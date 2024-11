JFAとアディダスによるU-12年代の選手を対象とした特別イベント「JFA アディダス U-12 DREAM ROAD キャンプ 2024」を初開催

アディダス ジャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/3301/978/resize/d3301-978-65cc6d7c529591f7c8a7-0.png ]JFA アディダス U-12 DREAM ROAD キャンプ 2024特設ページ:https://www.jfa.jp/news/00034534/JFA PARTNERSHIP PROJECT for DREAM | JFA|公益財団法人日本サッカー協会:https://www.jfa.jp/partnership/アディダス フットボールについて:https://www.adidas.jp/football 「JFA アディダスU-12 DREAM ROAD キャンプ 2024」は、JFAおよびアディダスの強みを活かして、子ども達がサッカーについて学ぶ場を創出し、よりサッカーを好きになり、サッカーに関する夢を持ってもらうきっかけを作ることを目的とした特別イベントです。SAMURAI BLUE(日本代表)の森保一監督からアドバイスをもらえるサッカークリニックや、アディダスによるキットマネージャーやサッカーシューズ作りなどの仕事に関するセミナー、元プロサッカー選手による夢の授業特別編、ダンボールアーティスト 島津冬樹さんによるワークショップなど、様々なコンテンツを予定しています。 JFAとアディダスは「JFA アディダス U-12 DREAM ROAD キャンプ 2024」を通じて、未来を担う子どもたちがサッカーに関わる夢を持ち続け、そして生き生きとした人生を送ってくれることを期待しています。また、すべてのカテゴリーの日本代表チーム、各種大会や選手育成、指導者・審判養成、グラスルーツ活動などのJFAの事業全般において、両者の強みを活かした様々な取り組みを行い、日本サッカーの発展に力を尽くしていきます。「JFA アディダス U-12 DREAM ROAD キャンプ 2024」開催概要 主催:公益財団法人日本サッカー協会、アディダス ジャパン株式会社 場所:高円宮記念JFA夢フィールド(千葉県千葉市美浜区美浜11) 日時:2024年12月14日(土)10:00~16:45(受付9:30)予定 内容: ・サッカークリニック(ゲスト:SAMURAI BLUE森保一監督) ・スポーツメーカーの仕事セミナー(キットマネージャー・サッカーシューズ作りなど) ・夢の授業特別編 (ゲスト:元プロサッカー選手) ・アディダスシューズケースアップサイクルワークショップ(ゲスト:島津冬樹氏) ・足型測定およびシューズ選び相談会 ・サッカーチャレンジコンテンツ ・サッカー日本代表カレーの昼食 参加対象:小学3~6年生のサッカー経験者 募集人数:約100名 ゲスト:SAMURAI BLUE(日本代表)森保一監督 他 ※ゲストは急遽変更になる可能性があります。 ※荒天時は一部時間や内容を変更して実施します。[画像2: https://prtimes.jp/i/3301/978/resize/d3301-978-dcaa26e0e50a6a1de7d7-1.png ]応募方法 JFA公式アプリ「JFA Passport」もしくはアディダスの会員プログラム「adiClub」会員の方はアディダス アプリまたはオンラインショップのイベントページからお申し込みください。 JFA Passport: https://passport.jfa.jp/mypage/view_link/53 adiClub:https://go.adidas.com/ihha/vfzk6j96 募集開始日:2024年11月22日(金)14:00受付開始 募集締切日:2024年12月3日(火)23:59 ※当選者発表はご登録いただいているメールアドレスへの当選連絡をもって代えさせていただきます。当選者への連絡は12月6日(金)頃を予定しています。(C)2024 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar Logo and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas.<一般のお客様からのお問い合わせ先>アディダスお客様窓口 Tel:0570-033-033 (土日祝除く、9:30~18:00)