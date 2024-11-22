絵本ナビのオリジナルグッズが草叢BOOKS新守山店「えほん＋えほん」で販売開始！

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株式会社絵本ナビ

草叢BOOKS新守山店「えほん＋えほん」

草叢BOOKS新守山店（愛知県 名古屋市）の「えほん＋えほん」内にて、絵本ナビオリジナルグッズがコーナー展開されます。



絵本ナビオリジナルグッズコーナーイメージ

＜展開商品を一部ご紹介します＞


ロングセラー絵本マグカップ おつきさまこんばんは（絵本ナビオリジナルグッズ）

ロングセラー絵本マグカップ おつきさまこんばんは（絵本ナビオリジナルグッズ）

大好きな絵本がマグカップになるという、夢のような企画から生まれたのがこちら。


多くの方に長く愛され続けている林明子さんの絵本『おつきさまこんばんは』のマグカップです！



＜ブランド紹介＞


えほん＋えほん（えほんぷらすえほん）

（ブランド運営協力・商品発売元：カルチュア・エクスペリエンス株式会社）


「大人だからこそ　絵本の世界をより楽しめる」をテーマに、国内外の絵本作品から生まれた絵本雑貨を常時10種類以上セレクトしている絵本雑貨専門ブランドです。





えほん＋えほん コーナー（草叢BOOKS新守山店）

＜店舗情報：草叢BOOKS新守山店＞


所在地：名古屋市守山区新守山2830　アピタパワー新守山店2階


営業時間：（平日）10：00～22：00　（土日祝日）9：00～22：00


インスタアカウント：kusamura_shinmori


Xアカウント：@kusamura_shinmo


店舗からのお知らせ

当店は、年末年始も休まずに営業いたします。年始は、1月1日9：00～初売りです。


アウトレット文具や玩具の福袋もご用意いたします。みなさまのご来店お待ちいたしております。




えほん＋えほん コーナー（草叢BOOKS新守山店）


株式会社絵本ナビ

会社名　：　株式会社絵本ナビ
代表者　：　代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）
所在地　：　〒163-0228　東京都新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル28階
設立 ：　2001年10 月25 日
資本金　：　1億円（資本準備金1億円）
URL　：　https://corp.ehonnavi.net/
事業内容　：　メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業




■お問合せ先：
※在宅勤務体制となっております。メールにてお問い合わせください。
株式会社 絵本ナビ　広報担当
E-mail：press@ehonnavi.net
※本広報資料は、ご自由にご転送・ご引用ください。また、絵本ナビの画面キャプチャーなどご自由に使って頂いて構いません。