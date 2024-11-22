STAN SMITH LUX EXCLUSIVE for URBAN RESEARCH が登場。
アーバンリサーチは、「アディダス オリジナルス」のExclusiveスニーカーを2024年12月中旬に発売いたします。
アーバンリサーチ限定として発売されるのは、ラグジュアリーなレザーを使用した、プレミアムなスタンスミス「STAN SMITH LUX」。レザーアッパーはパーフォレーションで描いたスリーストライプス、厚手のレザーを採用した耐摩耗性に優れたラバーアウトソールで一日中快適な履き心地に。
こだわりのカラーリングは、春を感じるクリーンな空気感を纏う「ワンダーホワイト」。トレンドを超越する控えめでスタイリッシュなデザインは、ユニセックスでご使用いただけます。
発売に先駆け、アーバンリサーチ オンラインストアでは先行予約がスタート！
特別な一足を是非ご堪能ください。
EXCLUSIVE STAN SMITH LUX(https://www.urban-research.jp/special/241122_ur_adidas_li/)
品番：UMA4-JI3370 / UWA4-AJI3370
カラー：ワンダーホワイト
サイズ：
MEN : 25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm
WOMEN : 23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm
価格：\19,800 (税込)
【発売日】
2024年 12月中旬 予定
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/special/241122_ur_adidas_li/) では先行予約を受付中。
【取り扱い店舗】
URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)
URBAN RESEARCH STORE 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/urban-research/)
※詳しくは、販売店までお問い合わせください。
※取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございますので予めご了承くださいませ。