「冷凍餃子フライパンチャレンジ」がACC TOKYO CREATIVITY AWARDSにてグランプリ受賞

味の素冷凍食品株式会社(社長:寺本博之 本社:東京都中央区)と株式会社本田事務所(社長:本田 哲也、本社:東京都港区)は、一般社団法人 ACCが選出する「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のブランデッド・コミュニケーション部門 Cカテゴリーにおいて総務大臣賞/ACCグランプリおよび、PR部門においてACCシルバーを受賞したことをお知らせいたします。現時点において「冷凍餃子フライパンチャレンジ」は、世界有数のPRアワードであるSABRE AwardsやSpikes Asiaなど国内外20冠の栄誉あるアワードをいただきました。

「冷凍餃子フライパンチャレンジ」プロジェクトは2023年5月「冷凍餃子がフライパンに張りついた」という1件のSNS投稿をきっかけに、かねてから継続してきた“永久改良”の取り組みの一環として、ひとりでも多くの方にキレイな羽根つき「ギョーザ」が失敗なく焼き上がった時の感動をお届けするために立ち上がったプロジェクトです。生活者の皆さまからお送りいただいたフライパンで検証を繰り返し、いち早くお届けしたいという思いから、2024年1月9日「ギョーザ」のリニューアルを発表し、2024年2月11日より店頭発売を開始しました。

(プロジェクトサイト:https://www.ffa.ajinomoto.com/enjoy/frypan)

「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、1961年から開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、あらゆる領域のクリエイティブを対象とする日本最大級のアワードです。

(ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS 公式サイト:https://www.acc-awards.com/)

■受賞コメント

味の素冷凍食品(株) 取締役常務執行役員 マーケティング本部長 松本征之

きっかけとなったSNSの投稿をいただいてから1年半が経過した現在も、一連の活動に対するご注目と

共感の声をいただき続けていること、そしてこのたびの「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」でも高いご評価をいただきましたことを大変な栄誉として受け止めております。関係の皆さまに深く感謝を申し上げます。弊社一同、「永久改良」の努力を止めることなく、皆さまにもっと多くの「感動」で「笑顔」をお届けできるよう、進化してまいります。大いにご期待いただきたく思います。

本田事務所 代表・PRストラテジスト 本田哲也

2020年より味の素冷凍食品の広報コンサルティングを担当してきた当社は、今回の「冷凍餃子フライパンチャレンジ」 においては、プロジェクト全体統括を担いました。本件が国内のみならず海外でも高い評価を獲得したこと、そしてマーケティング、広告クリエイティブ、PR、メディアと幅広いアワードでの受賞となったことは大変に喜ばしいことです。関わったすべての皆さんに感謝すると共に、これからも「永久改良」を続ける味の素冷凍食品に、改めて敬意を表します。

■受賞結果

プロジェクト名:「冷凍餃子フライパンチャレンジ」(英名:Frying Pan Challenge)

ケースフィルム:https://youtu.be/_IiZhOZHsCU(日本語字幕版)

2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARD

ブランデッド・コミュニケーション部門 Cカテゴリー(ソーシャル・インフルーエンス):総務大臣賞/ACCグランプリ

ブランドのために創られた、ソーシャルメディアやデジタル上のコンテンツの優れたクリエイティビティや美しい設計、その拡散力が表彰されます。

PR部門:ACCシルバー

社会やコミュニティにおける新たな合意形成を目指し、クリエイティビティを発揮することで生活者の意識や態度を変容させることに挑戦したプロジェクトが表彰されます。

■これまでの「冷凍餃子フライパンチャレンジ」受賞一覧

Spikes Asia 2024

Brand Experience & Activation SPIKES 360 integrated Brand Experience: Gold

Social & Influencer SPIKES Real-time Response: Gold

PR SPIKES Brand Voice & Strategic Storytelling: Shortlist

ADFEST 2024

PR Lotus BRAND VOICE & STRATEGIC STORYTELLING: Grande

PR Lotus REAL-TIME RESPONSE: Gold

PR Lotus USE OF SOCIAL: Bronze

IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2024

Consumer PR for an existing product - Agency: Winner

PR Awards Asia-Pacific 2024

Customer Loyalty: Gold

Best Brand Strategy: Gold

Best Use of Social Media: Gold

SABRE Awards Asia-Pacific 2024

Diamond SABRE Awardsカテゴリー:Superior Achievement in Brand-Building部門:Winner

Basic Entryカテゴリー: Word of Mouth部門:Winner

In2 SABRE Awardsカテゴリー: Best In Real-Time Engagement部門:Winner

公益社団法人日本マーケティング協会 第16回日本マーケティング大賞: 奨励賞

PRSJ PRアワードグランプリ2023: ブロンズ

一般社団法人焼き餃子協会主催 第2回焼き餃子協会アワード: 大賞

一般社団法人インターネットメディア協会 Internet Media Awards 2024: 選考委員特別賞

日経クロストレンド「マーケター・オブ・ザ・イヤー2024」: 優秀賞

第73回 日経広告賞 食品・医薬日用品部門: 最優秀賞