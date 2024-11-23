【北海道｜工房Smith札幌】プラン限定、ピンクダイヤモンドも登場！クリスマス限定プラン｜先着50組様限定先行｜「X′mas WorkShop-Limited Edition-」を販売開始
株式会社一宝（所在地：北海道札幌市、代表取締役：懸谷 正人）が運営する、北海道の手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング工房「工房Smith札幌」は、クリスマス限定プラン「X'mas WorkShop -Limited Edition-」を、2024年11月11日～2024年12月25日の期間限定で販売いたします。
◼️クリスマス限定プラン「X'mas WorkShop -Limited Edition-」
手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング工房「工房Smith札幌」京王プラザホテル札幌（CENTER店・EAST店・WEST店）では、冬の期間限定プランを販売開始いたしました。
宝石のようにキラキラとした雪
冬の風情と想い出
世界でひとつの手作り指輪体験を
ホリデーシーズンを彩るにふさわしい特別感のある宝石と、期間限定のデザインなどもご用意しました。是非、かけがえのない思い出を大切な人と一緒にご体感ください。
詳しくはこちら：https://sapporo-smith.jp/winter-ws24limitededition/
◼️概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/61840/table/63_1_5fa2134222930042ffe690fcd410c22e.jpg ]
■工房Smith札幌について
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]
工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。結婚指輪や婚約指輪は特別なものだから、想いを込めて二人で創り上げた理想の指輪にしたい。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。
＜札幌本店＞
住所 ：〒060-0062 札幌市中央区南2条西10丁目1番 オエノン北海道 BLD1F
営業時間：10:00～19:00（レイトコース 19:00～22:00）
ご予約 ：完全ご予約制です。以下フォームにてご予約ください。
https://sapporo-smith.jp/reserve/
アクセス：地下鉄東西線「西11丁目」駅 3番出口から徒歩3分 ※無料駐車場有り
URL ：https://sapporo-smith.jp/
＜京王プラザホテル札幌 CENTER店・EAST店・WEST店＞
住所 ：〒060-0005 札幌市中央区北5西7-2-1 京王プラザホテル札幌 1F
営業時間：CENTER店｜9:30～19:00（レイトコース 18:30～21:30）
EAST店｜9:30～19:30（レイトコース 18:00～21:00）
WEST店｜10:00～19:00（レイトコース 19:00～20:30）
ご予約 ：完全ご予約制です。以下フォームにてご予約ください。
https://sapporo-smith.jp/reserve/
アクセス：JR「札幌」駅から徒歩5分
URL ：https://sapporo-smith.jp/
■会社概要
会社名：株式会社 一宝
所在地：〒060-0062 札幌市中央区南2条西10丁目1番 オエノン北海道 BLD1F
創設 ：2009年4月1日
代表者：代表取締役 懸谷 正人
URL ：https://ippoo-japan.com/
ジュエリー修理加工・リフォーム専門店
「RITZ GLANDE」：https://www.sapporo-housekisyuuri.com/