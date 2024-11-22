UberEats ロボット配達開始、万博需要見すえ大阪で：観光・インバウンドの最新動向がわかる！インバウンド情報まとめ「2024年11月前編」を訪日ラボが公開
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、「インバウンドに関する最新トレンド・データ」「政府・自治体・企業などのインバウンド関連の取り組み」をはじめ、インバウンド対策に役立つニュースをまとめた「インバウンド情報まとめ【2024年11月前編】」を公開しました。
・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）
https://honichi.com/news/2024/11/20/202411_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202411_inbound-1(https://honichi.com/news/2024/11/20/202411_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202411_inbound-1)
・調査資料をダウンロード（無料）
https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202411_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202411_inbound-1(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202411_inbound-1/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202411_inbound-1)
■ 2024年11月前半のインバウンドトピック
2024年11月前編のレポートでは
- Uber Eats、万博需要の高まる大阪でロボットを活用した配達サービスを開始
- 金沢が「2025年に行くべき世界の旅行先25選」に選出（ナショナルジオグラフィック）
- インバウンド人気観光観光地1位「チームラボプラネッツ」、2025年1月に大規模拡張
- 日本の国際線はどこまで回復した？国交省、2024年冬ダイヤの動向調査発表【航空便動向まとめ】
- 新千歳空港の2024年冬ダイヤ、コロナ前水準を上回るまで回復
といったニュースを取り上げています。
レポートでは他にも、
- ここに注目！インバウンド関連データ
- 知っておきたい！インバウンドニュース
- 訪日ラボおすすめ記事・レポート
など、インバウンドに関する情報をまとめています。
最新情報の把握やマーケティングのヒントに、本レポートをぜひご活用ください！
・レポートを詳しくみる（訪日ラボ）
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■調査レポートのご相談
kcom_report_request@mov.am
業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは
訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。
訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。
訪日ラボをもっと詳しくみる
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口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミコム」とは
口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「口コミサイトの一括管理ツール」です。口コミの情報を活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加を支援します。
飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。
【口コミコム導入 3つのポイント】
＜その1＞ 19サイトと連携！店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理
口コミコムでは対応国内19サイトと連携しており、お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新すると、それぞれのサイトの店舗情報を一括・自動で更新できます。
＜その2＞ 口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート
集約した口コミをAIが解析し、口コミの詳細や★の数分析といった最新傾向を分析できます。
また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションを実現します。
＜その3＞ インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策
インバウンド対策において重要なGoogleマップと大衆点評を一括管理・運用できる国内唯一のツールです。
また、口コミコムを提供するmovは、国内最大級のインバウンド総合メディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をサポートします。
口コミコムをもっとくわしく見る
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【会社概要】
会社名：株式会社mov
所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル 4F
代表者：渡邊 誠
設立：2015年9月
URL：http://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202411_inbound-1(http://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202411_inbound-1)
事業内容：
- 店舗向け集客一元化プラットフォーム
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- MEO・口コミマーケティングを中心としたビジネスニュースメディア「口コミラボ」の運営
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- 口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー」の運営
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- 業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営
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- インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム」の運営
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■ このリリースに関するお問い合わせ
pr@mov.am