「つながる心 つながる力 みんなでつくる 復興コンサート2025supported by ロジスティード」ゲストにLittle Glee Monsterの出演が決定！

2025年3月1日(土)宮城県仙台市の東京エレクトロンホール宮城で開催される「つながる心 つながる力 みんなでつくる復興コンサート2025 supported by ロジスティード」(主催:TBSラジオ・tbc東北放送、企画制作:OTTAVA)のゲストにLittle Glee Monsterの出演が決定しました。

11月22日(金)12時35分頃から放送されたTBSラジオ『金曜ボイスログ』内コーナー『ロジスティード プレゼンツ「LOGISTEED CAFE」にて発表され、併せて、指揮は気鋭の若手指揮者、坂入健司郎の参加が決定。仙台フィルハーモニー管弦楽団によるメイン演奏曲は、ベートーヴェン「交響曲第6番ヘ長調『田園』」となることも発表されました。

チケットは、全席指定6,000円(税込)。各プレイガイドによる先行発売は12月5日(木)から実施。

一般発売は12月21日(土)午前10時からとなります。

本公演は、東日本大震災の後、自らが被災しながらも各地に作られた避難所や街角などで被害に遭われた方々に寄り添い、慰問演奏活動を続けてきた仙台フィルハーモニー管弦楽団の活動を応援し、2012年より被災地の復興を祈念し続けてきたコンサート。Little Glee Monsterにとってフルオーケストラとの共演は初めて。東日本大震災および大規模な天災の続く日本各地の復興への想いを込めた仙台フィルハーモニー管弦楽団の演奏を受けて、Little Glee Monsterがどんなパフォーマンスを魅せてくれるのか注目です。是非この機会に『復興コンサート』へご参加下さい。

【コンサート概要】

■タイトル:つながる心 つながる力 みんなでつくる復興コンサート2025

supported by ロジスティード

■実施日時: 2025年3月1日(土) 開場14時/開演15時

■会 場 : 東京エレクトロンホール仙台(仙台市青葉区国分町3-3-7)

■料 金 : 観覧チケット 6,000円(全席指定/税込)※未就学児入場不可

■演 奏 : 仙台フィルハーモニー管弦楽団

■指揮者 : 坂入健司郎

■ゲスト : Little Glee Monster

■演奏曲 : ベートーヴェン「交響曲第6番『田園』」

「世界はあなたに笑いかけている」歌:Little Glee Monster

「わせねでや」(桂島“うた”プロジェクト) ほか

■特別協賛: ロジスティード株式会社

■主 催 : TBSラジオ / tbc東北放送

■企画制作: OTTAVA

【プレイガイド/チケット販売期間】

■ローソンチケット (Lコード:21576) https://l-tike.com/

■チケットぴあ(Pコード:286-341)https://w.pia.jp/t/

■イープラス https://eplus.jp/

■藤崎

・各プレイガイド先行販売(抽選)受付期間:12月5日(木)10:00 ~ 12月15日(日)23:59

・チケット一般発売日(先着):12月21日(土)10:00 ~

【コンサート特設サイト】

■URL: http://minnadetsukuru.com

◆仙台フィルハーモニー管弦楽団

1973年に宮城フィルハーモニー管弦楽団として誕生。1983 年から芥川也寸志が音楽総監督として現在の礎を築 き、1989 年に仙台フィルハーモニー管弦楽団に改称。これまで外山雄三、パスカル・ヴェロ、飯守泰次郎ら指揮者 のもとアンサンブルに磨きをかけてきた。2023 年度に創立 50 周年を迎え、高関健が常任指揮者に、太田弦が指揮者 に就任。新たな地平を切り拓いている。

2011 年の東日本大震災による影響で数ヶ月にわたり演奏活動が中止となったが、「音楽の力による復興センター・ 東北」と協力し、音楽を被災者のもとに届け絆を紡ぐ活動を繰り広げた。

現在、本拠地である日立システムズホール仙台・コンサートホールでの定期演奏会をはじめ、0 歳からの演奏会 「オーケストラと遊んじゃおう!」、「仙台国際音楽コンクール」のホストオーケストラとしての出演、「仙台クラシ ックフェスティバル(せんくら)」への出演など、「杜の都」仙台を拠点にしながら東北地方を中心に年 100 回を超える演奏活動を展開し、その豊かな音楽が広く人々に親しまれている。

◆Little Glee Monster

研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残すことをテーマに結成された女性ボーカルグループ。

力強い歌声と高度なアカペラをも歌いこなす透き通ったハーモニーを武器に、2014年に『放課後ハイファイブ』でメジャーデビュー。

2017年に初の武道館単独公演のほか、Earth, Wind & FireやAriana Grandeのツアーサポートアクトを務め、2018年には初のアジアツアーを成功させるなど日本国内にとどまらない活躍を続ける。

2018年『世界はあなたに笑いかけている』が「コカ・コーラ」の年間イメージソング、2019年『ECHO』が「NHKラグビーテーマソング」を担当するなど、数々のCMやテレビ番組に楽曲が起用されている。2017年より4年連続でNHK「紅白歌合戦」に出場を果たす。

2022年にミカ、結海、miyouの3人が加入し、第二章をスタート。新体制での新曲『Join Us!』を配信リリース後の2023年1月には「Little Glee Monster Live Tour 2023 Join Us!」を東京・大阪にて開催、大盛況で新章をスタートさせた。

2024年3月にはアルバム「UNLOCK!」をリリースし、アルバムを引っ提げたツアー「Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!”」を開催。10月にデビュー10周年を迎え、10月19日、20日にLittle Glee Monster 10th Anniversary Liveを開催。最新曲「Break out of your bubble」が、NHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌として話題になっている。

■坂入健司郎

指揮者

神奈川県川崎市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。指揮を三河正典、山本七雄の各氏に、チェロを望月直哉氏に師事。また、指揮講習会等を通じてV.フェドセーエフ、飯守泰次郎、井上道義、井上喜惟、小林研一郎各氏の下で研鑽を積んだ。

2008年には東京ユヴェントス・フィルハーモニーを結成。J.デームス、G.プーレ、舘野泉など著名なソリストを迎え、一方、数多くの作品の日本初演・世界初演も行なっている。

16年、新鋭のプロフェッショナルオーケストラ・川崎室内管弦楽団の音楽監督に就任。

20年、日本コロムビアの新レーベルOpus Oneよりシェーンベルク「月に憑かれたピエロ」をリリース。他にも多くの録音を発表しており、「レコード芸術」誌の特選盤に選出されるなど高い評価を得ている。

これまでにモンテカルロ・フィル、読売日響、日本フィル、新日本フィル、シティ・フィル、神奈川フィル、仙台フィル、山形響、群馬響、名古屋フィル、セントラル愛知響、愛知室内、大阪フィル、大阪響、京都市響、兵庫芸術文化センター管、九州響などと共演。

24年5月、N響と初共演。「内容のある初共演」と「音楽の友」誌上で評された。