【最大約44%OFF】年内最大級のビッグセール開催！「SteelSeries ブラックフライデー」対象商品発表

GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」(GNグループ本社:コペンハーゲン・デンマーク、以下SteelSeries)は、年内最大割引となる「SteelSeriesブラックフライデー」を2024年11月27日(水)より12月6日(金)まで開催することをお知らせいたします。

Amazon.co.jp、SteelSeries公式ストア楽天市場店、及び全国の家電量販店にて開催予定です。

■SteelSeriesブラックフライデー開催期間:

2024年11月27日(水) 0:00 ~ 2024年12月6日(金) 23:59

■販売先特設ページ

<Amazon.co.jp>

https://www.amazon.co.jp/s?k=steelseries&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83[…]=3HVASMZHZ3723&sprefix=steelser%2Caps%2C239&ref=nb_sb_noss_2(https://www.amazon.co.jp/s?k=steelseries&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%5B%E2%80%A6%5D=3HVASMZHZ3723&sprefix=steelser%2Caps%2C239&ref=nb_sb_noss_2)

<ビックカメラ.com>

https://www.biccamera.com/bc/category/?q=steelseries&sg=(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=steelseries&sg=)

<ソフマップ・ドットコム>

https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=steelseries(https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=steelseries)

<ヨドバシ.com>

https://www.yodobashi.com/?word=steelseries

<Joshin webショップ>

https://joshinweb.jp/srhzs.html?KEYWORD=&KEY=ZS_ALL&KEY_M=ALL&QS=&QK=steelseries&category_id=&REQUEST_CODE=1(https://joshinweb.jp/srhzs.html?KEYWORD=&KEY=ZS_ALL&KEY_M=ALL&QS=&QK=steelseries&category_id=&REQUEST_CODE=1)

<SteelSeries公式ストア楽天市場店>

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/steelseries/?sid=419855

■対象製品、割引率:

▼ヘッドセット、オーディオ製品:

Arctis Nova Pro Wireless シリーズ、ブラック:約34% OFF

Arctis Nova 7P:約23% OFF

Arctis Nova Pro Wireless:約34% OFF

Arctis Nova Pro Wireless P:約34% OFF

Arctis Nova Pro Wireless X:約34% OFF

Arctis Nova Pro Wireless White:約18% OFF

Arctis Nova Pro Wireless P White:約18% OFF

Arctis Nova Pro Wireless X White:約27% OFF

Arctis Nova Pro:約32% OFF

Arctis Nova 7:約23% OFF

Arctis Nova 7P :約23% OFF

Arctis Nova 7P White:約23% OFF

Arctis Nova 5:約15% OFF

Arctis Nova 5P:約15% OFF

Arctis Nova 5X:約15% OFF

Arctis Nova 5 White:約15% OFF

Arctis Nova 5P White:約15% OFF

Arctis Nova 5X White:約15% OFF

GameDAC Gen 2:約30% OFF

▼配信用マイク:

Alias Pro:約25% OFF , Alias:約40% OFF

Alias Pro:約25% OFF

Alias:約40% OFF

▼キーボード:

Apex 9 Mini:約43% OFF

Apex Pro(日本語配列):約18% OFF

Apex Pro TKL Wireless (2023) (英字配列):約31% OFF

Apex Pro TKL (2023) (日本語配列):約38% OFF

Apex Pro TKL (2023) (英字配列):約38% OFF

Apex Pro Mini Wireless(日本語配列):約33% OFF

Apex Pro Mini(日本語配列):約44% OFF

Apex 9 TKL(日本語配列):約41% OFF

Apex 9 Mini(日本語配列):約43% OFF

▼マウス:

Prime Wireless:約35% OFF / Prime:約32% OFF / Prime Mini:約28% OFF

Aerox 9 Wireless:約29% OFF

Aerox 5 Wireless:約26% OFF

Aerox 3 Wireless (2022) Onyx :約23% OFF

Aerox 3 Wireless (2022) Snow:約23% OFF

Prime Wireless:約35% OFF

Prime:約32% OFF

Prime Mini:約28% OFF

Rival 3 Wireless:約17% OFF

Rival 3 :約27% OFF

<SteelSeriesについて>

「SteelSeries(スティールシリーズ)」は、2001 年にデンマーク・コペンハーゲンで創業された、品質、技術、機能性にフォーカスするゲーミングギアブランドです。創業当時に発表した業界初ゲーミングマウスパッドはじめ、ヘッドセット、キーボード、マウスを主要製品として展開し、「FOR GLORY」をモットーに、一般ユーザーからプロゲーマーまで、様々なゲームレベルのパフォーマンス向上及び、競技勝利に向けて製品開発を行っています。また、eスポーツ業界へのイノベーションを数多く実現し、2002年に業界初eスポーツ選手とのコラボレーションや、eスポーツイベントへのスポンサー就任、さらに2004年以降に業界初ゲーミングヘッドセット業界初メカニカルゲーミングキーボードの発表など、様々な業界初を成し遂げており、これからもeスポーツ文化へのサポート活動を積極的に行って参ります。

SteelSeries公式サイト:https://jp.steelseries.com

SteelSeries Japan公式Xアカウント:https://x.com/SteelSeriesJP