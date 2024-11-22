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Photo by Jun Yokoyama
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Photo by Jun Yokoyama
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@Wataru Oshiro
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2024
²ÁÃÍ -¥²ー¥à ¾È²°Í¦¸: (Capule Gallery, Tokyo)
Play -Valu:e Yuken Teruya (Art Fair Tokyo 2024, Tokyo )
Testimony to a fall:Yuken Teruya (Dorothee Nilsson Gallery, Berlin )
2023-2024
OKINAWA HEAVY POP : (²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¡¢ ²Æì)
2022
La Mer by Yuken Teruya : (Daiwa Foundation, ¥í¥ó¥É¥ó)
Yuken Teruya: Unterritorial Territory (Anteroom Naha, ²Æì)
CHORUS; ¾È²°Í¦¸: (ÆáÇÆ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ïー¤È¡¢²Æì)
2021
¾È²°Í¦¸:Roots (²èÏ²Æì¡¢²Æì)
2020
WE BELONG HERE: (Piero Atchugarry Galllery,¥Þ¥¤¥¢¥ß)
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