¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤È´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡Ö´óÉÕDX¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Î¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÉ²Ã½Ð»ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÅç Áï°ì¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëGenesia Venture Fund 3¹æ¡Ê°Ê²¼¡¢GV-3¡Ë¤è¤ê¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤È´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡Ö´óÉÕDX¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ÀµÎ´¡¢ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¡¢°Ê²¼¡§¡Ö¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¡×¡Ë¤Î¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Sony Innovation Fund¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã½Ð»ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÂ¾¤Î½Ð»ñ¼Ô¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥¤¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¤Ë¤è¤ëÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¤È´ë¶È¸þ¤±¤Ë´óÉÕ·èºÑ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö´óÉÕDX¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Æ³ÆþÃÄÂÎ¤Ï2,800ÃÄÂÎ°Ê¾å¡¢´óÉÕÎ®ÄÌÁí³Û¤Ï80²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¡¦½¾¶È°÷¤Î´óÉÕDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¡¢Âç´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³«¼¨¹àÌÜ¤Î²þÁ±¡¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://congrant.com/jp/
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
´óÉÕÊç½¸¡¦·èºÑ¡¦CRM¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ê·Ú¤Ê´óÉÕÊç½¸¡Û
Ã±È¯¤Î´óÉÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñÈñ¤ä¥Þ¥ó¥¹¥êー¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê·Ú¤ËÊç½¸¤Ç¤¤Þ¤¹
¡ÚËÉÙ¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¡Û
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥«ー¥É·èºÑ¤¬ºÇÃ»ÍâÆü¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥«ー¥É·èºÑ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶ä¹Ô¿¶¤ê¹þ¤ß¤äApple Pay¡¦Google Pay¡¦PayPay¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¥Çー¥¿¤Î°ì¸µ´ÉÍý¡ÊCRM¡Ë¡Û
´óÉÕÍúÎò¡¢Ï¢ÍíÀè¾ðÊó¡¢·ÑÂ³·ÀÌó¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤Ë°ìÍ÷¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È°Ê³°¤Î¥Çー¥¿¤â´Þ¤á¡¢°ì³ç´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¤Î´óÉÕÊ¸²½¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï¡Ö´óÉÕ¤òÁ±°Õ¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï´óÉÕ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÍ¥¶ø¤ä´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÃÄÂÎ¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤Îº¹¤¬´óÉÕ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á±°Õ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î´óÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¤¨¡¢´óÉÕ¼Ô¤¬»Ù±ç¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î´óÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÝÂê¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´óÉÕ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ëµ¡Ç½¤ÈÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢Âç´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç30¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤È¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸µ¤Ë¡¢¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¹½Â¤¤òÀß·×¤·¡¢Âç´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë´óÉÕDX¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
- Âç´ë¶È¤Î½¾¶È°÷¤ò´Þ¤à°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Î´óÉÕÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È´óÉÕ¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡
- Âç´ë¶È¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°Êý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÒÆâ¸þ¤±·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¥µ¥Ýー¥È
- Âç´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ëÇ§ÄêNPOË¡¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü
¤³¤ì¤é¤Î¶¦ÁÏ¤ò¼´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î´óÉÕÊ¸²½¤Î¾úÀ®¡¢´óÉÕ»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò / General Partner¡¡ÅÄÅç Áï°ì
µÞÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¸½ºßÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÞÀ®Ä¹¤³¤½ÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÄ©Àï¡¦Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¼èÁÈ¤ß¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ä¶ä¹Ô¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ñ¶â¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸å¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ê¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Ï¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÎÄ©Àï¼Ô¤È»ñ¶âÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤À¤¤ÎÃæ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¿Í¡¹¤È¤Î»ñ¶â½Û´Ä¤ÎÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´óÉÕ¤ò»Ù¤¨¡¢¤¢¤ë¤Ù¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¢¤ëÄ©Àï¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢Á°²ó¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ú¤Â³¤ÄÉ²ÃÅê»ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¥Áー¥à¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥³¥ó¥°¥é¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
WEB ¡§https://congrant.com/jp/company.html
ÀßÎ© ¡§2020Ç¯5·î11Æü
½êºßÃÏ ¡§¢©550-0002 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ1-22-17 ¹¾¸ÍËÙ¥¤ー¥¹¥È¥Ó¥ë6F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO º´Æ£ ÀµÎ´
¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥·¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
WEB ¡¡ ¡§https://genesiaventures.com/
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯8·î
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-10-5 ½ÂÃ«¥×¥ì¥¤¥¹3F Orbit ShibuyaÆâ
»öÌ³½ê¡¡¡§¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡ËWeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ûー¥Á¥ß¥ó¡ËGenesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ù¥ó¥¬¥ëー¥ë¡ËBlock L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿General Partner¡¡ÅÄÅç Áï°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¶È