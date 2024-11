【子ども向けオーダーメイド型早期英語習得プログラム】子どもオンライン英会話No.１のQQEnglishから新サービス「CampusTop（キャンパストップ）」がスタート！リリースイベントも開催します

株式会社QQ EnglishCampusTopサービス概要URL : https://www.qqeng.com/lp/jpcampustop/

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)は、お子様の早期英検取得を通じた実用的な英語力の向上と学習習慣の定着にコミットする新サービス「CampusTop(キャンパストップ)」をリリースすることになりました。

株式会社QQEnglishでは対象年齢が3歳~12歳の「QQキッズ」においてオンライン英会話比較サイトで40ヶ月人気No.1、英検合格率が91.1%という指導実績があるオンライン英会話サービスを提供しています。

新サービス「CampusTop」は未就学生から小学生のお子様を対象とし、プロの外国人教師によるオンライン英会話の「毎日レッスン」に加え、専属の日本人コーチがお子様の状況や目標に合わせた様々なサポートを行うことで、お子様の早期英検合格を通じた実用的な英語力の向上と、未来に活きる学習習慣の定着を目指すサービスとなります。

【CampusTopの5つの特徴】

- プロの外国人教師によるマンツーマンレッスン25分×月30回による英語学習の習慣化- 専属日本人コーチが目的に応じてお子様に合った英語学習法をご提案- 英検取得などの目的・目標に応じて、個別最適化したカリキュラム設計- お子様と相性の良い「ぴったり教師」をコーチがセレクト- 曜日ごとにオンラインレッスンの受講時間帯を選択可能

※初月半額キャンペーン実施中!(先着50名限定)

CampusTopが生まれた背景について

地域によっては英語塾の数に差があることで、お子様の英語の学習環境にも差が生じているという課題があります。その結果、「英語を習わせたくても塾に通わせることができない」等の保護者様からの声を多数耳にしています。また近隣に通塾型の英語塾があったとしても、通塾による毎日の英語レッスンでは「規定の時間割でのスケジュール調整ができない」、「通塾時の送迎ができない」、「費用が高い」等の懸念点があります。さらに、お子様の英語力向上を目指して保護者様がご自身で学習方法を模索されることは多いものの、「何から始めたらいいのか」、「どう学習したらいいのか」がわからないという保護者様の不安の声も多数あります。



QQEnglishでは「To be the gateway to the world」をミッションとして掲げており、より多くの方々が英語力を身につけ可能性を広げられるようサポートをしていきます。その上で上記のような保護者様のお悩みの1つ1つに応えるべく、弊社では「CampusTop」を新たに提供開始するに至りました。



【CampusTopはこんな方におすすめです】

- 英語経験はゼロだが、早期に英語学習に取り組ませたい- 子どもにとって最適な英語学習方法を見つけたい- 早期に英検を取得し、子どもに自信をつけさせたい- 「聞く」「話す」などの実用的な英語力を身につけたい- 送迎時間をなくし、短い時間で効率的に英語学習をさせたい

上記のご要望をお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。

Campus Topが保護者様の悩みを解決し、お子様の早期英語習得をしっかりサポートします。

詳しい情報は、

CampusTopサービス概要URL : https://www.qqeng.com/lp/jpcampustop/ をご覧ください。

専門家からの推薦コメント

正頭英和先生正頭英和先生

2019年に「教育界のノーベル賞」と呼ばれる「Global Teacher Prize」トップ10に、世界約150ヵ国・約3万人の中から、日本人小学校教員初で選出される。AI時代・グローバル時代の教育をテーマにした講演も多数。

効果的な英語学習法は、明確な目標を設定すると共に、基本的には「たくさんの量」をインプット・アウトプットし、それに対して適切なアドバイスがあることです。さらに重要になってくるのは「先生の質」です。

CampusTopさんでは日本人コーチが伴走し、お子様に最適な学習プランを提供でき、また子ども英語指導のプロの先生と毎日レッスンを受講することができる点で、他の英語学習サービスよりも優れていて、安心してお子様を預けられる環境が整っていることからもお勧めします。

CampusTopの展開に伴い正頭先生を交えての保護者様向けのウェビナー、及び説明会を下記の通り実施致しますので、ご関心をお寄せいただける場合には該当リンクよりお申し込みください。

正頭英和先生によるウェビナー&CampusTop説明会の概要

・ウェビナー名:世界トップティーチャー正頭先生が推薦する「正しい『早期』学習法」

・開催日時:2024年12月4日(水)20時00分~21時00分(※日本時間)

・対象:目安として4歳から12歳(年中~小6)のお子様の保護者様

・使用ツール:Zoom

・参加費:無料

※イベントは進行具合により延長する場合がございます。

※Zoomアプリを事前にPCまたはスマートフォンにダウンロードしてください。

※画面共有を行うため、PCやタブレットなど大きな画面での参加をお勧めします。

※Zoom上で録画を行いますが、参加者の名前や情報は一切記録されません。ご安心ください(入室時に録画通知が表示されます)



▶︎お申し込みはこちら

https://campustop.peatix.com

CampusTopサービス問い合わせ

campustop-jp@qqeng.com

担当 篠崎

QQEnglishとは

QQEnglish教師

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



