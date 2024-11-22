ÆüËÜºÇÂçµé¡ÈÆþ¾ìÌµÎÁ¡É¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¡ØYOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL ʼ24¡Ù¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÀ÷¤Þ¤ë½©¤Î£²Æü´Ö¤Ë65,000¿Í¤¬Íè¾ì

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[YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL ʼ24 After Movie ]
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¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É - SKATE ARK
MENS HI Í¥¾¡ Syunnosuke Hayakawa / ½àÍ¥¾¡ Ren Oba / 3 °Ì Rio Mitsuboshi
MENS LOW Í¥¾¡ Yusei Kamitani / ½àÍ¥¾¡ Yamato Natori / 3 °Ì Ryoji Wakabayashi
WOMENS Í¥¾¡ Coco Yoshizawa / ½àÍ¥¾¡ Yumeka Oda / 3 °Ì Ibuki Matsumoto
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó - FREESTYLE SESSION 2024 BREAKIN' CREW BATTLE
Í¥¾¡ AIRHEADZ¡ÊDoubleNew / HIDESHIN / ¡ðena / CHUN / Nozo / LilNew / BlueRoc / sharp¡Ë
¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á - THE ONEʼS
Í¥¾¡ KO-YA
BMX¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥ó¥É - FLAT ARK
MENS OPEN Í¥¾¡ Yu Katagiri / ½àÍ¥¾¡ Yohei Uchino / 3 °Ì Naoto Tamaru
WOMENS OPEN Í¥¾¡ Nina Suzuki / ½àÍ¥¾¡ Carin Honmura / 3 °Ì Nanae Takahashi
¢¨½àÍ¥¾¡ ËÜÂ¼²ÌÎëÁª¼ê¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÉ½¾´¼°ÉÔ»²²Ã
MENS EXPERT Í¥¾¡ Kotaro Kanamoto / ½àÍ¥¾¡ Toha Fujii / 3 °Ì Kota Ikeda
MENS NOVICE Í¥¾¡ Raiji Sato / ½àÍ¥¾¡ Jiro Kaneko / 3 °Ì Kouichi Kotabe
¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë - ONE FLOW BATTLE 2024 YOKOHAMA -Final Round-
PRO Í¥¾¡ Archie Aroyan / BEST BATTLE Âç´Ó³¤ÅÍ¡ßRYUYA
WOMENS Í¥¾¡ ¤â¤â¤« / BEST BATTLE ¤â¤â¤«¡ßºÌºù
OPEN Í¥¾¡ ¥ß¥Î¥ë / BEST BATTLE ·õ¿´¡ß¤³¤¦¤·¤í¤¦
AUDIENCE MVP ¥ß¥Î¥ë
¥Ñ¥ë¥ª¥Ë - ¥Ñ¥ë¥ª¥ËJAPAN CUP 2024
U-12 Í¥¾¡ ¤ä¤Þ¤®¤· ¤ß¤º¤¡¡¡¡U-9 Í¥¾¡ ¤¦¤¨¤À ¤Ò¤º¤
£³¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë3x3 - IMPACT - 3x3 TOURNAMENT
Í¥¾¡ SHONAN SEASIDE¡Êº´Ìî Î´»Ê / µÜÅÄ Ä¾¼ù / ¹âºê ÍÛÊ¿ / °ëºê Âç¸î¡Ë
¥Ð¥¤¥¯¥È¥é¥¤¥¢¥ë - TRIAL BIKE SHOW
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MENS Í¥¾¡ Markus Mol / Adrian Mol ¥Ú¥¢
WOMENS Í¥¾¡ ¶¶ËÜ ÎÃ²Ã / Â¼¾å Îé²Ú ¥Ú¥¢
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Live!²£ÉÍ - YOKOHAMA URBAN SPORTS FESTIVAL '24 ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¹¥Æー¥¸
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¥²¥¹¥È Shigekix¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ë/ »Í½½½» ¤µ¤¯¤é¡Ê¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡Ë
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