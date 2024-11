バーチャルアイドル「月音レイナ」待望の新曲『With You (feat. HI-D)』公開

株式会社 Stellar Waves Club

Stellar Waves Club(※1)から、バーチャルアイドル「月音レイナ」待望の新曲『With You (feat. HI-D)』が、

2024年11月22日(金)にMV公開された。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s5jtDrvxEa0 ]

月音レイナ「With You (feat. HI-D)」Official Video / With You (feat. HI-D) by Tsukine Reina

4つ目のシングル:『With You (feat. HI-D)』は、「月音レイナ」の特徴であるレトロCityPopなアップテンポと可愛らしいアイドル感のオマージュ的な表現と、現代の孤独感・寂しさの表現をミックスした、独創的な世界観を意識して制作されており、新鮮で斬新な音楽となっている。

歌詞は、冬の寒さを感じるシチュエーションと心の距離を掛け合わせた幻想的な冬の”エモさ”があり、切ない感性を揺さぶられる。映像・ビジュアルはそれらを映し出している。

『With You (feat. HI-D)』は、音楽配信サービスでも配信中!ぜひご視聴ください。

Apple Music / https://music.apple.com/jp/album/1777669580?mt=1&app=music&at=10l7qr/(https://music.apple.com/jp/album/1777669580?mt=1&app=music&at=10l7qr/)

Spotify / https://open.spotify.com/album/4Wc0aRAhKra2EHDkzvJwqx/

レイナから初のフィーチャーリング曲『With You (feat. HI-D)』の「HI-D」さんとは?

4つ目のシングル:『With You (feat. HI-D)』でフィーチャーリングしている「HI-D」(※2)さんは、R&Bシンガーソングライター、音楽プロデューサーである。

フィンランドのユニット「3rd Nation」の専属ダンスメンバーとしての5年間の活動を経て、2003年にDef Jam Japanよりシングル『Girlfriends feat.ZEEBRA』で歌手デビューに至り、現在もアーティスト活動をしている。

また、木梨憲武率いるあじさいのメンバーでもある。

HI-D / Singer, Songwriter, Producer

『With You (feat. HI-D)』のジャケットデザインはイラストレーター「A.YAMI」さん!

4つ目のシングル:『With You (feat. HI-D)』のジャケットデザインは「A.YAMI」さん(※3)がデザイン。

月音レイナ「With You (feat. HI-D)」ジャケット

「A.YAMI」さんは、アーティスト/IP/ボカロ/Vtuber/VRタレントのイラストを多数手掛けている。

今回のジャケットデザインも「A.YAMI」さんの可愛らしい独特なレトロネオンの世界観が表現されている。

ジャケットのデザインは可愛らしい現代風の女の子とその夢の中が背景になっており、可愛らしいスリープウェアスタイルの「月音レイナ」、メルヘンなキラキラした現代の都会に住む女性独特の世界観が反映された寒空の夢の中の夜空と月の背景が、冬の大都会での切ない恋模様を感じる”エモい”歌詞をビジュアルに反映している出来上がりとなっている。

こだわりのキャラクターデザイン「月音レイナ」のデザイナーは?

バーチャルアイドル「月音レイナ」は、仮想世界と現実世界両方で活動するシンガー。

月音レイナ / Tsukine Reina

キャラクターデザインは人気イラストレーターの「おぐち氏」(※4)が手掛けている。

