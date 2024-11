～「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」 点灯式イベントレポート～ 横浜出身・神田愛花さんが純白のドレス姿で赤レンガ倉庫の巨大ツリーを点灯！

株式会社横浜赤レンガ

横浜赤レンガ倉庫にて、「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」を11月22日(金)より開催中です。15回目を迎える記念すべき今年は、開催初日にフリーアナウンサー・神田愛花さんを招きクリスマスツリーへの点灯式を実施しました。

点灯式では、横浜出身の神田さんに横浜赤レンガ倉庫や、クリスマスにまつわるエピソード、開催15回目を迎えた今年のコンセプト「Memorial」にちなんだ大切な思い出等を語っていただきました。

■“クリスマスの一張羅”女性らしい煌びやかな純白の衣装にドレスアップし神田愛花さんが登場!

生まれ育った横浜での人生初点灯式に「スタイリストさんにお願いして気合いを入れてきました!」

一般のお客様も見守る中で、神田さんは女性らしい艶感が際立つ純白の衣装に身を包み登場。「生まれ育った横浜で人生初の点灯式ということで、自らもスタイリストさんにお願いをして気合いを入れてきました!」とご満悦!ドレスのお気に入りポイントは「女性らしい柔らかい印象を出す艶感」とのこと。クリスマスの雰囲気にぴったりのステージが華やぐ登場シーンです。

■お客様の盛大なカウントダウンとともに、いよいよ点灯!約10mの巨大ツリーの迫力に驚き!

待ちわびたツリーの点灯に「幹から枝の先まですべてが光り輝いていて綺麗!」と大感激!

待ちわびた点灯にワクワクした表情を見せながら、開催初日に合わせて会場に集まったお客様の盛大なカウントダウンのもと、株式会社横浜赤レンガ 代表取締役 岩崎求起と息を合わせて点灯。その迫力と煌びやかさに思わず「わあ~綺麗~!」と大感激。会場内のシンボルとして、約2万球の LED で照らされた高さ約10mのモミの木を見つめ、「幹から枝の先まですべてが光り輝いていてとっても綺麗です!横浜は有名な方が多いのでなかなかこのような大役を任せていただくことがなく、人生初の点灯式だったのですが、本当に幸せです!」とコメント。

■横浜出身、神田さんの地元愛溢れるトークが炸裂!初任地の福岡でもふるさと・横浜の海を思い出していた!?

ツリー点灯後はトークセッションを実施。横浜出身ということで、横浜赤レンガ倉庫のある横浜・みなとみらいの思い出を尋ねられた神田さんは、「横浜は生活圏のため細かい思い出が沢山。この年齢になって思うのは特に横浜の海の光景が私にとってのふるさとだということ。NHKでのアナウンサー時代、初めての社会人生活でホームシックになった時、初任地の福岡・百道浜の海で横浜の海の光景を思い出し、また海は繋がっているため横浜に想いを馳せていた。」と当時を懐かしみました。

■実はクリスマス初心者!?結婚後にクリスマスデビューを果たしたという神田さん「まだまだザ・クリスマスを楽しみたい」!

ご家庭での定番クリスマスメニューは”チキンの箱買い”!この週末にはクリスマスツリーを飾る予定も

結婚前は「クリスマスなど世間一般が楽しんでいる時こそ仕事を頑張れば出世する、将来実力につながる」という考えを持たれており、クリスマスとは無縁の人生をわざと送っていたという神田さん。クリスマスを楽しむようになったのは結婚してからといい、「クリスマスデビューして7年ほどなので、今本当に楽しくて、様々なイルミネーションを見たりクリスマスツリーを飾ったりして楽しんでいます。」とのこと。

ハロウィンパーティーは、夫・バナナマン日村さんと芸能界のご友人を招きかなり力を入れているとのことで、ご家庭での定番クリスマスメニューを聞かれると、「まだクリスマスを楽しめるようになって間もないので、ザ・クリスマスを楽しみたい気持ちがあり、家ではチキンを箱買いしてもう嫌だ!と思うぐらいまで食べています!」と無邪気に語りました。今年のクリスマスの予定を聞かれると、「まさにこの週末にはご自宅でクリスマスツリーを飾られる」とのことで、「ガラス製のオーナメントをたくさん飾ってみたいです。今年はこれだ!と思うオーナメントを見つけて、今後老後までずっと飾り続けられるようにしたいなと思います。」と意気込みを熱く語ってくださいました。

■DREAMS COME TRUEの曲と連動するツリーの光り方に大興奮!

