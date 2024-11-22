ポプラ新書の人気作が30％off！ 「ポプラ新書 フェア」開催！
株式会社ポプラ社は2024年11月22日（金）から12月５日（木）まで、電子書籍 価格施策「ポプラ新書 フェア」を開催いたします。人気作を中心に70点以上の対象電子書籍が30％offの価格となるポプラ新書最大規模の割引セールです！
【期間】
2024年11月22日（金）～12月５日（木）
【割引】
希望配信価格より３０％OFF
【実施電子書籍ストア】
Ａｍｅｂａマンガ
ａｕブックパス
紀伊國屋ｋｉｎｏｐｐｙ
Ｋｉｎｄｌｅ
ＧｏｏｇｌｅＰｌａｙブックス
ＣＯＣＯＲＯ ＢＯＯＫＳ
ＤＭＭ.ｃｏｍ
ｄブック
ＢＯＯＫ☆ＷＡＬＫＥＲ
ブックライブ
ｈｏｎｔｏ
Ｒｅａｄｅｒ Ｓｔｏｒｅ
（敬称略）
【対象コンテンツを一部紹介】
『子どもの能力が伸びるマインクラフトの使い方』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201257.html)
遊んで終わらせるのはもったいない。子どもの能力や学力アップを実現する、世界一の大人気ゲーム「マインクラフト」の活用法。
『天才たちのインテリジェンス』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201256.html)
未来はもっと面白くなる！「知の巨人」佐藤優と、各界をリードする「最先端の知」とのこれからの日本を見通す熱き12の対話。
『人生は攻略できる』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201245.html)
「強く願うだけでは夢は叶わない」。ベストセラー『言ってはいけない』シリーズの著者が提言する、新時代の人生戦略とは。
『フィンランド人はなぜ午後４時に仕事が終わるのか』(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8201182.html)
有休消化１００％、１人あたりのＧＤＰ日本の１.２５倍。４年連続幸福度１位のフィンランドは、仕事も休みも大切にする。