¡ØMOTHER¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÄêÈÖT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¥â¥Ç¥ë ß·ÉôÅÏ¡Ê¥¹¥«ー¥È¡Ë¡Ê3XL¥µ¥¤¥ºÃåÍÑ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤ÜÆü¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤Û¤ÜÆüMOTHER¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ØMOTHER2 ¥®ー¥°¤ÎµÕ½±¡Ù¢¨¥·¥êー¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£ ¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏS¡¢M¡¢L¡¢LL¤Î4¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Éーーー¤ó¤ÈÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÄêÈÖ¤Î¡Ö¡ØMOTHER2¡Ù¥í¥´¡×¡ÊDARK NAVY¤Î¤ß¡Ë¤È¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¥Ð¥Ã¥Â¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë£Ì£Ì¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¥µ¥¤¥º¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡Ö£³£Ø£Ì¡×¤òÄÉ²Ã¡£2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¡ÖMOTHER¤Î¤ª¤ß¤»¡×https://www.1101.com/mother_project/items/ ¤ª¤è¤ÓTOBICHIÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®£³ÃúÌÜ£±£¸ ¤Û¤ÜÆü¿ÀÅÄ¥Ó¥ë 1F¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï https://www.1101.com/n/s/mother_project/bigsizetshirts/index.html(https://www.1101.com/n/s/mother_project/bigsizetshirts/index.html) ¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ØMOTHER2 ¥®ー¥°¤ÎµÕ½±¡Ù¤Ï1994Ç¯Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó(TM)ÍÑ¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡Ë
¡ØMOTHER2¡Ù¥í¥´¡ÊDARKNAVY¡Ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¥Ð¥Ã¥ÂT¥·¥ã¥Ä
º¸¡Ë¡ØMOTHER2¡Ù¥í¥´¡ÊDARKNAVY¡Ë/ ±¦¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¥Ð¥Ã¥ÂT¥·¥ã¥Ä
¡Ö¤Û¤ÜÆüMOTHER¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÇÄêÈÖ¿Íµ¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¡ØMOTHER¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿80Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÄêÈÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦T¥·¥ã¥Ä¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤¬¤óÃå¤Æ¤¬¤ó¤¬¤óÀö¤Ã¤Æ¡¢·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò¤¿¤Î¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯¤´°¦ÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡¡³Æ4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
ÁÇºà¡¡¥³¥Ã¥È¥ó100%¡¡
¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢£³XL
(C)SHIGESATO ITOI / Nintendo (C)HOBONICHI