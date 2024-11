2NE1¡¦MINZY¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤¬ÂçºåÇßÅÄ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖMINZY LIVE in JAPAN 2024¡×TIGET¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÈÀêÈÎÇäÃæ

2NE1・MINZYのソロライブが大阪梅田で開催!「MINZY LIVE in JAPAN 2024」TIGETにてチケット独占販売中

株式会社grabss[画像: https://prtimes.jp/i/36931/187/resize/d36931-187-5418ec89e5d040ab819d-0.png ]K-POP界の伝説的ガールズグループ「2NE1」のメンバーであり、ラッパー、ダンサーとして世界中で支持を集める『MINZY』が2024年12月27日(金)にソロライブを開催。2NE1は今年、デビュー15周年を記念した復活コンサート「WELCOME BACK」を開催し、全日程のチケットが即日完売、追加公演が発表されるなど、人気を改めて証明しました。彼女のソロステージで繰り広げられるエネルギッシュなパフォーマンスは、観る者すべてを虜にすること間違いなし。「MINZY LIVE in JAPAN 2024」のチケットは現在TIGETにて独占販売中です。■MINZY LIVE in JAPAN 2024●開催概要開催日:2024年12月27日(金)会場:CLUB PICCADILLY UMEDA OSAKA時間:開場 15:00 / 開演 16:00●会場アクセスCLUB PICCADILLY UMEDA OSAKA〒530-0051大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビル 8FOsaka Metro「梅田駅」より徒歩で約4分●チケット情報『早割チケット』:\5,000 (数量限定)『前売りチケット』:\7,000 (数量限定)※未成年入場可能です。※全券種共に入場時1ドリンク代\800が別途必要となります。※『早割チケット』が完売後、『前売りチケット』を販売開始致します。チケット販売ページ:https://tiget.net/events/361901●出演者MINZY from 2NE1■「TIGET (チゲット)」についてTIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と30万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。サービス紹介資料 : https://bit.ly/4eXPuUE【サービス概要】名称: TIGET (チゲット)開始日: 2013年11月10日URL: https://tiget.net【会社概要】社名: 株式会社grabss(グラブス)所在地: 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟6F代表者: 代表取締役 下平 誠一郎設立: 2012年10月1日URL: https://www.grabss.co.jp