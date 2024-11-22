軽さと暖かさが合わさった、ふわとろの毛布につつまれる。『極暖』シリーズより、新商品が発売
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、「極暖 ちいさなこたつ」「極暖 チェアクッション」「極暖 包み込まれるチェアカバー」「極暖 寝袋にもなる毛布」「極暖 バブーシュ」の発売を開始致しました。
まるで毛布をまとったような暖かさ。『極暖』シリーズから新商品が登場。寒い冬も暖房いらず、自宅であったか＆リラックスタイム。床冷えするキッチンやリビングも足元ぽっかぽか。
極暖 ちいさなこたつ
冷たい足元を包み込む。まるで足のこたつ。
【商品名】極暖 ちいさなこたつ
【販売価格】3,300円(税込)
【商品サイズ】縦38・横33・厚み12(cm)
【商品重量】350g
【材質】生地：ポリエステル100%、中材:ポリエステル100％、滑り止め:シリコーン
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1147-626329
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%95%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC-%E8%B6%B3%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B-%E8%B6%B3%E5%85%83%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/dp/B0DG4RR311/ref=sr_1_17?crid=EE65WHF3YOB1&dib=eyJ2IjoiMSJ9.MI1KaUVsQt2jCFHmb5Hw7_7DpDnKlw_8BAk0C4gWGLVpPmMTBOUhvqswHDmmIv8QDsLMc8a67lBb_ZMyW55AsGrTnAS3PHQ2m5qUmJOBkDu-1FOzn9fjApvSNyuWuiJoKNfYBT3xNTsP4d6ZVCshn5aVEozC3ww4fE846ceF3Ka02lX4HWuFaZi-uWY-SmbqhB1qU5WwKlBch8JS-8xwUSCHTONiCFwPiIVT4H9oGtuUy4eaEY5rhgpxeylQ4bM30pnFm9qpAx_dC5bD9JY4FV-DKU3Ze8KwiMB_qiiblaI.WJUC34FahmYEOe4AFrcQYCOkVoEMNdAGzGScd4eTYCQ&dib_tag=se&keywords=%E8%B6%B3%E5%85%83+%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA&qid=1732242004&sprefix=%E8%B6%B3%E5%85%83%2Caps%2C157&sr=8-17
極暖 チェアクッション
寒さがこたえる腰、下半身をすっぽり包み込んであったか。
【商品名】極暖 チェアクッション
【販売価格】3,300円(税込)
【商品サイズ】幅40・奥行35・高さ30(cm)
【商品重量】500g
【材質】生地：ポリエステル100%、中材:ポリエステル100％、滑り止め:シリコーン
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1148-626312
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E5%BA%A7%E9%9D%A2%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E8%83%8C%E3%82%82%E3%81%9F%E3%82%8C-%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89-%E6%A5%B5%E6%9A%96%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/dp/B0DG5D6NPK/ref=sr_1_6?crid=65YWMEBBOZ8G&dib=eyJ2IjoiMSJ9.KUFd2Pciah1C2Bjigb1E9rcdnya3PhXR-wf88r_ZOCE7mlzeCA3YgOqADklSzrFEgrcAGBbYWlTC0SPPpSI03WeGW4WPEnqvQH0RR1q9ztQwCGXbm2qd-vwYN2Ixzg2w3PX7OMVbCRbkPP4RMnhHDhS_ClS-d6OUy7XuMOZFWhyHZz-HjLs6zrrNFbfoQGUCzFcUvYTglf3whgQxMb4hkuNb7fkN7BHD_VNFDKK5Ho7Jqt4B4F57zBZOGl7gpWR2i3pvX-vUxeztaj6pQAcvHkeEddJyN92sopEhpgl8zxo.cCo1Ta8EGZaT23rUH34IF8qTJIqmBij8I33nn9Iz_9Q&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3+%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B&qid=1732242057&sprefix=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3+%2Caps%2C149&sr=8-6
極暖 包み込まれるチェアカバー
ひじ掛けをひざに掛ければ、暖気を逃さずポカポカ。
【商品名】極暖 包み込まれるチェアカバー
【販売価格】3,300円(税込)
【商品サイズ】縦120・横150(cm)
【商品重量】560g
【材質】ポリエステル100%
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1150-626305
