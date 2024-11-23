12月7日（土）トークイベントに合わせて、書店での「フードロス特集ウィーク」開催！書籍の特設コーナーやカフェ特別メニューも！
12月7日に札幌市内の書店（ダイヤ書房）で開催されるフードロス削減をテーマとしたトークイベントに合わせて、書店内では「フードロス特集ウィーク」と題して様々な取り組みを行います。
“知ると変わる！「食品ロスの世界」”
期間：２０２４年１１月２９日（金）～２０２４年１２月９日（月）
１０時～２１時
場所：ダイヤ書房１F（札幌市東区北２５条東８丁目２-１）
【内容】
（１）食品ロス関連書籍の特設コーナー・・・食品ロスを扱った書籍を集めた特設コーナーが設置されます
（２）カフェ特別メニューの提供・・・食品ロス削減にまつわる加工品を使用したカフェ特別メニューが提供されます
（３）フードドライブの実施・・・ご家庭で余ってしまいそうな食品（賞味期限1カ月以上、未開封、常温）を集めます
（４）パネル展示・・・フードバンクの活動をパネルで紹介
トーク＆ワークショップ
企業とフードバンクが「食品ロス」をテーマに話し、参加者同士のワークショップを通じて食品ロスについて深堀りして考えます。
日時：２０２４年１２月７日（土）１４時～１５時半 ダイヤ書房３階
※参加費無料、要予約（https://form.os7.biz/f/f9f78d08/）
登壇者：株式会社FUJI 事業推進プロジェクト 大村 凌
NPO法人フードバンクイコロさっぽろ 片岡 有喜子
ファシリテーター：まちけん（札幌大谷大学社会学部 まちづくり学生サークル）
共催：株式会社ダイヤ書房、株式会社FUJI、まちけん、NPO法人フードバンクイコロさっぽろ
お問合せ：フードバンクイコロさっぽろ事務局
メール ikor.sapporo@gmail.com 電話 080-4855-4466
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団体名称：NPO法人フードバンクイコロさっぽろ（2018年7月2日発足）
事務局所在地：〒065-0024 北海道札幌市東区北24条東8丁目1-20 パレスビル1階
ホームページ：https://foodbank-ikorsapporo.themedia.jp/
【寄付口座】
・ゆうちょ銀行
郵便振替口座 ０２７７０-5-１０３１６４
口座名称 （特非）フードバンクイコロさっぽろ
口座名称 ﾌﾘｶ゛ﾅ （トクヒ）フードバンクイコロサッポロ
・北洋銀行
銀行名 北洋銀行 北十五条支店
番号 （普通）４５７９５０１
口座名義 トクヒ）フードバンクイコロサッポロ リジ カタオカユキコ
（特定非営利活動法人フードバンクイコロさっぽろ 理事片岡有喜子）