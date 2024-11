KONAMI¡ÖBLACK FRIDAY SALE¡×³«ºÅÃæ! ºÇÂç80¡ó¥ª¥Õ!¡ÖSILENT HILL 2 ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤¬½é¥»ー¥ë!!

株式会社コナミデジタルエンタテインメント[画像1: https://prtimes.jp/i/50711/1041/resize/d50711-1041-59f7b8cbfd1719ca6652-0.jpg ]セール期間中、PlayStation(TM) Storeでは、発売日からわずか3日で全世界累計出荷本数が100万本※を突破した サイコロジカルホラー『SILENT HILL 2』の「デラックスエディション」が初セールとなり、20%オフでご購入いただけます!※2024年10月11日時点 当社調べ[画像2: https://prtimes.jp/i/50711/1041/resize/d50711-1041-1d7f58a5c868021254bb-0.jpg ]さらに、『eFootball(TM)』からは「Leo Messi Edition 2025」と「Neymar Jr Edition 2025」の通常版も初セールで30%オフ!Xbox/Microsoft Storeでは、「悪魔城ドラキュラ」シリーズのニンテンドーDS向けに発売した探索型アクションゲーム 3作品が収録されている『Castlevania Dominus Collection』など、様々な人気のゲームがセール対象になっています。[画像3: https://prtimes.jp/i/50711/1041/resize/d50711-1041-95c332cb89a912849810-0.png ]ぜひこの機会にKONAMIのゲームをお楽しみください!KONAMI「TOKYO GAME SHOW 開催記念セール」公式サイトhttps://konami.jp/3VTBu79※各タイトルのセール期間は、タイトルやストアごとに異なりますので、以下詳細をご確認ください。セール情報※本セール情報は、日本国内向けです。※PlayStation(R)Plus会員限定割引の場合、割引を適用するには、PlayStation(R)Plus加入済みのPlayStation(R)Networkアカウントを使用してご購入をお願いします。※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインナップ等をご確認ください。[画像4: https://prtimes.jp/i/50711/1041/resize/d50711-1041-58203fbac728869f6945-0.png ][画像5: https://prtimes.jp/i/50711/1041/resize/d50711-1041-240b523e4da4b19bd313-0.jpg ]権利表記adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of the adidas Group, used with permission. The use of certain player names, images and likenesses on a collective basis is authorised by FIFPRO Commercial Enterprises BV. Officially Licensed Product of the MLSPA (C) [2024] (C) 2024, DFB. Official Licensed Product of Deutscher Fußball-Bund produced by Konami Digital Entertainment. (C) The Football Association Ltd 2024 Copyright FFF (C) Official Licensee of the FIGC The FIGC logo is a registered trade mark of the Federazione Italiana Giuoco Calcio ALL RIGHTS RESERVED BY JFA Official Licensed Product of the RFEF Officially Licensed by Eredivisie C.V. and Stichting CAO voor Contractspelers (C)J.LEAGUE (C)Ligue de Football Professionnel (TM) (C) 2024 THE ARSENAL FOOTBALL CLUB PLC, ALL RIGHTS RESERVED. (C) S.L.B. Produto Oficial (C) Manchester United Football Club Limited 2024 All rights reserved (C) Wembley National Stadium Limited 2024 All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license."eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。(C)Konami Digital Entertainment (C)KeelWorks ltdSUPER CRAZY RHYTHM CASTLE(TM) (C)2023 Second Impact Games Ltd.Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd. (C)Konami Digital EntertainmentDeveloped by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.(C)Konami Digital EntertainmentOfficial licensed video game of the World Baseball Softball Confederation"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。(C)Konami Digital Entertainment“PlayStation”および"PS5", “PS4”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。Microsoft、Xbox、は、Microsoft グループの商標です。ニンテンドーDSは任天堂の商標または登録商標です。