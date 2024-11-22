ポプラ新書の人気作が30％off！　「ポプラ新書 フェア」開催！

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株式会社ポプラ社


株式会社ポプラ社は2024年11月22日（金）から12月５日（木）まで、電子書籍 価格施策「ポプラ新書 フェア」を開催いたします。人気作を中心に70点以上の対象電子書籍が30％offの価格となるポプラ新書最大規模の割引セールです！




【期間】


2024年11月22日（金）～12月５日（木）



【割引】


希望配信価格より３０％OFF



【実施電子書籍ストア】


Ａｍｅｂａマンガ


ａｕブックパス


紀伊國屋ｋｉｎｏｐｐｙ


Ｋｉｎｄｌｅ


ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙブックス


ＣＯＣＯＲＯ　ＢＯＯＫＳ


ＤＭＭ.ｃｏｍ


ｄブック


ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲ


ブックライブ


ｈｏｎｔｏ


Ｒｅａｄｅｒ　Ｓｔｏｒｅ


（敬称略）




【対象コンテンツを一部紹介】








『子どもの能力が伸びるマインクラフトの使い方』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201257.html)


遊んで終わらせるのはもったいない。子どもの能力や学力アップを実現する、世界一の大人気ゲーム「マインクラフト」の活用法。



『天才たちのインテリジェンス』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201256.html)


未来はもっと面白くなる！「知の巨人」佐藤優と、各界をリードする「最先端の知」とのこれからの日本を見通す熱き12の対話。



『人生は攻略できる』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201245.html)


「強く願うだけでは夢は叶わない」。ベストセラー『言ってはいけない』シリーズの著者が提言する、新時代の人生戦略とは。



『フィンランド人はなぜ午後４時に仕事が終わるのか』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201182.html)


有休消化１００％、１人あたりのＧＤＰ日本の１.２５倍。４年連続幸福度１位のフィンランドは、仕事も休みも大切にする。