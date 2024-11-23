【北海道｜工房Smith札幌】プラン限定、ピンクダイヤモンドも登場！クリスマス限定プラン｜先着50組様限定先行｜「X′mas WorkShop-Limited Edition-」を販売開始

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株式会社 一宝

　株式会社一宝（所在地：北海道札幌市、代表取締役：懸谷 正人）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング工房「工房Smith札幌」は、クリスマス限定プラン「X'mas WorkShop -Limited Edition-」を、2024年11月11日～2024年12月25日の期間限定で販売いたします。




◼️クリスマス限定プラン「X'mas WorkShop -Limited Edition-」




　手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング工房「工房Smith札幌」京王プラザホテル札幌（CENTER店・EAST店・WEST店）では、冬の期間限定プランを販売開始いたしました。




宝石のようにキラキラとした雪


冬の風情と想い出


世界でひとつの手作り指輪体験を




　ホリデーシーズンを彩るにふさわしい特別感のある宝石と、期間限定のデザインなどもご用意しました。是非、かけがえのない思い出を大切な人と一緒にご体感ください。





詳しくはこちら：https://sapporo-smith.jp/winter-ws24limitededition/


◼️概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/61840/table/63_1_5fa2134222930042ffe690fcd410c22e.jpg ]










■工房Smith札幌について


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]


　工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。結婚指輪や婚約指輪は特別なものだから、想いを込めて二人で創り上げた理想の指輪にしたい。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。




＜札幌本店＞


住所　　：〒060-0062 札幌市中央区南2条西10丁目1番　オエノン北海道 BLD1F


営業時間：10:00～19:00（レイトコース 19:00～22:00）


ご予約　：完全ご予約制です。以下フォームにてご予約ください。　　　


　　　　　https://sapporo-smith.jp/reserve/


アクセス：地下鉄東西線「西11丁目」駅 3番出口から徒歩3分　※無料駐車場有り


URL　　：https://sapporo-smith.jp/




＜京王プラザホテル札幌 CENTER店・EAST店・WEST店＞


住所　　：〒060-0005 札幌市中央区北5西7-2-1　京王プラザホテル札幌 1F


営業時間：CENTER店｜9:30～19:00（レイトコース 18:30～21:30）


　　　　　EAST店｜9:30～19:30（レイトコース 18:00～21:00）


　　　　　WEST店｜10:00～19:00（レイトコース 19:00～20:30）


ご予約　：完全ご予約制です。以下フォームにてご予約ください。　　　


　　　　　https://sapporo-smith.jp/reserve/


アクセス：JR「札幌」駅から徒歩5分


URL　　：https://sapporo-smith.jp/





■会社概要


会社名：株式会社 一宝


所在地：〒060-0062 札幌市中央区南2条西10丁目1番　オエノン北海道 BLD1F


創設　：2009年4月1日


代表者：代表取締役　懸谷 正人


URL　：https://ippoo-japan.com/


　　　 ジュエリー修理加工・リフォーム専門店


　　　　「RITZ GLANDE」：https://www.sapporo-housekisyuuri.com/