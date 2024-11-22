申し込み受付中！ 性暴力被害者支援センター・ひょうご、「性暴力被害者の複合的ニーズに基づく包括的支援」シンポジウムを開催。

特定非営利活動法人 性暴力被害者支援センター・ひょうご

NPO法人性暴力被害者支援センター・ひょうごは、現在、WAM助成（社会福祉振興助成事業）の支援を受け、「性暴力被害者の複合的ニーズに基づく途切れない包括的支援」プロジェクトを展開しています。このプロジェクトでは、性暴力被害者への被害後まもない段階からのサポートと、関係機関と協力して被害者を途切れなく支える連携を築く取り組みを進めています。

当センターは、このプロジェクトの一環としてシンポジウムを開催し、3人の登壇者が性暴力被害者の現状や解決策、国の取り組みについて話します。シンポジウムでは、被害者やその家族が直面している問題について学び、話し合います。参加者同士が理解を深め、 被害者への初動支援に関する有機的なネットワーク構築を目指しています。

ぜひご参加ください。

開催概要：

- 日時：2024年12月8日（日）13:30～16:30（受付開始13:10～）

- 場所：尼崎市女性センタートレピエ 3Fトレピエホール

〒661-0033兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目36-1

- 対象：性暴力被害にかかわる医療関係者、教育・保健福祉職、警察、こども支援に関わる支援員など - 定員：80名（先着順）

- 参加費：無料（事前申し込み必須）

- 主催：NPO法人性暴力被害者支援センター・ひょうご

- 申込締切：12月5日（木）

申し込み方法：

1. Googleフォーム：以下のURLから申し込み可能です。QRコードも利用できます。

[https://forms.gle/2R1MTasZRVbGQaXi6]

2. FAX：チラシをダウンロードし、必要事項を記入して06-6480-1140に送信してください。

チラシはこちら→ [https://1kobe.jimdo.com/]

お申し込み・お問い合わせ： NPO法人性暴力被害者支援センター・ひょうご