描き下ろし入り8P小冊子や描き下ろしアクリルキーホルダーが付く『光が死んだ夏』6巻「アニメイト限定セット」が登場！　12月4日からは、全国アニメイト・アニメイト通販にて発売記念フェアも開催♪

株式会社アニメイトホールディングス△6巻書影△＜アニメイト限定セット＞描き下ろしアクリルキーホルダー

アニメイト限定セットの購入はこちら :https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978313/



株式会社アニメイトは、『光が死んだ夏』6巻の「アニメイト限定セット」を2024年12月4日に発売いたします。

『光が死んだ夏』とは、新進気鋭の作家・モクモクれん先生が描く、親友の姿をした“ナニカ”と少年の青春ホラーストーリーです。コミックス累計発行部数は300万部を突破、さらにはアニメ化も決定しているなど、盛り上がりを見せている今話題の注目作品です。

アニメイトではコミックス最新6巻の発売にあわせて「アニメイト限定セット」を販売いたします。「アニメイト限定セット」にはA・B・Premiumの3種あり、描き下ろし入り8P小冊子や、辻中佳紀の描き下ろしイラストを使用したアクリルキーホルダーが付きます。

また、発売にあわせて全国アニメイト・アニメイト通販にて「『光が死んだ夏』6巻 発売記念フェア」を12月4日から開催いたします。期間中、対象商品を1冊ご購入毎に特典「名刺サイズイラストカード（全1種／他法人共通特典）」を1枚プレゼントいたします。さらにアニメイト池袋本店では追加で「特製ペーパー（全1種）」もお渡しいたします。

12月4日発売のコミックス最新6巻はもちろん、描き下ろし入り8P小冊子や描き下ろしアクリルキーホルダーが付く「アニメイト限定セット」もフェアの対象となりますので、この機会をお見逃しなく!!

■書籍情報

『光が死んだ夏』6巻

発売日：2024年12月4日

価格：

アニメイト限定セット A 1,023円（税込）

アニメイト限定セット B 1,738円（税込）

アニメイト限定セット Premium 2,013円（税込）

通常版 748円（税込）

アニメイト限定セット仕様：

＜A＞描き下ろし入り8P小冊子付き

＜B＞描き下ろしアクリルキーホルダー付き

＜Premium＞描き下ろし入り8P小冊子＋描き下ろしアクリルキーホルダー付き

アニメイト特典：複製ミニ色紙

■フェア情報

『光が死んだ夏』6巻 発売記念フェア

開催期間：2024年12月4日～特典がなくなり次第終了

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、対象商品を1冊ご購入毎に特典「名刺サイズイラストカード（全1種／他法人共通特典）」を1枚プレゼントいたします。アニメイト池袋本店では追加で「特製ペーパー（全1種）」もお渡しいたします。

特典内容：

名刺サイズイラストカード（全1種／他法人共通）

＜池袋本店限定＞特製ペーパー（全1種）

△他法人共通特典：名刺サイズイラストカード△池袋本店限定特典：特製ペーパー

■グラッテコラボ情報

『光が死んだ夏』 × Gratte 第三弾

開催期間：2024年12月4日～2025年1月19日

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、岡山

メニュー：＜グラッテ（絵柄全11種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）

＜アイシングクッキー（絵柄全11種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）

有償特典：

メニューご注文1点につき、【＋500円（税込）】で「トレーディングアクリルコースター（全11種）」をお一つご購入いただけます。

※絵柄はお選びいただけません。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)モクモクれん/KADOKAWA

■関連URL

『光が死んだ夏』6巻 アニメイト通販商品ページ

・アニメイト限定セット A(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978311/)

・アニメイト限定セット B(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978312/)

・アニメイト限定セット Premium(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978313/)

・通常版(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978308/)

『光が死んだ夏』6巻 発売記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112334)

『光が死んだ夏』 × Gratte 第三弾(https://www.animate.co.jp/gratte/15022/)

『光が死んだ夏』KADOKAWA公式サイト(https://promo.kadokawa.co.jp/hikarugashinda/)