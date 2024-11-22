【すし銚子丸】創業48周年全力感謝還元祭も終盤戦突入！11月25日より「本まぐろ祭り」、本まぐろ中とろが平日半額！そして30日（土）は生本まぐろ解体ショーを全店同時開催！

すし銚子丸では創業48周年を記念し「全力感謝還元祭」を開催中！

株式会社銚子丸

おかげさまで創業48周年。「これまでも、これからも、ありがとうを伝えたい！今年もやります。銚子丸からの気持ちを受け取ってください。銚子丸ファンへ全力で感謝し、全力で還元します！」をテーマに、人気ネタの「平日半額祭り」や「週末特価にぎり」、「週末生ビール半額祭り」など、期間限定メニューをご提供、開催しております。

来週「本まぐろ祭り」スタート！

来週25日（月）から「本まぐろ祭り」と題し、本まぐろ中とろが半額（25日～29日まで）、そして30日（土）は生本まぐろ解体ショーをすし銚子丸、すし銚子丸 雅 全店にて同時開催いたします！

1本丸っと！生本まぐろ解体ショー

開催日：11月30日（土）［1回目］12:00 ［2回目］18：00

丸ごと1本仕入れるからこそ味わえる、希少部位に出会えるチャンス！すし職人のいる銚子丸ならではの活気あるパフォーマンスとともに、切りたて・握りたて「生本まぐろ」の味を、ぜひお楽しみください。また、当日はインスタグラムにてライブ配信いたします。

銚子丸公式アカウント：@choushimaru(https://www.instagram.com/choushimaru/)

【株式会社銚子丸について】

千葉、東京、埼玉、神奈川に90店舗（2024年10月1日現在）を直営店のみで展開しています。グルメ回転寿司「すし銚子丸」(82店舗)、複合商業施設などに出店する「すし銚子丸 雅(みやび)」(4店舗)、寿司割烹業態の「江戸前すし百萬石」(1店舗)では店舗を舞台、従業員を劇団員として観客であるお客様を楽しませる「劇場コンセプト」を特徴としております。

銚子港をはじめ日本各地、世界中の海から水揚げされた新鮮な鮮魚を、寿司職人が毎日店舗で「捌きたて」「握りたて」「作り立て」でご提供しております。銚子丸だからこその新鮮でネタの大きい寿司をお得な価格で楽しめるグルメ回転寿司としてお客様に支持されております。

公式アプリ ：https://appli.choushimaru.co.jp/release

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@choushimaru_fan(https://www.tiktok.com/@choushimaru_fan)

公式Twitter ：https://twitter.com/choushimaru_fan(https://twitter.com/choushimaru_fan)

公式Instagram :https://www.instagram.com/choushimaru/(https://www.instagram.com/choushimaru/)

【株式会社銚子丸 概要】

(1)商号 ：株式会社銚子丸

(2)代表者 ：代表取締役 石田満

(3)本店所在地 ：千葉県千葉市美浜区浜田2-39

(4)設立年月日 ：1977年11月2日

(5)主な事業の内容：すし銚子丸（グルメ回転すし）、すし銚子丸 雅（グルメすし）、江戸前すし百萬石（すし割烹）の店舗経営

(6)資本金 ：１億円（2024年5月15日現在）

(7)URL ：https://www.choushimaru.co.jp/(https://www.choushimaru.co.jp/)