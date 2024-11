EC専売アパレルブランド【SELECT MOCA】福岡・赤坂エリアにて12/6(金)～4日間限定でサンプルセールを開催！

株式会社Ms.ID

SAMPLE SALE詳細

平素よりSELECT MOCAをご利用いただき、誠にありがとうございます。

日頃の感謝を込めまして、2024年12月6日(金)~12月9日(月)の

4日間限定でサンプルセール開催が決定いたしました!!



サンプル品や過去人気商品が最大70%OFFで手に取って頂けます。

どなたでもご入場いただけますので、お近くにお越しの際はぜひご来場ください!





皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【日時】

12/6(金) 11:00~19:00

12/7(土) 10:30~19:00

12/8(日) 10:30~19:00

12/9(月) 10:30~17:30

※アイテムがなくなり次第終了

【場所】

the from 赤坂駅前店 Gallery

〒810-0042

福岡県福岡市中央区赤坂1-8-23 the from 赤坂駅前店 2F

※カフェPPPさんの横にビルのエントランスがありますので、そちらからお入りくださいませ



【アクセス】

福岡市営地下鉄空港線赤坂駅 徒歩1分



【お支払い方法】

現金、クレジットカード、交通系IC・ID・Quick pay



【注意事項】

・サンプル品、セール品の為、特別価格でのご案内でございます。

その為、いかなる場合もお買い上げ後の返品・交換は一切致しかねます。

・ご試着のご案内は致しかねます。

・混雑時には入場制限をかける場合がございます。予めご了承ください。

「鏡に映るあなたが、自信に満ち溢れるスタイルを。過去を脱ぎ新しい冒険を」というブランドコンセプトのもと、2013 年に立ち上げられたブランドです。個性的なディティール、袖を通した着心地、細やかな部分までゆき届いたシルエットにこだわり、すべてのお客様にスタイル提案をさせていただきます。

株式会社 Ms.ID

〒812-0042

福岡県福岡市博多区豊1-9-81

TEL:092-409-6025

FAX:092-409-6343