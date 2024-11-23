12月7日（土）トークイベントに合わせて、書店での「フードロス特集ウィーク」開催！書籍の特設コーナーやカフェ特別メニューも！

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NPO法人フードバンクイコロさっぽろ






12月7日に札幌市内の書店（ダイヤ書房）で開催されるフードロス削減をテーマとしたトークイベントに合わせて、書店内では「フードロス特集ウィーク」と題して様々な取り組みを行います。


“知ると変わる！「食品ロスの世界」”


期間：２０２４年１１月２９日（金）～２０２４年１２月９日（月）


　　　１０時～２１時


場所：ダイヤ書房１F（札幌市東区北２５条東８丁目２-１）


【内容】


（１）食品ロス関連書籍の特設コーナー・・・食品ロスを扱った書籍を集めた特設コーナーが設置されます


（２）カフェ特別メニューの提供・・・食品ロス削減にまつわる加工品を使用したカフェ特別メニューが提供されます


（３）フードドライブの実施・・・ご家庭で余ってしまいそうな食品（賞味期限1カ月以上、未開封、常温）を集めます


（４）パネル展示・・・フードバンクの活動をパネルで紹介



トーク＆ワークショップ


企業とフードバンクが「食品ロス」をテーマに話し、参加者同士のワークショップを通じて食品ロスについて深堀りして考えます。


日時：２０２４年１２月７日（土）１４時～１５時半　ダイヤ書房３階


※参加費無料、要予約（https://form.os7.biz/f/f9f78d08/）


登壇者：株式会社FUJI　事業推進プロジェクト　大村　凌


　　　　NPO法人フードバンクイコロさっぽろ　片岡　有喜子


ファシリテーター：まちけん（札幌大谷大学社会学部　まちづくり学生サークル）



共催：株式会社ダイヤ書房、株式会社FUJI、まちけん、NPO法人フードバンクイコロさっぽろ


お問合せ：フードバンクイコロさっぽろ事務局


メール　ikor.sapporo@gmail.com　電話　080-4855-4466


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団体名称：NPO法人フードバンクイコロさっぽろ（2018年7月2日発足）


事務局所在地：〒065-0024　北海道札幌市東区北24条東8丁目1-20　パレスビル1階


ホームページ：https://foodbank-ikorsapporo.themedia.jp/



【寄付口座】


・ゆうちょ銀行


郵便振替口座　０２７７０-5-１０３１６４


口座名称　（特非）フードバンクイコロさっぽろ


口座名称　ﾌﾘｶ゛ﾅ　（トクヒ）フードバンクイコロサッポロ



・北洋銀行


銀行名　北洋銀行　北十五条支店


番号　　（普通）４５７９５０１


口座名義　トクヒ）フードバンクイコロサッポロ　リジ　カタオカユキコ


　　　　（特定非営利活動法人フードバンクイコロさっぽろ　理事片岡有喜子）