¥¤¥±¥¢¡¢»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç½é¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¹áÀî¸©¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ªー¥×¥ó

イケア・ジャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-e746f91dcd18f35eb4ae-0.png ]イケアは、変化するお客さまのニーズにお応えするため、最適な形態・方法でのビジネスの展開を常に考えております。日本国内では13のイケア店舗、カスタマーサポートセンターの展開に加え、IKEAオンラインストアやIKEAアプリの配信、さらに日本各地で商品受取りセンターを拡大、IKEAポップアップストアを開設し、お客さまとのタッチポイントを増やしています。それぞれのタッチポイントを繋ぎ、総合的にアプローチするオムニチャネル化を加速することで、お客さまのニーズに寄り添ったお買い物方法を提供します。四国エリア、香川県で初となるIKEAポップアップストアを開催四国エリア在住のお客さまには、いつもはIKEA神戸やIKEAオンラインストアをご利用いただいています。そこで、オンラインでお買い物されるお客さまにも、通常の配送料金*よりお手ごろな価格でお受け取りいただけるよう2022年2月にイケアの大型配送対象品の受取りセンターを香川県高松市に開設しました。この度、四国エリアのご利用者からのご要望にお応えするべく、香川県綾川市でアクセスしやすいイオンモール綾川で四国初となるポップアップストアを2025年1月17日(金)から期間限定で開催する運びとなりました。*最寄りのイケア店舗からご指定の場所までの配送料金[画像2: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-9857cb69e952c574845d-1.jpg ]IKEA ポップアップストアでは、あらゆる世代の方に楽しんでいただけるよう、イケアが展開する約9,500 商品のなかから、おすすめの優れたデザイン、機能性、サステナビリティ、高品質を兼ね備えたお手ごろ価格の商品を厳選して販売しています。「IKEAポップアップストア in 香川」では、イケアの定番人気商品など約350点を厳選して販売します。なお、「IKEAポップアップストア in 香川」にてお取り扱いがない商品も、IKEAオンラインストアもしくは店頭でご注文いただいたインテリア・生活雑貨などの小物配送対象商品は、店頭にてサービス料金無料で受け取ることができます。IKEA Familyメンバー特別割引商品もご用意しております。IKEA Familyメンバーへ新規登録した翌日以降にご使用いただけるウェルカムクーポン(2,000円以上のご利用で使える500円引きクーポン)はポップアップストアでもご利用いただけます。ぜひ、「IKEAアプリ」をダウンロードの上、IKEA Familyメンバーにご入会ください。またオープンの前日となる2025年1月16日(木)はIKEA Familyメンバー限定でプレオープンイベントを開催予定です。詳細は、今後イケアのウェブサイトでご案内します。【IKEAポップアップストア in 香川 概要】[画像3: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-a7a7c0b30259e42d3959-9.jpg ]開催期間:2025年1月17日(金)~2025年5月6日(火・祝)営業時間:10:00~21:00開催場所:イオンモール綾川住所:〒761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原822-1商品数:約350点URL:https://www.ikea.com/jp/ja/stores/kobe/ikea-pop-up-store-in-kagawa-pub253cb470/一部商品のご紹介 (価格は税込み)[画像4: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-acafa9551526ad87f10e-2.jpg ]EFTERTRADA/エフテルトレーダバッグIKEA Family 価格 599 通常価格 799小物を入れる内ポケット付きの収納力が高いバッグ。街に出かけるとき、ジムやビーチに行くときに肩にかけて持ち運ぶのに最適です。[画像5: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-cae3675fa6ede51fe9da-3.jpg ]LERBERG/レールベリシェルフユニット2,499すっきりとしたデザインのオープンなシェルフユニット。さまざまな高さやサイズのものを収納するスペースがたっぷりあります。お気に入りのアイテムをディスプレイするのにおすすめです。[画像6: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-0819257ec5f0414f9d04-4.jpg ]ISTAD/イースタードフリーザーバッグ299/50ピースデザインの豊富さが魅力のISTAD/イースタード フリーザーバッグ。ジッパー付き。何度でも使え、食材を新鮮に保ち、冷凍でき、また50°Cまでの食材を入れることができます。キッチンだけでなく家の整理にも便利です。[画像7: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-1519426d8ead871fa207-5.jpg ]BLAHAJ/ブローハイソフトトイ1,499イケアのサメを擬人化して写真を取り、SNSに投稿するのが大人気です。イケアの柔らかいソフトトイはお子さまだけでなく幅広い年代の方に愛されています。[画像8: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-9f59b2300d864111b45c-6.jpg ]NOLLATTA/ノルオッタ目覚まし時計1,299時間を見やすい数字で表示し、表示の明るさは調節することが可能です。起きる時間になったら確実に目覚めさせてくれるアラーム機能付き。[画像9: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-2b4eb40b8b4e810199cb-7.jpg ]RINNIG/リンニングキッチンクロス399綿100%。柄違いのクロスがセットになっています。簡単に収納できる、つり下げループ付き。[画像10: https://prtimes.jp/i/65734/303/resize/d65734-303-9131ca013d31bf195ca0-8.jpg ]RISATORP/リーサトルプバスケット799キッチン、玄関、ベッドルーム、ホームオフィスで散らかりがちなものを整理整頓できます。持ち手が付いているので、バスケットを必要な場所まで簡単に持ち運べます。※IKEA Family とは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです。IKEA Familyについて詳しくは、https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/をご覧ください。※プレスリリースに記載されている内容は、公開日時点の情報です。お客さまがこの情報をご覧になる日によっては、生産・販売が終了している場合や、価格・仕様などが異なる可能性がございます。あらかじめご了承下さい。