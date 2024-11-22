¥¤¥±¥¢¡¢»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç½é¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¹áÀî¸©¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ªー¥×¥ó

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¥¤¥±¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-e746f91dcd18f35eb4ae-0.png ]¥¤¥±¥¢¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÅ¬¤Ê·ÁÂÖ¡¦ÊýË¡¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï13¤Î¥¤¥±¥¢Å¹ÊÞ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢IKEA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äIKEA¥¢¥×¥ê¤ÎÇÛ¿®¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¾¦ÉÊ¼õ¼è¤ê¥»¥ó¥¿ー¤ò³ÈÂç¡¢IKEA¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«Àß¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Ò¤®¡¢Áí¹çÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ªÇã¤¤ÊªÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¡¢¹áÀî¸©¤Ç½é¤È¤Ê¤ëIKEA¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢ºß½»¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏIKEA¿À¸Í¤äIKEA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¶â*¤è¤ê¤ª¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦2022Ç¯2·î¤Ë¥¤¥±¥¢¤ÎÂç·¿ÇÛÁ÷ÂÐ¾ÝÉÊ¤Î¼õ¼è¤ê¥»¥ó¥¿ー¤ò¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Î¤´ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¹áÀî¸©°½Àî»Ô¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë°½Àî¤Ç»Í¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£*ºÇ´ó¤ê¤Î¥¤¥±¥¢Å¹ÊÞ¤«¤é¤´»ØÄê¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¶â[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-9857cb69e952c574845d-1.jpg ]IKEA ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¤¥±¥¢¤¬Å¸³«¤¹¤ëÌó9,500 ¾¦ÉÊ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢µ¡Ç½À¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¹âÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤ª¼ê¤´¤í²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖIKEA¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ in ¹áÀî¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥±¥¢¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÌó350ÅÀ¤ò¸·Áª¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖIKEA¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ in ¹áÀî¡×¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¡¢IKEA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤â¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦À¸³è»¨²ß¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÇÛÁ÷ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶âÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£IKEA Family¥á¥ó¥ÐーÆÃÊÌ³ä°ú¾¦ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£IKEA Family¥á¥ó¥Ðー¤Ø¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¤¿ÍâÆü°Ê¹ß¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê2,000±ß°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ç»È¤¨¤ë500±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó¡Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¡ÖIKEA¥¢¥×¥ê¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¾å¡¢IKEA Family¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤´Æþ²ñ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¥ªー¥×¥ó¤ÎÁ°Æü¤È¤Ê¤ë2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏIKEA Family¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å¥¤¥±¥¢¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚIKEA¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ in ¹áÀî ³µÍ×¡Û[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-a7a7c0b30259e42d3959-9.jpg ]³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë°½Àî½»½ê¡§¢©761-2304¡¡¹áÀî¸©°½²Î·´°½ÀîÄ®³þ¸¶822-1¾¦ÉÊ¿ô¡§Ìó350ÅÀURL¡§https://www.ikea.com/jp/ja/stores/kobe/ikea-pop-up-store-in-kagawa-pub253cb470/°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð ¡Ê²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡Ë[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-acafa9551526ad87f10e-2.jpg ]EFTERTRADA/¥¨¥Õ¥Æ¥ë¥È¥ìー¥À¥Ð¥Ã¥°IKEA Family ²Á³Ê 599¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê 799¾®Êª¤òÆþ¤ì¤ëÆâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¹â¤¤¥Ð¥Ã¥°¡£³¹¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¡¢¥¸¥à¤ä¥Óー¥Á¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-cae3675fa6ede51fe9da-3.jpg ]LERBERG/¥ìー¥ë¥Ù¥ê¥·¥§¥ë¥Õ¥æ¥Ë¥Ã¥È2,499¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ê¥·¥§¥ë¥Õ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹â¤µ¤ä¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-0819257ec5f0414f9d04-4.jpg ]ISTAD/¥¤ー¥¹¥¿ー¥É¥Õ¥êー¥¶ー¥Ð¥Ã¥°299/50¥Ôー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎËÉÙ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎISTAD/¥¤ー¥¹¥¿ー¥É ¥Õ¥êー¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¡£¥¸¥Ã¥ÑーÉÕ¤¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â»È¤¨¡¢¿©ºà¤ò¿·Á¯¤ËÊÝ¤Á¡¢ÎäÅà¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿50¡ëC¤Þ¤Ç¤Î¿©ºà¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²È¤ÎÀ°Íý¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-1519426d8ead871fa207-5.jpg ]BLAHAJ/¥Ö¥íー¥Ï¥¤¥½¥Õ¥È¥È¥¤1,499¥¤¥±¥¢¤Î¥µ¥á¤òµ¼¿Í²½¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò¼è¤ê¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥±¥¢¤Î½À¤é¤«¤¤¥½¥Õ¥È¥È¥¤¤Ï¤ª»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-9f59b2300d864111b45c-6.jpg ]NOLLATTA/¥Î¥ë¥ª¥Ã¥¿ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×1,299»þ´Ö¤ò¸«¤ä¤¹¤¤¿ô»ú¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢É½¼¨¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÏÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³Î¼Â¤ËÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥éー¥àµ¡Ç½ÉÕ¤¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-2b4eb40b8b4e810199cb-7.jpg ]RINNIG/¥ê¥ó¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó¥¯¥í¥¹399ÌÊ100¡ó¡£ÊÁ°ã¤¤¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢¤Ä¤ê²¼¤²¥ëー¥×ÉÕ¤¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-9131ca013d31bf195ca0-8.jpg ]RISATORP/¥êー¥µ¥È¥ë¥×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È799¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¸¼´Ø¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡¢¥Ûー¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Þ¤Ç´ÊÃ±¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£¢¨IKEA Family ¤È¤ÏÇ¯²ñÈñ¡¦Æþ²ñÈñÌµÎÁ¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£IKEA Family¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢¸ø³«Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤³¤Î¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¸»º¡¦ÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢²Á³Ê¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£ ¥¤¥±¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¸ø¼°HP ¡¡http://ikea.jp/¥¤¥±¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à ¡¡https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/