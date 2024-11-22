¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛÈÎÇäÂåÍýÅ¹Êç½¸³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¨¥¹¥é¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´µ×´ÖÍµ²ð¡¢°Ê²¼ ¥¨¥¹¥é¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤ÎÊç½¸¤ò2024Ç¯11·î22Æü(²Ð)ËÜÆü¤è¤ê³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£Êç½¸ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸ / EC¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî / LPÀ©ºî¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é(https://slt-inc.jp/services/homepage/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=20241122)¡Ë
¡¡¡¦MEOÂÐºö¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é(https://slt-inc.jp/services/meo?utm_source=PRTIMES&utm_medium=20241122)¡Ë
¡¡¡¦SEOÂÐºö¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é(https://slt-inc.jp/services/seo/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=20241122)¡Ë
¡¡¡¦SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é(https://slt-inc.jp/services/sns-marketing/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=20241122)¡Ë
¡¡¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ðÂå¹Ô¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é(https://slt-inc.jp/services/advertisement/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=20241122)¡Ë
¡¡¡¦WEB¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é(https://slt-inc.jp/services/consulting/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=20241122)¡Ë
¡¡¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ / ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯
¡¡¡¦Áí¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖMALINE¡×¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é(https://slt-inc.jp/maline/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=20241122)¡Ë
Google MEOÂÐºö
Google MEOÂÐºö
Google¹¹ð±¿ÍÑÂå¹Ô
¸µ¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×º£Â¼ÌÔ¤µ¤ó¤âÂçÀä»¿¡ÖMEO¡×ÂÐºö
Áí¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖMALINE¡×
¢£ÈÎÇäÀ®²ÌÊó½·
¡¡15~30% / 1·ï (¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ü3%)
¡¡¢¨1. ¾åµ¤ÏÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨2. ÈÎÇäÀ®²ÌÊó½·¤Ï·ÀÌó·ï¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨3.¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ï2024Ç¯11·î22Æü～2024Ç¯12·î31ÆüËø
¡¡¢¨4. ·î³Û»ÙÊ§¤¤·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡¢·ÀÌó´ü´ÖÃæ·ÑÂ³¤·¤Æ¾åµÀ®²ÌÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Êç½¸Í×·ï
²¼µ2ÅÀ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼çÍÍ¤Î¤ß¤´±þÊç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£±.ÊÀ¼Ò¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼çÍÍ
¡¡¡¡¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ø¶Ã¤¡Ù¡Ø´¶Æ°¡Ù¡ØÇä¾åÁý²Ã¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¡ØÍøÂ¾¤Î¿´¡Ù¤òÂçÁ°Äó¤ËÊª¿´Î¾ÌÌ¤Ç¤ªµÒÍÍ¡¢µÚ¤Ó½¾¶È°÷¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¥Ð¥ê¥åー¡§¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄã²Á³Ê¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é(https://slt-inc.jp/corporate/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=20241122)
£².¤ªµÒÍÍ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÇºÇÅ¬¤Ê¤´Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼çÍÍ
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀÅù¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¡§¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¡¡Æó³¬Æ²
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://slt-inc.jp/inquiry/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=20241122
¥¨¥¹¥é¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤ÏÁí¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸À©ºî
¡¡¡¦ EC¥µ¥¤¥È(¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×)À©ºî
¡¡¡¦ LP¡Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡ËÀ©ºî
¡¡¡¦SEOÂÐºö¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¦MEOÂÐºö¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¦¹¹ð±¿ÍÑÂå¹Ô
¡¡¡¦Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¿½ÀÁÂå¹Ô
¡¡¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯
¡¡¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ëMALINEÈÎÇä
¡¡¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¥é¥Ù¥ë¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä
¡Ú´ë¶ÈÍýÇ°¡Û
¡¡¡»¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ø¶Ã¤¡Ù¡Ø´¶Æ°¡Ù¡ØÇä¾åÁý²Ã¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡»¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¡ØÍøÂ¾¤Î¿´¡Ù¤òÂçÁ°Äó¤ËÊª¿´Î¾ÌÌ¤Ç¤ªµÒÍÍ¡¢¤ª¤è¤Ó½¾¶È°÷¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡»¥Ð¥ê¥åー¡§¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£