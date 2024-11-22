2025年のインバウンド対策、いつ・何から始めるべき？【専門家3名による解説レポート】

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は10月、インバウンドに詳しい専門家3人が「2025年のインバウンド対策」について徹底解説するセミナーを開催。そして今回、セミナーの内容をまとめたレポートを公開しました。

＜ポイント＞

- 最新トレンドニュース【2024年10月版】- テーマ：「2025年のインバウンド対策」いつ・何からやればいいの？

レポートをダウンロード（無料）

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■最新トレンドニュース【2024年10月版】

訪日外客数や訪日外国人消費額など、インバウンドの最新データを専門家の声を交えてお届けします。

■「2025年のインバウンド対策」

レポートでは、各国の祝日と訪日者数の多い月をピックアップした「インバウンドカレンダー」最新版をご紹介！

「いつからインバウンド対策をするべき？」や「情報発信のやり方はどうする？」といった、疑問についてもお答えしています。

■「2025年に起こること」

大阪・関西万博の開催をはじめ、2025年はインバウンド業界における重要トピックスがたくさん。

今後はどのようなことが起こるのか、専門家の視点から解説します。

詳しい情報は、レポートにてご確認ください。

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■調査レポートのご相談

kcom_report_request@mov.am

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっと詳しくみる

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口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミサイトの一括管理ツール」です。口コミの情報を活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加を支援します。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

【口コミコム導入 3つのポイント】

＜その1＞ 19サイトと連携！店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは対応国内19サイトと連携しており、お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新すると、それぞれのサイトの店舗情報を一括・自動で更新できます。

＜その2＞ 口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミをAIが解析し、口コミの詳細や★の数分析といった最新傾向を分析できます。

また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションを実現します。

＜その3＞ インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

インバウンド対策において重要なGoogleマップと大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。

また、口コミコムを提供するmovは、国内最大級のインバウンド総合メディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。

口コミコムをもっとくわしく見る

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【会社概要】

会社名：株式会社mov

所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル 4F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

URL：http://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku(http://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku)

事業内容：

- 店舗向け集客一元化プラットフォームhttps://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku)- MEO・口コミマーケティングを中心としたビジネスニュースメディア「口コミラボ」の運営https://lab.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku(https://lab.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku)- 口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー」の運営https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku)- 業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku)- インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム」の運営https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2025_inboundtaisaku)

■ このリリースに関するお問い合わせ

pr@mov.am