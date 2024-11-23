【愛媛県 松山市】親子や友達と一緒に体を動かして、盛り上がろう！！全天候型キッズ施設「KIT PLAY」に期間限定の新コーナーが誕生！

キスケ株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/110610/241/resize/d110610-241-b764f22b153710eeca24-0.jpg ]キスケ株式会社が運営する四国最大級の総合エンターテイメント施設・キスケKITのエリアを拡張して、2019年12月にオープンしたのが「KIT PLAY」です。【カラフルクライミング】【マシュマロジャンプ】【ボールシューターズ】【アミアミツリー】のアクティビティがあり、わんぱくキッズたちが思い描いていた遊び場が揃ったどんな天候にも負けない屋内型キッズパークです。今回そちらの一角に新たに【スポーツバトルコート】登場しました！スポーツバトルコートアーチェリー[画像2: https://prtimes.jp/i/110610/241/resize/d110610-241-fc4342dc1b65c038d443-3.jpg ]ピッチング[画像3: https://prtimes.jp/i/110610/241/resize/d110610-241-5ecfdaad71e969a5d91b-4.jpg ]バスケットボール[画像4: https://prtimes.jp/i/110610/241/resize/d110610-241-e57521b1379105f7dd50-5.jpg ]期間限定で登場したこちらのゾーンでは「アーチェリー」「ピッチング」「バスケットボール」の3つのアクティビティが楽しめます。「スポーツバトルコート」では、親子や友達と一緒に体を動かしながら、スコアを競いあうことができます。遊びながら、集中力や競争力を育むことができます。[画像5: https://prtimes.jp/i/110610/241/resize/d110610-241-f17ccaa1ed229531864f-1.jpg ]KITPLAYでは未就学児（2～6歳）は時間無制限で600円※土・日・祝日は＋200円お得にご利用いただけます！店舗情報 KIT/KIT PLAY[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JZXzx5Soz-k ]キスケ株式会社が運営する四国最大級の総合エンターテイメント施設「キスケ KIT」は、1970年にオープンし、長らく地域の皆さまにご利用いただいていた「キスケ ボウル」を、2018年にフルリニューアルした施設です。ボウリング・カラオケ・ビリヤード・トランポリン・ダーツなどの充実した設備と、最新のVRゲーム・アーケードゲーム、ボルダリング・ボールプール・ネット遊具などの施設、お子様も存分に楽しめるキッズパークKIT PLAYなどを備え、新しい「楽しいコト」をキットのように自由に組み合わせて遊ぶことができます。お客様の遊び方に合わせて、時間課金型でご利用いただけます。住所 ：愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX３階電話 ：089-998-3000運営会社[画像6: https://prtimes.jp/i/110610/241/resize/d110610-241-bcab7931d9d5376b90d4-2.png ]会社名 ： キスケ株式会社本 社 ： 愛媛県松山市宮田町4番地代表者 ： 代表取締役社長 山路 義則設立 ： 1970年資本金 ： 2,005万円URL ： https://www.kisuke.com/本件に関するお問い合わせ店舗名：キスケ KIT(キット)担当 ：土居 成光電話 ：089-998-3000メーアドレス：m-doi@kiuske.com