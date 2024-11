ラピュタロボティクスがシカゴ近郊で米国初のラピュタASRSデモ用ショールームを開設。日本国内で好調の柔軟性の高い革新的な自在型自動倉庫。

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)は、シカゴ近郊のイリノイ州シャンバーグに自在型自動倉庫「ラピュタASRS(Automated Storage and Retrieval System)」のデモ用ショールームを開設しました。これにより、これまで日本でのみ体験可能だった同システムのデモンストレーションを、米国でもご覧いただけます。

ラピュタASRSは独自のブロック構造や免震構造によるアンカーレス設計が特徴で、ブロック玩具のように現場の内部形状に合わせて自在にレイアウトが行え、それにより工場内搬送など倉庫以外の用途にも自在に対応します。導入後の規模拡大も自在に行え、また拠点が移転を強いられた際に最小限の時間とコストで移設にまで自在に対応可能です。保管効率と生産性を高水準で両立できるだけでなく、将来起こり得る大きな変化にも規模拡大や移設で対応できることから、従来はリスクを伴う固定設備への投資となっていた自動倉庫導入を、より低リスクに導入できるという経営面での利点も持っています。このシステムにより、企業は効率を最大化し、運用コストを削減しながら業務全体で柔軟性を実現することが可能です。2023年の発売以降、既に日本国内で4社以上の採用実績を誇り、2024年6月より米国市場へ進出しました。

自在型自動倉庫「ラピュタASRS」の商品詳細はこちら

https://www.rapyuta-robotics.com/ja/solutions-asrs/

ラピュタロボティクス米国シカゴオフィスのデモ用ショールーム 自在型自動倉庫「ラピュタASRS」ラピュタロボティクス米国シカゴオフィスのデモ用ショールーム 自在型自動倉庫「ラピュタASRS」

●アクセス

デモ用ショールームは、ラピュタロボティクスのシカゴオフィス内にあり、シカゴ・オヘア国際空港から車で約20分、シカゴ中心部から約35分の利便性の高い場所に位置しています。

ラピュタロボティクス シカゴオフィス

915 National Parkway #15, Schaumburg, Illinois 60173-5160

ラピュタロボティクス 企業情報についてはこちら

https://www.rapyuta-robotics.com/ja/about/

●デモスペースで体験できる内容

ライブデモツアー

ラピュタASRSの特徴を包括的にご紹介するツアーを開催します。単なるピッキング作業にとどまらず、在庫管理システムと業務プロセスとの統合を実演し、システムがワークフローの生産性をどのように向上させるかをご理解いただけます。

ハンズオン体験

システムの直感的なインターフェースや操作の簡便さを直接体験いただけます。また、ラピュタASRS内で行われるピッキング作業でどのように業務効率化と業務標準化を実現できるのかをご体感いただけます。

デモは約1時間を予定しています。デモ終了後には、お客様の取り扱われている製品および倉庫環境に合わせた運用方法のガイドと、どの程度の生産性向上が見込めるかについて個別相談を実施します。

●デモの予約

ショールームでのデモは事前予約制で、各企業に個別デモセッションを提供しています。デモ予約をご希望の場合は、ウェブサイトからフォームのご記入をお願いいたします。追って担当者からご連絡をさせていただきます。米国での導入ご検討で、東京で実機をご覧いただくことも可能でございます。

デモの予約はこちら

https://www.rapyuta-robotics.com/ja/contact-us/

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。