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E6%A4%85%E5%AD%90%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B-%E5%8C%85%E3%81%BF%E8%BE%BC%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC/dp/B0DG5DCLLJ/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=28D1S6EEBSAML&dib=eyJ2IjoiMSJ9.zHvz8x0tMavcbDf8RV4zYY29KgVM40ceDca7thcUFKaSbTzdpYKnHOjgpF-hFvNa-SM56D0OL-tiMlrdISm7oust5HZfj8VUGA9MZhVZxewItEAMB83OxPSLQEF_81NXVxSvH6lqKz4b--7k3YOty5N6kcqA_doanoc5Vcxtz9HB-8nNNsK8dwKtmoZst1U9l0fNVK2m-4-CninTSPjpeKfxkLkr03t-wRKkfUq2Zfm7gWR3Vz2U5uPrWYfhqAsivWruaYRtjbaUwT7_ZBgXtWAeK7maJAok9TiJxlW_eGU.ujYMxaN2x--wJ12eW5bPoNceFHuvs1FLhL8iZK3h-sU&dib_tag=se&keywords=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC+%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9&qid=1732242715&sprefix=%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC+%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%2Caps%2C144&sr=8-2
極暖 寝袋にもなる毛布
寝返りやさん、寝相の悪い方にもおすすめ。
ファスナーを使って２WAYでお使いいただけます。
【商品名】極暖 寝袋にもなる毛布
【販売価格】7,700円(税込)
【商品サイズ】広げた時：縦200・横160(cm)、寝袋時：縦200・横80(cm)
【商品重量】1,300g
【材質】ポリエステル100%
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E6%AF%9B%E5%B8%83-%E5%AF%9D%E8%A2%8B%E3%81%AB%E3%82%82%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%AF%9B%E5%B8%83-AP-626336-160%C3%97200cm/dp/B0DJP3K77N/ref=sr_1_10?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=36UCCBJZZNMTM&dib=eyJ2IjoiMSJ9.GTH1RTiHD0e3OF9-t4SmQG3Xsl38238PI13TuyTUGfgRUdeJlZrCAmT-A5ifWQd8YjOGj_-kDjuqxQs0ciRZGVZCLeKBnqJ-O1WmG7ce88EZnT0E87MCDJ97-iNht8MfC5MppivI-LlQfXAbpqk0s1biuf9qQKInuq-KeV3ORbn_TCBZZ_h2PB4rub6KGHkwixkcYmvN2ovv1EiJaagN3Jr_CZCsVgqUC6Qtv4AxqcSOetxBMfvvFkU6E-v0t6dXjLysJQTN6cFL53yZDDVuKrNp7p7cs3YWcbfvVUixs8A.-IB6QaNDYxS4nH0Cl15f_tAJyZ5EbeiS71WR9jP0neM&dib_tag=se&keywords=%E6%AF%9B%E5%B8%83+%E5%AF%9D%E8%A2%8B&qid=1732242746&sprefix=%E6%AF%9B%E5%B8%83+%E3%81%AD%E3%81%B6%E3%81%8F%E3%82%8D%2Caps%2C156&sr=8-10
極暖 バブーシュ
ふわふわに包まれて。内側極暖の洗えるあったかルームシューズ。
マスタード
ブラウン
【商品名】極暖 バブーシュ
【販売価格】2,200円(税込)
【適応サイズ】22.5～25.0cm
【商品重量】160g
【材質】甲部分:ポリエステル100％
かかと部分:ポリエステル、ポリウレタン
底:ポリエステル100％
すべり止め:豚革
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1149-511205
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AB-%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A5-medium/dp/B0DG4YH3SK/ref=sr_1_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=VZ9DSA4ZRRX6&dib=eyJ2IjoiMSJ9.VWHyUGmYo2bqro3qHGL74suD5cmOu8CwaS8yXGQcP70gPLy8VfYbSlCboSUR3F_f5Dll6YxCU1CP3c5jklNSne_ja7Nr0J9E3-Oc0sUosimy7lnmAKFlIoJgRlM2yQK3nFUyJQ3c12s9gUsJld9-LivD8Fp8kIkUDD5xB-R7i5n-v5SnTxdPmE4Dsn0XMr8HNf3R-fbMuAsAUQtNrp4IEzlj3J_xsO5_QfCoKIK-J1pv1WFxmY2a1ci6prdyDDo89m300z04OeHSRo93mM3MXpF4U1XipOlApkTRpbIPXNI.eWgQ1BCBkNEuBdPlu9ABFCYGr1EpwmGJ6wUr8C-gKkg&dib_tag=se&keywords=%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91+%E6%A5%B5%E6%9A%96&qid=1732242847&sprefix=%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91+%E6%A5%B5%E6%9A%96%2Caps%2C154&sr=8-7
ふわもこ素材でぽっかぽか
すっぽり包んで暖気を逃さない
着るぬくもり、部屋の中はいつもぽかぽか
家計にやさしい、カラダにやさしい
「極暖」のある快適な暮らし
【暖かさのヒミツ】
毛足が長く、ボリュームがあり、体温によって温まった空気をしっかりと溜め込むので、暖房の必要がないほどのあたたかさ。
節電対策に効果的です。
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation