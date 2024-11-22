¡Ú²£ÉÍ¹âÅç²°¡Û²£ÉÍ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡Ò¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¡Ó¤Î¿©¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ëÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Î S.Weil by HOTEL NEW GRAND²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¡Ï¤¬12·î1Æü¥ªー¥×¥ó¡ª
²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Û¥Æ¥ëÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖS.Weil by HOTEL NEW GRAND¡×¤ò¥Û¥Æ¥ë³«¶È 97 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë 12 ·î 1 Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃÏ²¼£±³¬ Foodies¡ÇPort£² ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¹°Ê³°¤Ç¤Ï½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ S.Weil ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ä¿Íµ¤¥¹¥¦¥£ー¥Ä¡¢¥Ùー¥«¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼êÅÚ»º¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ÉÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¡ÖS.Weil ¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã´Ì¡×¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê 300 ¸Ä¡Ë¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ²£ÉÍ¤ÇÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¹ï¤à¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ëÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢2025 Ç¯ 2 ·î¾å½Ü¤ËÅ¹Æâ±ü¤Î¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¤ò´Þ¤ß¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
¢£Å¹¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§S.Weil by HOTEL NEW GRAND²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹
¢£¥ªー¥×¥óÆü¡§12 ·î 1 Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨2025 Ç¯ 2 ·î¾å½Ü¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢OPENÍ½Äê¡Ê1·îÃæ½Ü～²¼½Ü¤Ï¹©»ö¤Î¤¿¤áCLOSEÍ½Äê¡Ë
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ° 10 »þ～¸á¸å £¹ »þ
¢£¾ì¡¡¡¡ ½ê ¡§²£ÉÍ¹âÅç²° ÃÏ²¼£±³¬ Foodies¡ÇPort£²
¢£ S.Weil ¥Ö¥é¥ó¥É¿·¾¦ÉÊ
S.Weil ¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã´Ì¡¡3,456±ß
º¸¡§¥Ô¥ó¥¯¡ã²£ÉÍ¹âÅç²°Å¹ 300¸Ä¸ÂÄê¡ä
¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ
Çö¤¯¥«¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Ï²£ÉÍ¹âÅç²°¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê300¸Ä¤Ë¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
S.Weil ¥¯¥Ã¥ー´Ì¡¡5,616±ß
¹ÈÃã¤ä¥³ー¥Òー¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥¸¥ã¥à¤Î¥¯¥Ã¥ー¤ä¡¢¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¡¢¥Öー¥ë¥É¥Íー¥¸¥å¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¤¤Ê¤É¡¢10¼ïÎà¤Î¾Æ²Û»Ò¤ò¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤ËµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤«ÌÂ¤¦³Ú¤·¤µ¤òÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤É¤¦¤¾¡£
S.Weil ¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë¡¡2,700±ß
¥¢ー¥â¥ó¥É¤Ë¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¥Ì¥¬ー¤òÈþ¤·¤¯¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ö¥ì¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÁÅý²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
S.Weil ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë¡¡3,456±ß
ºÇ¹âÊö¥ô¥¡¥íー¥Ê¼Ò¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê´Å¤ß¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤Ë¡¢·Ú²÷¤Ê¿©´¶¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
S.Weil ¥µ¥Ö¥ì¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡Ê12ËçÆþ¤ê¡Ë¡¡2,700±ß
¥¤¥¿¥ê¥¢¥Áー¥º¤Î²¦ÍÍ¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥µ¥Ö¥ì¡£»Å¾å¤²¤Î¥²¥é¥ó¥É±ö¤¬¡¢ÆÃÍ¤Î´Å¤ß¤È¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤ªÃã¤ä¥ï¥¤¥ó¤ÈÁêÀÈ´·²¡£
S.Weil¥³¥¤¥ó¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ê18ËçÆþ¤ê¡Ë¡¡1,944±ß
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤ÈÍ¥¤·¤¤¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¶â¿§¤Î¥³¥¤¥ó·¿¤Ë¸ÄÊñÁõ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¡972±ß
¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¡¢¥Þ¥ë¥µ¥é¼ò¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤¹¤®¤º¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÂç¿Í¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¥µ¥ó¥É¡Ê¥áー¥×¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡Ë¡¡540±ß
¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¤È¡¢¥µ¥Ö¥ìÀ¸ÃÏ¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÈþ¤·¤¤Ä´ÏÂ¡£¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¡Ö¥áー¥×¥ë¡×¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
¢£ S.Weil ¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ
