¥ì¥´(R)¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢¤¬´ØÀ¾½é¾åÎ¦¡ª¡Ö¥ì¥´(R)¥¹¥È¥¢ »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯ ¥Þ¥ê¥ó¥Ô¥¢¿À¸ÍÅ¹¡×¤¬2024Ç¯11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª

ベネリック株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/22901/1720/resize/d22901-1720-e98366f82c40a3e07cb6-0.jpg ] レゴ(R)ストア 三井アウトレットパーク マリンピア神戸店は、レゴ(R)ブロックの世界とその魅力を体験する場として、同日にグランドオープンとなる三井アウトレットパーク マリンピア神戸に初出店いたします。 新たにオープンする店舗は、レゴ(R)グループの2年間に及ぶ消費者調査を経て開発された最新のコンセプトストアです。お客さまがレゴ(R)ブロックで遊んだり、作品づくりのインスピレーションとなるようなイベントへの参加などパーソナライズされた体験を求めているという調査結果を受け、デジタルコンテンツとリアルな体験を融合させた店舗です。幅広い年齢のお客さまが自分のアイディアやクリエイティビティを共有できるようにデザインされており、関西では初のコンセプト展開店舗となります。■「レゴ(R)ストア 三井アウトレットパーク マリンピア神戸店」について 「レゴ(R)ストア 三井アウトレットパーク マリンピア神戸店」では、自分だけのオリジナルミニフィギュアを組み立てることができる「Build a Minifigure(ビルド・ア・ミニフィギュア)」のエリアや、お好みのレゴ(R)ブロックのパーツを選んで専用のケースに好きなだけ詰めることができる、「Pick a Brick(ピック・ア・ブリック)」のコーナーを設けております。マリンピア神戸店でしか見ることができない、日本で唯一のレゴ(R)認定プロビルダーである三井淳平氏の作品展示も行います。 また、店舗のオープンを記念して、先着で商品をお買い上げのお客さまへレゴ(R)ブロックのキットのプレゼントや、ご来店いただいたお客さまへレゴ(R)オリジナルサンバイザーのプレゼントをご用意しております。 この機会にぜひレゴ(R)ブロックの世界をご体験ください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。■店舗概要店 舗 名:レゴ(R)ストア 三井アウトレットパーク マリンピア神戸店所 在 地:兵庫県神戸市垂水区 海岸通12-2 1F14660オープン日:2024年11月26日(火)営業時間 :10:00~20:00定 休 日:不定休(施設に準ずる)電話番号 :078-754-8705延べ面積 :205.4 平方メートル 運 営 :ベネリック株式会社■マリンピア神戸店の見どころ・Build a Minifigure(ビルド・ア・ミニフィギュア)[画像2: https://prtimes.jp/i/22901/1720/resize/d22901-1720-981f315522cd0292c17a-0.jpg ]自分だけのオリジナルミニフィギュアを組み立てられるエリアです。・Pick a Brick(ピック・ア・ブリック)[画像3: https://prtimes.jp/i/22901/1720/resize/d22901-1720-8f997af7f27df51cb8d8-0.jpg ]好きな色や形のパーツを選んで購入でき、専用のケースにレゴ(R)ブロックを詰めたい放題できます。■日本で唯一のレゴ(R)認定プロビルダー三井淳平氏による作品を展示 レゴ(R)ストア 三井アウトレットパーク マリンピア神戸店では、世界で23人*しかいない(*2024年10月現在)レゴ(R)認定プロビルダーで日本人では唯一の三井淳平氏による作品が展示されます![画像4: https://prtimes.jp/i/22901/1720/resize/d22901-1720-fa5232e83f9edba14e1a-0.jpg ]製作者:三井氏のコメント「明石出身の私は子どもの時から、明石海峡大橋の着工から完成まで見届け、魚市場を歩き回るタコを見て育ってきました。今回、その二つを組み合わせて一つの作品に仕上げてみました。海は日本の伝統的な文様である「青海波」をモチーフにしつつ、実際の明石海峡の波のイメージと組み合わせて表現してみました。」■オープン記念 お買い上げプレゼント 期間:11月26日(火)~ オープンを記念して様々なプレゼントキャンペーン※を実施しています。ぜひこの機会にレゴ(R)ストア 三井アウトレットパーク マリンピア神戸店を訪れて特別な特典をゲットしてください。(※数量限定、なくなり次第終了 一回のお買い上げにつき1セットのプレゼント)・税込み17,000円以上お買い上げのお客さま対象プレゼント[画像5: https://prtimes.jp/i/22901/1720/resize/d22901-1720-6e03b72032c2e93008f3-0.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/22901/1720/resize/d22901-1720-aadc5ae6a38ec2f1425f-0.jpg ]「レゴ(R)ストアセット」 ミニスケールのレゴ(R)ストアには、好きなレゴ(R)ブロックを選べるPick a Brickのコーナーや、様々なシリーズのレゴ(R)製品、アイコニックな木製アヒルをモチーフにしたビッグモデルが再現され、レゴ(R)ストアでの体験を思い出していただけます。・税込み5,500円以上お買い上げのお客さま対象プレゼント[画像7: https://prtimes.jp/i/22901/1720/resize/d22901-1720-e9e8ffcea87f03d0e93f-0.jpg ]「識字の日」ユニコーン■オープン記念 レゴ(R)オリジナルサンバイザーをご来店の皆さまへ先着でプレゼント! 11/26(火)より、ご来店の方に先着でレゴ(R)オリジナルサンバイザーをプレゼントいたします。[画像8: https://prtimes.jp/i/22901/1720/resize/d22901-1720-ad8abd3bbeb4ce5d0f79-0.jpg ]■レゴグループについて遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、 また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。■店舗情報全国のレゴ(R)ストア:https://www.lego.com/ja-jp/stores※状況により営業時間が変更となる場合がありますレゴ(R)ストア楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/benelic-lcs/ ■公式情報公式サイト:https://www.lego.com/ja-jp/ 公式X:https://x.com/lego_group_jp公式Instagram:https://www.instagram.com/lego/ 公式Youtube:https://www.youtube.com/c/LEGO/featuredLEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C) 2024 The LEGO Group.