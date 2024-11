¥¯¥é¥¦¥É¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥êー¥Àー´ë¶È¤Ç¤¢¤ëSysdig¤¬¡¢À®Ä¹¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¦¥§¥ë¥Á¤òCEO¤ËÇ¤Ì¿

Sysdig Japan合同会社

<このプレスリリースは11/21/2024に米国で発表されたリリースの抄訳です>

11/21/2024 - 米国ノースカロライナ州ローリー発- リアルタイムクラウドセキュリティのリーダーであるSysdigは本日、ウィリアム(呼称“ビル”)・ウェルチを最高経営責任者(CEO)に任命したことを発表しました。ウェルチは、急成長中のサイバーセキュリティ企業の拡大において実績のあるリーダーであり、Duo Security、Zscaler、Symantecの上級管理職を経て、直近ではTalkdeskの社長兼COOを務めていました。 彼の就任により、Sysdigの成長はさらに加速し、急速に進化するクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム(CNAPP)市場におけるグローバルな影響力が拡大するでしょう。ウェルチはSysdigの取締役会にも参加します。

Sysdig Inc. 創設者兼CTO、Falco共同開発者、Loris Degioanni(ロリス・デジオアー二)のコメント:

「CEOの選定プロセスにおいて早期に明らかになったのは、ビルが上場企業の経営陣であり、大手セキュリティ企業で成長を牽引してきた素晴らしい実績を持っているということです。革新的なテクノロジー・プラットフォームの拡張に関する専門知識、セキュリティ分野に対する深い理解、そして顧客第一主義という点において、彼はSysdigの次期CEOとして他に類を見ない適任者です。」

急成長を追い風に

クラウドセキュリティは最も急速に成長している市場のひとつであり、市場規模は今年の年末までに437.4億ドルに達し、2028年には630億ドルを超えると予測されています。 企業がクラウドの潜在能力を活用してソフトウェア開発や展開を加速させるためにクラウドへの移行を急速に進める中、攻撃者も同様のスピードを活かして、数分で悪質な操作を実行しています。

Sysdigの競争優位性は、オープンソースプロジェクトであるFalcoに裏打ちされた優れたテクノロジーエンジンに根ざしています。Sysdigが開発したFalcoは、クラウド防御のコミュニティを広範囲にわたって育成してきました。1億3,000万回以上のダウンロード実績、6年間にわたる実証済みのガバナンス、最近ではCloud Native Computing Foundation(CNCF)からGraduationの正式認定を受けたFalcoは、ランタイム脅威検知の業界標準となっています。Falcoを搭載したSysdigは、最新のクラウドネイティブの脅威を数秒以内に検知できる唯一のセキュリティプラットフォームです。

セキュリティチームが攻撃者を一歩リードできるようになることに強いこだわりを持って、SysdigはSysdig Sage(TM)をリリースしました。これは業界初のAIクラウドセキュリティアナリストであり、組織がセキュリティツールとやりとりする方法を変革します。Sysdig Sageは、セキュリティチームに多段階推論、コンテキスト認識、修復のガイダンスを提供することで、単純なデータ要約の域を超え、ユーザーが人と会話しているように対応しながら、インターフェースと基盤となるプラットフォームを制御します。

「クラウドセキュリティに関しては、秒単位の対応差が被害を拡大します。それは脅威の検知だけでなく、お客様、パートナー、見込み客に対してどのように対応するかという点でも重要です」とウェルチは述べました。「Sysdigの素晴らしいチームと、考え抜かれた技術的に優れたIPは、クラウドのセキュリティという難しい課題を解決するために構築されたものであり、後付けで対応したものではありません。Sysdigを率いてクラウドセキュリティの標準を再定義できることを光栄に思います。」

Sysdigは、Goldman Sachs (ゴールドマンサックス社)、Bloomreach(ブルームリーチ社)、Calendry(カレンドリー社)、SupportLogic(サポートロジック社)、BigCommerce(ビッグコマース社)などの大手グローバル企業との関係を強化し、昨年は10数か国にわたって新規顧客を獲得しました。

顧客第一主義のリーダーとして

ベイン・キャピタル・パートナーズ社パートナー 兼 Sysdig Inc. 取締役、Enrique Salem(エンリケ・セーラム)氏のコメント

「シマンテック社でビルと仕事をした経験から、私は、市場機会と強力なテクノロジーを活用して顧客の熱狂を育むことを確信しています。クラウドセキュリティ環境は変化しています。初期のソリューションはコンフィギュレーションやポスチャー管理に対応していましたが、今日の企業は、リアルタイム脅威検知と対応でのポスチャー管理を含む、包括的なセキュリティソリューションを必要としています。Sysdigは、この分野で成長を遂げています。ビルがリーダーシップを発揮することで Sysdigは、クラウドセキュリティの次の段階を牽引するでしょう。」

ウェルチは、製品開発とイノベーション、カスタマーエクスペリエンス、人材の採用、世界規模での戦略的提携の事業化と拡大において、30年以上にわたる豊富な経験を有しています。Zscalerの最高執行責任者(COO)として、同社を劇的な収益成長へと導き、業界をリードする新規株式公開と、今日では320億ドル近い時価総額を達成しました。また、Duo Securityの社長兼COOとして、同社はCiscoとの23.5億ドルの合併取引を成功させました。

ウェルチは就任後90日間に、Sysdigのグローバルな顧客、パートナー、見込み客、業界アナリストのネットワークと会合する予定です。退任する現CEOのSuresh Vasudevan(スレッシュ・ヴァスデヴァン)は、Sysdigの取締役会の独立アドバイザーを務め、今後も引き続き同社と密接な関係を維持します。



Sysdigについて

クラウドでは、1秒1秒が重要です。攻撃は瞬時に進行します。その環境でセキュリティチームはビジネスを減速させることなくクラウドを保護しなければなりません。「2024 GigaOm Radar for Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP)」のリーダーであり、優れた実績を持つSysdigは、クラウド攻撃を数秒で阻止し、リアルタイムのインサイトとオープンソースのFalcoでリスクの変化を即座に検知します。業界初のAIクラウドセキュリティアナリストであるSysdig Sage(TM)は、人の対応能力を向上させ、セキュリティ、開発者、および DevOps がより迅速に連携することを可能にします。クラウドのワークロード、アイデンティティ、およびサービス全体にわたるシグナルを相関させることで、Sysdig は隠れた攻撃経路を明らかにし、真のリスクを優先付けします。予防から防御まで、Sysdig は企業が重要なことに集中できるよう支援します。SECURE EVERY SECOND. - Sysdigで1秒1秒をセキュアに

Sysdigは米国カリフォルニア州に本社を置き、日本ではヤフージャパン、NTTドコモ、スクウェア・エニックスをはじめ有数の企業に採用されています。 日本法人はSysdig Japan合同会社