimony to a fall:Yuken Teruya (Dorothee Nilsson Gallery, Berlin )


2023-2024


OKINAWA HEAVY POP : (²­Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¡¢ ²­Æì)


2022


La Mer by Yuken Teruya : (Daiwa Foundation, ¥í¥ó¥É¥ó)


Yuken Teruya: Unterritorial Territory (Anteroom Naha, ²­Æì)


CHORUS; ¾È²°Í¦¸­: (ÆáÇÆ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ïー¤È¡¢²­Æì)


2021


¾È²°Í¦¸­:Roots (²èÏ­²­Æì¡¢²­Æì)


2020


WE BELONG HERE: (Piero Atchugarry Galllery,¥Þ¥¤¥¢¥ß)



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https://artsticker.app/events/49975






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Photo by Ryo Yoshiya


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