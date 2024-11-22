第二回「終わった人」モノマネ企画ライブ『モノマネ×モノマネ 暗黒モノマネ編』開催を記念し、オフィシャルグッズが販売決定！

株式会社Carry On[画像1: https://prtimes.jp/i/87236/197/resize/d87236-197-5ed3678ed40dc5b34473-0.png ]ついに『モノマネ×モノマネ暗黒モノマネ編』開催決定を記念し、オフィシャルグッズの販売が決定しました！11月30日（土）に開催される第二回 終わった人 モノマネ企画ライブの会場にて、ファン待望のスペシャルグッズが登場します。今回のグッズは、新デザインイラストを含む6種のアイテムがラインナップ。記念レアグッズが盛りだくさんです！また、夏に限定発売していたリバーシブルバケットハットとロングTシャツも現地で数量限定発売！ぜひ、この特別なライブを記念したスペシャルなグッズを手に入れて、思い出を形にしてください！※会場での販売数には限りがありますので、売り切れとなる場合がございます。ご了承ください。◆イベント詳細https://t.livepocket.jp/e/owattahito2◆ラインナップ[画像2: https://prtimes.jp/i/87236/197/resize/d87236-197-2967a3554a20e493ea45-1.png ]・GRAFFITI DESIGN TEE（ white or black ) S/M/L/XL 定価：4,500円（税込）・GRAFFITI DESIGN パーカー S/M/L/XL定価：8,000円（税込）・ランダムアクリルスタンド（全7種） 定価：800円（税込）・ステッカーセット（5種入り）定価：1,000円（税込）・ラバーストラップ定価：1,000円（税込）・LOGO マフラータオル定価：2,200円（税込）・BIG LONG TEE -OWATTAHITO-定価：5,000円（税込）・BUCKET HAT -KP model-定価：6,500円（税込）【終わった人】https://www.youtube.com/@owattahito【株式会社Carry On 会社概要】会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F創業 ：2021年3月代表取締役 ：高田 樹事業内容 ：クリエイターマネジメント 各種プロモーション EC企画販売事業 イベント事業 SNSコンサルティングURL ：https://carry0n.co.jp/【お問い合わせ先】mail：info@carry0n.co.jp