¥Óー¥Õ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥É¥ê¥¢¡ÊÎäÅà¿©ÉÊ¡Ë¡¡2,592±ß
ÅÁÅý¤Î¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤ÊµíÆù¤Î»ÝÌ£¤È¤á¤é¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¥°¥é¥¿¥ó¥½ー¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸±ü¤«¤é»þ·×¤Þ¤ï¤ê¡Ë
¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É¡¦¥·¥È¥í¥ó¡¡3,240±ß
¥ê¥â¥ó¥Á¥§¥Ã¥í¤È¥Ôー¥ë¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤·¤Ã¤È¤êÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£
S.Weil ¥µ¥Ö¥ì¡Ê8ËçÆþ¤ê¡Ë¡¡2,160±ß
¥Ð¥¿ー¤ÈÁ´Î³Ê´¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¥×¥ìー¥ó¤È¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¢¥½ー¥È¡£
¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ö¥ë¥È¥ó¥Ì¡Ê6ËçÆþ¤ê¡Ë¡¡2,376±ß
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥¿ー¤Ë±ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥é¥à¼ò¤Î¹á¤ê¡£¤Û¤í¤Û¤í¿©´¶¤Î¡¢¥Ö¥ë¥¿ー¥Ë¥åÃÏÊý¤ÎÌÃ²Û¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¼êÁ°¤«¤é»þ·×¤Þ¤ï¤ê¡Ë
¥È¥í¤Ú¥¸¥§¥ó¥Ì¡¡648±ß
¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ËÃúÇ«¤Ë¿æ¤¾å¤²¤¿¥¯¥ìー¥à¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ー¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥ó¥É¤·¤¿ÆîÊ©À¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡£¥ê¥Ã¥Á¤ÇìÔÂô¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¥¹¥¦¥£ー¥Ä¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥Æ¥Ã¥È¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡Ë¡¡756±ß
Íñ¤Î¥³¥¯¤È¥Ð¥¿ー¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤òÅ»¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÆ¬¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡£
¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡¦¥Ê¥ó¥Æー¥ë¡¡972±ß
Ä¹Êý·Á¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÃÏ¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç·Ú¤¯¥Èー¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É ¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡Ê°ìÎã¡Ë
¡ÚÎäÅà¿©ÉÊ¥·¥êー¥º¡Û¡Ê°ìÎã¡Ë
¥Û¥Æ¥ëÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¤´¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Íµ¤¤Î¥·¥êー¥º¡£½éÂåÁíÎÁÍýÄ¹¥µ¥êー¡¦¥ï¥¤¥ë¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Û¥Æ¥ëÈ¯¾Í¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·ー¥Õー¥É¥É¥ê¥¢¡×¤ä2ÂåÌÜÁíÎÁÍýÄ¹¤¬À¸¤ß¤À¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¡¢¥Û¥Æ¥ë³«¶È»þ¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¹¥Æー¥ ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¡×¤Ê¤ÉÅÁÅý¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥Õー¥É¥É¥ê¥¢ 2,376±ß
¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥½ー¥¹¡õ¥Ñ¥¹¥¿¥»¥Ã¥È¡¡1,404±ß
¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¡¡1,296±ß
¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡¡1,944±ß
ÎäÅà¿©ÉÊ¥·¥êー¥º¡Ö¥·ー¥Õー¥É¥É¥ê¥¢¡×
¡Ú¥ì¥È¥ë¥È¥·¥êー¥º¥·¥êー¥º¡Û ¡Ê°ìÎã¡Ë
¤´¼«Âð¤Ç¤ª¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥È¥ë¥È¥°¥ë¥á¡£
Ä´Íý¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÀ£Æ¹Æé¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ß¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ëPACKAGING OF THEWORLD¡É ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¼«Ëý¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÎÁÍý¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ªÂ£¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¥½ー¥¹¡¢¥Ü¥í¥Íー¥¼¥½ー¥¹¡¡³Æ648±ß
¥Óー¥Õ¥«¥ìー¡¿¥Á¥¥ó¥«¥ìー¡¡³Æ864±ß
¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹ー¥×¡¿¥³ー¥ó¥¹ー¥×¡¡³Æ540±ß
S.Weil by HOTEL NEW GRAND¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1927Ç¯¡¢²£ÉÍ¤Ë³«¶È¤·¤¿¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥°¥é¥ó¥É¡×¤Î½éÂåÁíÎÁÍýÄ¹¥µ¥êー¡¦¥ï¥¤¥ë¡£ ÆüËÜ¤ËÀ¾ÍÎÎÁÍý¤Î¼«Í³¤È³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥â¥À¥ó¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÁÍý¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤¿¤ÎÈþ¿©²È¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ó¤Ê¡È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀµÅýÇÉ¡É¤È¤·¤Æ¡¢»á¤Î¸ùÀÓ¤Èµ»¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¿©¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÍÎ¿©¤ò¼«Âð¤Ç¤¿¤Î¤·¤á¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¾¦ÉÊ¡¢¥Ñ¥ó¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤Î¤Û¤«¡¢ S.Weil ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥«¥ëー¥í¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥Òー¡¢¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Ê¤ª¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¥µ¥êー¡¦¥ï¥¤¥ë¤ÎÄï»Ò¤¬ºî¤Ã¤¿ÍÎ²Û»Ò¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥¨¥¹¥ï¥¤¥ë¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§²£ÉÍ¹âÅç²°¡ÊÂåÉ½¡Ë045-311-5111