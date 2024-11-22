¡ÚËÜÆü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¤¬¡¢Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÏ¢·È¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¡ÚÉ¬¸«¡ªÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¡Û¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡×¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¾®¾¾ Íµ²ð¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÅìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎÏ¢·È¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÖÅì¾¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ï¢·È¥¦¥§¥Ó¥Êー¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹ー¥ÄÂåÉ½¼Ô¤Î¾®¾¾¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ÚÉ¬¸«¡ªÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¡Û¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡×¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ¬¸«¡ªÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¡Û¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý
·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSuit UP¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¦ÂÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ª»î¤·¡Ê30Æü´Ö¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤òÁàºî¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡¡ÌµÎÁ¤ª»î¤·¤Ï¥³¥Á¥é :
https://app.suitup.jp/auth/signup
£±¡¥¡Ö¡ÚÉ¬¸«¡ªÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¡Û¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡×³µÍ×
Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¡¦·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅì¾¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ï¢·È¥¦¥§¥Ó¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó3Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ò²þÁ±¤¹¤ë·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Ö¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¡¢¡Ö¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡×¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³ÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹ー¥ÄÂåÉ½¼Ô¤Î¾®¾¾¤¬¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Ì¤Á½Í¤ÎÏ«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÎÍÑÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢º£¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¸þ¤±¤ËËÜ¥»¥ß¥Êー¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÇÛ¿®´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é
https://myevent.tokyo-cci.or.jp/detail.php?event_kanri_id=204557
¡Ê£±¡ËËÜ¥»¥ß¥Êー³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/18795/table/180_1_57db290240ed9c1c7782664e9f0488ca.jpg ]
¡Ê£²¡ËÅÐÃÅ¼Ô¤Î¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¾®¾¾ Íµ²ð
2013Ç¯£³·î¤Ë¡¢¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥³¥í¥¸ー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¼ÒÌ¾¡§°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì´ë¶È¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±¼Ò¥°¥ëー¥×¤ò£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹õ»ú²½¤ËÆ³¤¯¡£2014Ç¯12·î¤ËÅö¼Ò¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥ÄÀßÎ©¤ÈÆ±»þ¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯£´·î¤è¤ê¡¢ÁíÌ³¾ÊÃÏ°èÎÏÁÏÂ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーµÚ¤ÓÆâ³Õ´±Ë¼ÃÏ°è³èÀ²½ÅÁÆ»»ÕÅÐÏ¿¡£2019Ç¯£¶·î¤è¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊPPP¥µ¥Ýー¥¿ー¡£2020Ç¯10·î¤ËÂç¼êYouTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³ô¼°²ñ¼ÒVAZ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£·î¼¡¹õ»ú²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢2022Ç¯£±·î¤Ë¾å¾ì²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤ò¼Â¸½¡£2022Ç¯12·î¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¤ò¿·ÀßÊ¬³ä¤·¡¢Åö¼ÒÀßÎ©¤ÈÆ±»þ¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¡£
£²¡¥¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=A_Su3dWaA4w ]
·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É ¡ÖSuit UP¡× - ¤«¤ó¤¿¤ó¡ªËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡ª¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý
URL¡§https://suitup.jp
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¡¢ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î¶ÈÌ³¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Æ¡¢¥¿¥¹¥¯¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¤ä´ü¸ÂÃÙ¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ß¡¢ÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤«¤é¦ÁÈÇ¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¦ÂÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¦ÂÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¡¦ÁÈ¿¥¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµÚ¤ÓÊ¬ÀÏ¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¿÷·¿¡¢´ü¸ÂÄÌÃÎµÚ¤ÓÄê·¿¥¿¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤ËËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥ó¤ÈÎÁ¶â¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥×¥é¥ó¤Ï¡¢²ñ¼Ò/ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æー¥¶ー1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û1,080±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¿ô¤¬10Ì¾°Ê²¼¤Î²ñ¼Ò/ÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÈñÍÑÉéÃ´¤ò¤è¤ê·Ú¸º¤·¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿ー¥¿ー¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¦ÂÈÇ¥¹¥¿ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½é´üÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
£³¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¡¡¡¡¡¡¹æ¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¡ÊSuits Inc.¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¾®¾¾ Íµ²ð
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡¡¡§¡¡·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô»ö¶È
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡§¡¡2022Ç¯12·î1Æü
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡¡¡§¡¡10,000,000±ß¡ÊÎß·×»ñ¶âÄ´Ã£³Û213,000,030±ß¡Ë
³ô¡¡¡¡¡¡¼ç¡¡¡§¡¡·Ð±Ä¿Ø¡¢mint¡¢¥°¥êー¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º2¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë7¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢¥¹ー¥Ä±þ±ç¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç¡¢¥Þ¥é¥È¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGOF
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî4ÃúÌÜ6ÈÖ13¹æ¥Ë¥åー¶åÃÊ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó301¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL ¡§ 03-6228-1390¡¡¡¡FAX ¡§ 03-6733-7870
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥È¡¡¡§¡¡https://suits.co.jp
µ»ö¥µ¥¤¥È¡Ê¤´»²¹Í¡Ë¡¡¡§¡¡
£±¡¥¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç°Æ·ï´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡ª(https://suitup.jp/blog/7409/)
£²¡¥¥¨¥¯¥»¥ë¤ÇÇ¼´ü´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡ª(https://suitup.jp/blog/7408/)
£³¡¥¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç»ÅÆþ¤ì´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡ª(https://suitup.jp/blog/7424/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä
¢¨ ¡Ö·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡×(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134528/40/ja)¡¢¡ÖSuit UP¡×(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134527/40/ja)¡¢¡ÖÁ´¼Ò¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡×(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)µÚ¤Ó¡ÖÁ´¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¡×(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£