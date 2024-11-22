grounds¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥º¡Ë¤¬¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥·¥åー¥º¤òÈ¯É½11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼õÃí¤ò³«»Ï
MOOPIE X Camilla Cabello Photo: Rahul Bhatt
MOOPIE X Camilla Cabello Photo: Rahul Bhatt
¡ÖMOOPIE X Camilla Cabello¡×¤¬11·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー
grounds¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥º¡Ë¤Ï¡¢¥¥åー¥ÐÀ¸¤Þ¤ì¡¦¥°¥é¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢¸ÂÄê¡¦¼õÃíÀ¸»º¤Î¥·¥åー¥º¡ÖMOOPIE x Camilla Cabello¡Ê¥àー¥Ôー x ¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥«¥Ù¥í¼«¿È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂ¡£¥«¥Ù¥í¤¬grounds¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¼«¤é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11·î22Æü(¶â)～12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://grounds-fw.jp/)¤Ë¤ÆÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Çgrounds STORE 001¤Ë¤Æ¼ÂºÝ¤Ë»îÃå¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ù¥í¤Ï¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤âgrounds¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¤é¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¥åー¥º¤È¤·¤Æ¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥³¥é¥Ü¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âgrounds¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖMOOPIE JAWS¡Ê¥àー¥Ôー ¥¸¥çー¥º¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢º£Ç¯¥É¥í¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖC,XOXO¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ëー¤Î¿·¿§¤¬ÆÃÄ§¡£¡ÖBlue Hour¡Ê¥Ö¥ëー¥¢¥ïー¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥«¥éー¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥Æー¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î³¤¡¢¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¡¢¤½¤·¤ÆÌë¤Î³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥½ー¥ë¤È¥Òー¥ë¥¿¥Ö¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥í¥´¤¬¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOOPIE X Camilla Cabello
MOOPIE X Camilla Cabello
¡ÖCamila Cabello¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à³µÍ×
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡§MOOPIE x Camila Cabello²Á³Ê¡§46,200±ß(ÀÇ¹þ)¡¡ ¢¨Í½ÌóÈÎÇäÀ©
¥µ¥¤¥º¡§22cm - 30cm
Í½ÌóÊýË¡
¼õÉÕ¡§¡Ögrounds¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¤´ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
https://grounds-fw.jp › products › moopie-x-camila
´ü´Ö¡§11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00
È¯Á÷Í½Äê¡§2024Ç¯6·îËö
´ú´ÏÅ¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
¾ì½ê¡§grounds STORE 001
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ18－14
´ü´Ö¡§12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～27Æü¡Ê¶â¡Ë
grounds
¡Ögrounds¡×¤Ï¡ÉLEAP GRAVITY¡É¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È½ÅÎÏ¡ÊÃÏµå¡Ë¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¡×¡Ö¿Í´Ö¤È½ÅÎÏ¡ÊÃÏµå¡Ë¤ÎÀÜÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤ÈÃÏÌÌ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Í´ÖÁüºî¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢¥½ー¥ë¤Î·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤Ë¤Æ½é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó25 S/S collection ¡ÈINTERRUPTER¡É ¤òÈ¯É½¤·¡¢22¥«¹ñ¡¢145Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ögrounds¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢URL¡§https://grounds-fw.com
¡Ögrounds¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àURL¡§https://www.instagram.com/grounds.official/
³ô¼°²ñ¼ÒFOOLS
2019Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤¢¤êÊý¤òÌ¤Íè¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¶È³¦¤Ë²þ³×¤òÂ¥¤·¸ÜµÒ¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£