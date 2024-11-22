AOS¥Çー¥¿¼Ò¡Ö¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¡¢AI¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ë¤è¤ë·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÈÀ¸»º´ÉÍý¤ò³Ø¤Ö¡×Âè4²óAI-MIS(TM)︎¡Ê·Ð±Ä¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡ßAI/DX¥Õ¥©ー¥é¥à³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È

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https://prtimes.jp/i/40956/462/resize/d40956-462-d4ab452255be367e0194-0.jpg ]¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥»¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÉ´ÌÚ»á¤«¤é¤Ï¡¢3D·Á¾õ¸¡º÷¤Ë¤è¤ëÂ°¿Í²½¶ÈÌ³¤Î²þ³×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤Ç¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥»¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¥°¥ëー¥×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿DX¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö(³ô)¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îµ»½ÑÎÎ°è¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎSpace Vertex¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡Space Vertex¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼ç¤Ë3D¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Îà»÷·Á¾õ¸¡º÷¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àß·×¤ä»îºîÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê¿·µ¬¤Ç¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¤ä¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë²áµî¤ÎÎà»÷ÉôÉÊ¸¡º÷¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËSpace Vertex¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îà»÷¤·¤¿ÉôÉÊ¤ò¿×Â®¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3D¤Î·Á¾õ¤«¤é¸¡º÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2£Ä¥Çー¥¿¤è¤ê¤â¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿±Ä¶È¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤Î¸¡Æ¤»þ´Ö¤¬½½Ê¬¤Ë¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Çー¥¿Ãµº÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Space 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]³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¿¤ÎÀ®ß·»á¤«¤é¤Ï¡¢¥Î¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿À¸»º´ÉÍýSaaS¡ÖSmartF¡×¤Ë¤è¤ëÀ½Â¤¶È¤Î²þÁ±»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£SmartF¤ÏÀ½Â¤¥Õ¥íー¤ËÆÃ²½¤·¡¢¼ê½ñ¤¤ä¥¨¥¯¥»¥ë¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Ðー¥³ー¥ÉÆþÎÏ¤È¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Ç¸½¾ì¤Î¹©¿ôºï¸º¤ÈÀµ³ÎÀ¸þ¾å¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£150°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤È½ÀÆð¤Ê³ÈÄ¥À¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Äã¥³¥¹¥È¤ÎDX¿ä¿Ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£SmartF¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¹â¥³¥¹¥È¤ÎDX²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ³Æþ»Ù±ç¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¾®¸Â¤Îµ¡Ç½¤«¤é¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢½é´üÀßÄê¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤ÎSaaS·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤äÂ¾¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£SmartF¤Ï»º¶ÈÁõÃÖ¡¢¿©ÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥Ã¥È´ÉÍý¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢Ç¼´ü´ÉÍý¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ä»ö¶ÈÀ®Ä¹¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¢£Session6¡Ö¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç»Ï¤á¤ëÀ¸»º´ÉÍýDX¡×¡¡CMA³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÏÉ¸« Å¯Íº »á[²èÁü8: 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