¡Ø£²£³¶èGOLF¡Ù¤È¡ØPW CIRCULUS¡Ù À¤³¦No.1¤ÎTea¥Ö¥é¥ó¥É¢¨¡ÖLipton¡Ê¥ê¥×¥È¥ó¡Ë¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª

株式会社オンワード樫山(本社:東京都中央区 代表取締役社長:保元 道宣)が展開するゴルフウェアブランド『23区GOLF』と『PW CIRCULUS(ピーダブリューサーキュラス)』は、世界No.1のTeaブランド※である「Lipton(リプトン)」と、初のコラボレーションアイテムを発売します。11月23日(土・祝)12時から予約販売を開始し、お届けは12月末頃を予定しています。

※ユーロモニターインターナショナル調べ;お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア(2023年)

■ゴルフ×紅茶で生まれる新しいラウンドスタイル

冬のゴルフラウンドにおいて、温かいティータイムはホール間でホッと一息つける大切な時間です。ゴルフ場で紅茶を楽しむシーンも徐々に広がりつつある中で、『23区GOLF』と『PW CIRCULUS』は、Teaブランド「リプトン」ならではの鮮やかでユニークなコラボレーション雑貨アイテムを製作しました。

今回のコラボアイテムは、『23区GOLF』から、ピラミッド(R)型ティーバッグのイラストが可愛いカートバッグと保温性の高いコーデュロイ素材を用いたキャップの2型、『PW CIRCULUS』からは、ミルクティー柄の内張りが見た目にもリラックスするティーバッグ型ポーチ付きカートバッグの1型、の計3型です。

また、「リプトン」では紅茶月間の11月に合わせて、各社とのコラボレーション新製品を「X(エックス)」で毎日1品ずつ紹介・投稿する「Lipton Friends campaign」を実施していますが、今回『23区GOLF』と『PW CIRCULUS』も、忙しい毎日の中でも、大切な人とのつながりを大事にしてほしいという「リプトン」の想いに賛同し“Lipton Friends”に仲間入りしました。ぜひ、Lipton公式Xアカウント(@Lipton_Japan(https://x.com/Lipton_Japan))をフォローしてキャンペーンにご参加ください。

・キャンペーン応募期間 2024年11月23日(土・祝)12:00~12月7日(土)12:00

■「リプトン」 × 『23区GOLF』

カートバッグ 7,920円(税込)

カラー:イエロー・ホワイト

『23区GOLF』のロゴの中に、「リプトン」の象徴的なピラミッド(R)型ティーバッグのモチーフが隠れている遊び心あるデザインです。上部の開口部は普段使いにも便利なジッパー仕様です。

予約販売サイトURL:https://crosset.onward.co.jp/items/BO1PCW0011

キャップ6,930円(税込)

カラー:イエロー・ホワイト

リプトンの鮮やかなイエローカラーを取り入れたユニセックス仕様。コーデュロイ素材を使用し、見た目以上の保温性があり、冬のラウンドに最適なアイテムです。

予約販売サイトURL:https://crosset.onward.co.jp/items/HT1PCW0021

■「リプトン」 × 『PW CIRCULUS』

カートバッグ 8,800円(税込)

カラー:イエロー

表面はつるっとしたナイロン素材で汚れが付きにくく、雨の日にも使いやすい素材を採用しています。バッグ内側はミルクティー柄のプリントが可愛く主張しています。ピラミッド(R)型ティーバッグを模したミニポーチが付属し、ポーチに何を入れて運ぶか考えるのも楽しい、遊び心あるギミックです。

予約販売サイトURL:https://crosset.onward.co.jp/items/BO7ICW0601

販売店舗

『23区GOLF』

グループ公式ファッション通販サイト「オンワード・クローゼット」

https://crosset.onward.co.jp/shop/23ku-sport?du=2

大丸札幌店・松屋銀座本店・ジェイアール名古屋タカシマヤ・松坂屋名古屋店・阪急うめだ本店・心斎橋パルコ・ジェイアール京都伊勢丹・大丸神戸店・近鉄百貨店和歌山店・近鉄百貨店奈良店・大丸高知店・岩田屋本店

『PW CIRCULUS』

グループ公式ファッション通販サイト「オンワード・クローゼット」

https://crosset.onward.co.jp/shop/pwcirculus?du=2

心斎橋パルコ

リプトンについて

130年以上にわたる茶の研究と品質へのこだわりをベースに茶葉を厳選し、気軽においしく楽しめるお茶を125カ国以上で展開している世界No.1のTeaブランド※です。19世紀末に「たくさんの人に気軽に上質な紅茶を楽しんでもらいたい」というトーマス・J・リプトン卿の理念から生まれたリプトンは、今や「茶園から直接ティーポットへ」というブランド哲学とともに、Wellbeingと健康意識の高まりを受けて世界のお茶市場を牽引しています。

『23区GOLF』 概要

『23区GOLF』は、1996年にデビューし都会的で洗練された大人のためのゴルフスタイルを提案しています。Next standard for dressing on the greenをコンセプトに、上品で、着心地が良く、身に着けるだけで気分が高まる、そんな商品を通じて、あなただけのスタイルを提案します。

オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/23kugolf/

『PW CIRCULUS』 概要

ゴルフを中心に、アウトドア・アクティビティを楽しむ人々がもっと自由に、自分らしく特別な時間を過ごすためのブランドです。CIRCULUSはラテン語で「輪」を意味し、さまざまなアクティビティをシームレスに繋ぐコミュニティを広げていくことを目指しています。

オフィシャルサイト:https://pwcirculus.jp/

オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/pwcirculus/

公式LINEアカウント:@pwcirculus