堀江美都子がカバー『超電磁マシーン ボルテスV』ED主題歌「父をもとめて~LEGACY Ver.~」『ボルテスV レガシー』“超電磁リスペクトTV版” 第5話よりエンディング主題歌として放送決定!!

日本コロムビア株式会社

1969年8月アニメ『紅三四郎』主題歌でデビューして以降、『キャンディ(ハート)キャンディ』『花の子ルンルン』『ひみつのアッコちゃん』『超電磁マシーン ボルテスV』など数々のヒットアニメ主題歌を歌い、「アニメソングの女王」の異名をとる“堀江美都子”。

1977年から日本国内で放送されたテレビアニメ『超電磁マシーン ボルテスV』。熱狂的な支持を受けているフィリピンで約半世紀の時を経て実写化され、日本でも今年2024年10月に映画館で上映し大きな話題に。さらに11月からはTOKYO MXにて“超電磁リスペクトTV版”として再編集されたテレビ放送が開始されるなど国内外で大きな話題となっている『ボルテスV レガシー』。

1977年のTVアニメのオープニング主題歌を歌った“アニソンの女王”堀江美都子が、エンディング主題歌「父をもとめて」(オリジナル歌唱者 水木一郎)のカバー楽曲を制作するプロジェクトをクラウドファンディングサービス「うぶごえ」で実施し、達成率350%を超える大きな反響がありました。本楽曲が12月17日にTOKYO MXにて放送される第5話よりエンディング主題歌として放送されることが決定いたしました。

さらに、放送終了後の12月18日 0時(17日 24時)からは、音楽配信サービスにおいて、ダウンロード/ストリーミングの配信がスタートすることも決定いたしました。

「父をもとめて~LEGACY Ver.~」

歌:堀江美都子

作詞:あおいあきら 作曲:小林亜星 編曲:坂東邑真

配信開始:2024年12月18日 より

【配信先】 iTunes Store、レコチョクなど主要ダウンロード配信サイト

およびApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど主要ストリーミング配信サイト

※配信サイトによって、配信開始日が異なる場合がございます。

本楽曲「父をもとめて~LEGACY Ver.~」完成音源CDなど返礼品をご用意したクラウドファンディングサービス「うぶごえ」でのプロジェクト終了は2024年11月29日 23:59までとなっております。

『ボルテスV レガシー』公開記念!「ボルテスV」ED主題歌「父をもとめて」堀江美都子によるカバーver音源制作プロジェクト

https://ubgoe.com/projects/777

【プロフィール】

堀江美都子(ほりえみつこ)

1966年フジテレビ「ちびっこのど自慢」に出場。

1969年テレビまんが「紅三四郎」の主題歌でアニメ歌手デビュー。

以後、彼女の歌う主題歌は週に10曲以上も放送され、数々のヒットソングが生まれる。

レコーディングした楽曲は1000曲超。1977年には空前のアニメブーム、

「キャンディキャンディ」は100万枚突破の大ヒット、数々のヒット賞に輝く。

そののち、様々な分野でその才能を発揮。なかでもシンガーとしてのオリジナルアルバム制作や

コンサート活動を意欲的に行っている。2014年にはデビュー45周年を迎え上海、香港、

ブラジルなど海外にも活躍の場を広げさらに意欲的な活動を行っている。

声優としても多数の作品に出演。「世界名作劇場」シリーズでは『愛少女ポリアンナ物語』の

ポリアンナ役、『私のあしながおじさん』のジュディ・アボット役をつとめた。

また、堀江美都子シンガーズラボを主宰し、次世代に自身の経験から生まれた

歌唱テクニック全般を指導。

洗足学園音楽大学声優アニメソングコース客員教授。

2019年東京アニメアワードフェスティバル2019 にて、功労部門受賞。

【TVシリーズ『ボルテスV レガシー』“超電磁リスペクトTV版”】

<STORY>

ある日地球は“ボアザン星”からやってきたプリンス・ザルドス率いる軍隊からの攻撃を受ける。通常の兵器が全く通じない中、スティーヴ、ビッグ・バート、リトル・ジョンのアームストロング3兄弟とマーク・ゴードン、ジェイミー・ロビンソンの5人は、密かに製造されていた5機のマシンに乗り込み戦いに挑む。

敵側は勝利を確実なものとするため、より強大な獣型ロボット“ビースト・ファイター”を繰り出してきた。5人はそれに対抗するため「レッツ・ボルトイン!」のかけ声とともにマシンを合体させ、巨大な人型ロボット“ボルテスV”となる。

果たしてボルテス・チームの5人は、地球を守ることができるのか――。

映画“超電磁編集版”に続くボルテス・チームのすべての物語が今シリーズで明らかに!

<作品ご掲載に関してのお願い>

【タイトル表記】

『ボルテスV▲ レガシー』

Vは半角英字のV ▲=半角スペース (ヨミ:ボルテスファイブ レガシー)

【作品情報】

TVシリーズ『ボルテスV レガシー』“超電磁リスペクトTV版”

監督:マーク A. レイエス V

脚本:スゼッテ・ドクトレーロ

シニア・エグゼクティブ・プロデューサー:ヘレン・ローズ・セセ、ラーソン・チャン

エグゼクティブ・プロデューサー:ダーリング・プリドトレス、ティージェイ・デル・ロザリオ、白倉伸一郎

キャスト:

ミゲル・タンフェリックス、ラドソン・フローレス、マット・ロザノ、ラファエル・ランディコ、イザベル・オルテガ

マーティン・デル・ロザリオ、リーゼル・ロペス、カルロ・ゴンザレス、エピ・クウィゾン

アルバート・マルティネス、ガビー・エイゲンマン、デニス・トリロ、カーラ・アベラナ

コピーライト:(C)TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved

製作国:フィリピン 原題:Voltes V: Legacy 製作年:2024年

日本配給:東映

『ボルテスV レガシー』ポータルサイト: https://voltes-v-legacy.jp/

『ボルテスV レガシー』オフィシャルX: @voltesv_legacy https://x.com/voltesv_legacy