一番好きな曲は『決戦は金曜日』で、学生時代や社会人時代の“ワクワクする思い出”が蘇る

DREAMS COME TRUEの楽曲と連動するツリーのイルミネーションコラボに大盛り上がり!12月7日(土)から始まる特別イルミネーションを一足早く見た神田さんは、「ドリカムさんの楽曲は一曲一曲に深みがあり美しいが、ツリーのイルミネーションが曲に合わせて色が変わると自分の思い出もよりキラキラする感じがする」と感激している様子でした。DREAMS COME TRUEの歌にちなんだ思い出を尋ねられると、「一番好きな曲は『決戦は金曜日』で、曲名自体も好き。この曲を聴くと学生時代の“カラオケ行くぞ”や、社会人時代の“飲みに行くぞ”というワクワクする思い出を彷彿とさせる」とコメント。「ドリカムの楽曲は一つ一つが大切な曲ですね」とドリカム愛を披露いただきました。

■記念すべき開催15回目を迎える今年のイベントコンセプトは「Memorial」

神田さんのずっと大切にしていきたい思い出は、ファーストクラスに母を乗せた 「母娘のニューヨーク二人旅」!

社会人1年目の有言実行で母は涙… 「知らないうちに親孝行ができた」と特別な思い出を披露

イベントコンセプト「Memorial」にちなみ、神田さんの“ずっと大切にしたい思い出”について伺いました。神田さんは「母との思い出」を大切にされているとのことで、エピソードを披露いただきました。神田さんは実は航空マイルを貯めるのが趣味で、貯まったマイルで母親にニューヨーク親子旅をプレゼント。空港を飛び立つ時に神田さんのお母様が「社会人になった時に、いつかニューヨーク旅行をプレゼントすると言ってくれたことを実現してくれて嬉しい」と感激されたようで、神田さん自身も「知らず知らずのうちに親孝行できてよかった!」と有言実行したご自身とお母様の特別な思い出を語りました。その旅行でアラスカを通った時には、飛行機の窓から自分の目の高さで神田さんのラッキーカラー“ピンク色”のオーロラが見えて、母だけではなく自分の一生の思い出にもなったとのこと。

最後に「皆様、どうぞ横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットをお楽しみください!」と締めくくり、大盛況のうちに点灯式は幕を閉じました。

デビュー35周年を迎えたDREAMS COME TRUEとのコラボ企画!

会場内のシンボルとして、高さ約10mのモミの木を約2万球の LED で装飾した

巨大ツリーが登場。今年は、開催15回目を迎えた『Christmas Market in

横浜赤レンガ倉庫』と、デビュー35周年を迎えたDREAMS COME TRUEとの

メモリアルなコラボ企画として、30分に1度、DREAMS COME TRUE

中村正人が監修したクリスマスツリーの特別イルミネーションを演出します。

特別イルミネーションでは、DREAMS COME TRUEの楽曲「WINTER SONG ~

DANCING SNOWFLAKES VERSION~」と「未来予想図II~VERSION'07~」が

クリスマスツリーのイルミネーションと連動して会場内を彩ります。

●クリスマスツリー特別イルミネーション

【日程】12月7日(土)~12月25日(水)の間、30分に1度(5分間)の間隔で実施

※実施時間等の詳細は、後日特設サイトにて公開いたします

●DREAMS COME TRUEコメント

『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』開催15回目、おめでとうございます!

おかげさまでDREAMS COME TRUEも35周年を迎えることができました。

ということで毎年様々なエリアで開催しているDREAMS COME TRUE WINTER FANTASIAが

横浜赤レンガ倉庫をさらに盛りあげるお手伝いをすることになりました。

2024年のホリデーシーズンを楽しんでいただける様々な企画をご用意します。

横浜赤レンガ倉庫で最高の時間をお過ごしください!



DREAMS COME TRUE

中村正人/吉田美和

<開催概要>

・期 間 :2024年11月22日(金)~12月25日(水)計34日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります。

・会 場 :横浜赤レンガ倉庫イベント広場、赤レンガパーク

(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1)

・営業時間:11月22日(金)17:00~21:00(L.O. 20:30)

11月23日(土)~12月6日(金)11:00~21:00(L.O. 20:30)

12月7日(土)~12月25日(水)11:00~22:00(L.O. 21:30)

・点灯時間:16:00~営業終了まで(クリスマスツリーは16:00~23:00まで)

・入 場 料 :通常入場チケット:500円(税込)

プレイガイドでの事前決済、または、当日会場でのお支払いとなります。

優先入場チケット:1,500円(税込)

待ち時間を短縮してご入場いただけます。 ※数量限定販売

優先入場チケット(プレミアムマグカップ付):4,500円(税込)

待ち時間を短縮してご入場いただけるほか、チケット1枚につき金色のプレミアムマグカップ1個をお渡しいたします。※数量限定販売

<入場チケット購入方法>

