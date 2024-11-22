11·î21Æü ÅÐÏ¿Áª¼êÄÉ²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ã¥ê¥¬ー¥ì¥ô¥£¥¢³ë¾þ¡Ú£Æ¥êー¥°2024-2025 ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó2¡Ûº£¤³¤½ºÇ¹â¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò
11·î20Æü¡¢£Æ¥êー¥°2024-2025 ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó2¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÎÄÉ²Ã¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÏ¿Áª¼êÄÉ²Ã
½êÂ°¡§¥ê¥¬ー¥ì¥ô¥£¥¢³ë¾þ
No.¡§6
Pos.¡§FP
Áª¼êÌ¾¡§ÄÍÅÄ ÍªÚö¡ÊTSUKADA Yuki¡Ë
È÷¹Í¡§£Æ¥êー¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê ¢¨11·î19ÆüÉÕ
¡Ê½êÂ°¸µ¡§¥ê¥¬ー¥ì¥ô¥£¥¢³ë¾þ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ë
No.¡§70
Pos.¡§FP
Áª¼êÌ¾¡§¿¹ É¢Ìé¡ÊMORI Shuya¡Ë
È÷¹Í¡§£Æ¥êー¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê ¢¨11·î19ÆüÉÕ
¡Ê½êÂ°¸µ¡§¥ê¥¬ー¥ì¥ô¥£¥¢³ë¾þ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ë
¢¨£Æ¥êー¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼êÀ©ÅÙ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢JFA¡Ë¤¬Äê¤á¤ëÍ×·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤·¡¢JFA¤¬ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢½êÂ°¥Áー¥à¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤Þ¤Þ£Æ¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢£Æ¥êー¥°Åù¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://www.jfa.jp/youth_development/honor_players/futsal.html
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Æ¥êー¥°£Ô£Ö¡×
¨¡¨¡Á´»î¹ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡õ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¨¡¨¡
²Á³Ê¡§·î³Û2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://fleague.stores.play.jp/
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ähttps://www.fleague.jp/news/?p=63052