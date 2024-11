ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社(東京都港区、マネジング・ディレクター:川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」)は、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がナショナルリーグMVP(最優秀選手賞)を受賞したことを記念したオフィシャルグッズを、MLB公式オンラインショップ(https://www.mlbshop.jp/ja/)にて販売開始しました。

大谷選手のMVP受賞は、ロサンゼルス・エンゼルスでプレーしていた昨シーズンに続き2年連続3度目の受賞となり、アメリカンリーグ、ナショナルリーグと異なるリーグで2年連続してMVP獲得は史上初の記録です。

また、DH(指名打者)のみで出場した選手では、初のMVP受賞となりました。MLB公式オンラインショップでは、シーズン54本塁打、59盗塁を記録した大谷選手の活躍を象徴するビジュアルがデザインされた記念Tシャツやフーディー、さらに出塁時に塁上で行う“キケポーズ”をする大谷選手のイラストTシャツ、メモラビリアなど全25商品以上の記念グッズを販売しています。

また、ワールドシリーズで激闘を繰り広げ、アメリカンリーグMVPを受賞したアーロン・ジャッジ選手(ニューヨーク・ヤンキース)とのコラボTシャツもラインナップしています。

今シーズン、世界中の野球ファンを魅了した大谷選手の偉業を祝う記念グッズを通して、この歴史的瞬間を祝福しましょう。

受注期間:12月24日(火)正午まで

大谷翔平選手『ナショナルリーグMVP受賞記念グッズ』特設ページ:

https://www.mlbshop.jp/ja/x-6945?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2024-11-22-mvp(https://www.mlbshop.jp/ja/x-6945?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2024-11-22-mvp)

商品一覧ページ:

https://www.mlbshop.jp/ja/c-15766?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2024-11-22-mvp(https://www.mlbshop.jp/ja/c-15766?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2024-11-22-mvp)

<Fanatics>ドジャース 大谷翔平 ナショナルリーグ MVP 2024 獲得記念Tシャツ(ホワイト/ブルー)

サイズ S/M/L/XL/130/150

価格 6,000円、キッズ4,500円

<Fanatics>ドジャース 大谷翔平 ナショナルリーグ MVP 2024 獲得記念フーディー(ホワイト/ブルー)

サイズ S/M/L/XL ※ホワイトカラーのみキッズサイズ(130/150)を展開

価格 8,000円、キッズ6,500円

<Fanatics>ヤンキース ドジャース アーロン・ジャッジ × 大谷翔平 MVP 2024 コラボTシャツ(ホワイト)

サイズ S/M/L/XL/130/150

価格 7,000円、キッズ5,000円

<Fanatics>ドジャース 大谷翔平 ナショナルリーグ MVP 2024 獲得記念Tシャツ[ロゴ](ブルー)

サイズ S/M/L/XL/130/150

価格 6,000円、キッズ4,500円

<Fanatics>ドジャース 大谷翔平 ナショナルリーグ MVP 2024 獲得記念 ネーム&ナンバー 背番号Tシャツ(ホワイト/ブルー/ブラック)

サイズ S/M/L/XL/130/150

価格 6,000円、キッズ4,500円

<Fanatics>ドジャース 大谷翔平 ナショナルリーグ MVP 2024 獲得記念イラストTシャツ(ホワイト/ブルー)

サイズ S/M/L/XL/130/150

価格 6,000円、キッズ4,500円

<Fanatics>ドジャース 大谷翔平 ナショナルリーグ MVP 2024 獲得記念イラストフーディー(ホワイト/ブルー)

サイズ S/M/L/XL ※ホワイトカラーのみキッズサイズ(130/150)を展開

価格 8,000円、キッズ6,500円

<NIKE>ヤンキース アーロン・ジャッジ アメリカンリーグ MVP 2024 獲得記念Tシャツ(ネイビー)

サイズ S/M/L/XL

価格6,000円

ダブルコインフォトミント:30,000円コインキーチェーン:5,500円

ゴールドコイン:15,000円<Wincraft>フラッグ:8,000円<Wincraft>タオル:5,500円

ほか、

<Wincraft>プレミアムバナー:4,000円

<Wincraft>ペナント:3,000円

<Wincraft>ランヤード:2,500円

<Wincraft>キーストラップ:2,200円

<Wincraft>缶クーラー:2,100円

<Wincraft>ファンデカール:2,100円

<Wincraft>マグネット:2,100円

<Wincraft>キーリング:2,000円

<Wincraft>ピンズ:2,000円

<Wincraft>ピンズ(1.25×1):2,000円

などご用意しています。

※商品のお届け日は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社(英文表記:Fanatics Japan G.K.)】

本社:東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル8F

代表(マネジング・ディレクター):川名 正憲

事業内容:ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ5クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce(=ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル)」を強みとしています。2021年からはMLB公式オンラインストア(mlbshop.jp)を運営しています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト:https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note:https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.