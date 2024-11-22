絵本ナビのオリジナルグッズが草叢BOOKS新守山店「えほん＋えほん」で販売開始！
草叢BOOKS新守山店「えほん＋えほん」
草叢BOOKS新守山店（愛知県 名古屋市）の「えほん＋えほん」内にて、絵本ナビオリジナルグッズがコーナー展開されます。
絵本ナビオリジナルグッズコーナーイメージ
＜展開商品を一部ご紹介します＞
ロングセラー絵本マグカップ おつきさまこんばんは（絵本ナビオリジナルグッズ）
ロングセラー絵本マグカップ おつきさまこんばんは（絵本ナビオリジナルグッズ）
大好きな絵本がマグカップになるという、夢のような企画から生まれたのがこちら。
多くの方に長く愛され続けている林明子さんの絵本『おつきさまこんばんは』のマグカップです！
＜ブランド紹介＞
えほん＋えほん（えほんぷらすえほん）
（ブランド運営協力・商品発売元：カルチュア・エクスペリエンス株式会社）
「大人だからこそ 絵本の世界をより楽しめる」をテーマに、国内外の絵本作品から生まれた絵本雑貨を常時10種類以上セレクトしている絵本雑貨専門ブランドです。
えほん＋えほん コーナー（草叢BOOKS新守山店）
＜店舗情報：草叢BOOKS新守山店＞
所在地：名古屋市守山区新守山2830 アピタパワー新守山店2階
営業時間：（平日）10：00～22：00 （土日祝日）9：00～22：00
インスタアカウント：kusamura_shinmori
Xアカウント：@kusamura_shinmo
店舗からのお知らせ
当店は、年末年始も休まずに営業いたします。年始は、1月1日9：00～初売りです。
アウトレット文具や玩具の福袋もご用意いたします。みなさまのご来店お待ちいたしております。
えほん＋えほん コーナー（草叢BOOKS新守山店）
株式会社絵本ナビ
会社名 ： 株式会社絵本ナビ
代表者 ： 代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）
所在地 ： 〒163-0228 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル28階
設立 ： 2001年10 月25 日
資本金 ： 1億円（資本準備金1億円）
URL ： https://corp.ehonnavi.net/
事業内容 ： メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業
■お問合せ先：
※在宅勤務体制となっております。メールにてお問い合わせください。
株式会社 絵本ナビ 広報担当
E-mail：press@ehonnavi.net
※本広報資料は、ご自由にご転送・ご引用ください。また、絵本ナビの画面キャプチャーなどご自由に使って頂いて構いません。