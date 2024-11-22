ºîÊÔ¶Ê²È¡¢¥Ô¥¢¥Î/¥­ー¥Üー¥ÉÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ1980Ç¯Âå¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê²»³Ú¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾åÌî¹ÌÏ©¤¬1989Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºîÉÊ¤¬½é¤Î¥ì¥³ー¥É²½¡£¹ë²Ú¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯3¶Ê¤òÄÉ²Ã¼ýÏ¿¡£

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¢£¼ýÏ¿¶Ê
A1. ¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥Éー¥ó Distant Dawn
A2. °µºñµ¡¤Ï±´¤¦ Compressor Singing
A3. ¶õÃæÉâÍ· Levitation
A4. °¦¤ÎÄ¬Î®1 Tide Of Love 1
A5. Ì²¤ì¤ë²óÁÛ A Sleeping Recollection
A6. ¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡¦¥é¥é¥Ð¥¤ Niraikanai-Lullaby
A7. Åð¿Í Robber
B1. °¦¤ÎÄ¬Î®2 Tide Of Love II
B2. ¥¦¥ó¥¿¥Þ¥®¥ëー Untama Giru
B3. Mekaru's Room ¢¨
B4. Machibui Vortex ¢¨
B5. Untama Giru (Piano ver.) ¢¨
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¢£Release Info
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¾åÌî¹ÌÏ© (¥¦¥¨¥Î¥³¥¦¥¸)
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§Okinawan Childai (¥ª¥¥Ê¥ï¥ó¡¦¥Á¥ë¥À¥¤)
È¯ÇäÆü ¡§2024Ç¯2·î19Æü
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POS ¡§4988044125537
ÈÎÇä²Á³Ê ¡§ÀÇÈ´4,091±ß¡ÊÀÇ¹þ4,500±ß¡Ë
¥ìー¥Ù¥ë ¡§Flowmango
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https://diskunion.net/latin/ct/detail/1008945670
¢£Flowmango¡Ê¥Õ¥í¥¦¥Þ¥ó¥´¡Ë
1980～¥¼¥íÇ¯Âå¤ÎÆüËÜ»º¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë/¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È/¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê¥ì¥Õ¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃµµá¤ò¼çÂê¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó¿·¶½¥ìー¥Ù¥ë¡£¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¥ê¥êー¥¹Í½ÄêºîÉÊ¤â±Ô°ÕÀ©ºîÃæ
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