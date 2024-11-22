描き下ろし入り8P小冊子や描き下ろしアクリルキーホルダーが付く『光が死んだ夏』6巻「アニメイト限定セット」が登場！ 12月4日からは、全国アニメイト・アニメイト通販にて発売記念フェアも開催♪
△6巻書影
△＜アニメイト限定セット＞描き下ろしアクリルキーホルダー
アニメイト限定セットの購入はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978313/
株式会社アニメイトは、『光が死んだ夏』6巻の「アニメイト限定セット」を2024年12月4日に発売いたします。
『光が死んだ夏』とは、新進気鋭の作家・モクモクれん先生が描く、親友の姿をした“ナニカ”と少年の青春ホラーストーリーです。コミックス累計発行部数は300万部を突破、さらにはアニメ化も決定しているなど、盛り上がりを見せている今話題の注目作品です。
アニメイトではコミックス最新6巻の発売にあわせて「アニメイト限定セット」を販売いたします。「アニメイト限定セット」にはA・B・Premiumの3種あり、描き下ろし入り8P小冊子や、辻中佳紀の描き下ろしイラストを使用したアクリルキーホルダーが付きます。
また、発売にあわせて全国アニメイト・アニメイト通販にて「『光が死んだ夏』6巻 発売記念フェア」を12月4日から開催いたします。期間中、対象商品を1冊ご購入毎に特典「名刺サイズイラストカード（全1種／他法人共通特典）」を1枚プレゼントいたします。さらにアニメイト池袋本店では追加で「特製ペーパー（全1種）」もお渡しいたします。
12月4日発売のコミックス最新6巻はもちろん、描き下ろし入り8P小冊子や描き下ろしアクリルキーホルダーが付く「アニメイト限定セット」もフェアの対象となりますので、この機会をお見逃しなく!!
■書籍情報
『光が死んだ夏』6巻
発売日：2024年12月4日
価格：
アニメイト限定セット A 1,023円（税込）
アニメイト限定セット B 1,738円（税込）
アニメイト限定セット Premium 2,013円（税込）
通常版 748円（税込）
アニメイト限定セット仕様：
＜A＞描き下ろし入り8P小冊子付き
＜B＞描き下ろしアクリルキーホルダー付き
＜Premium＞描き下ろし入り8P小冊子＋描き下ろしアクリルキーホルダー付き
アニメイト特典：複製ミニ色紙
■フェア情報
『光が死んだ夏』6巻 発売記念フェア
開催期間：2024年12月4日～特典がなくなり次第終了
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、対象商品を1冊ご購入毎に特典「名刺サイズイラストカード（全1種／他法人共通特典）」を1枚プレゼントいたします。アニメイト池袋本店では追加で「特製ペーパー（全1種）」もお渡しいたします。
特典内容：
名刺サイズイラストカード（全1種／他法人共通）
＜池袋本店限定＞特製ペーパー（全1種）
△他法人共通特典：名刺サイズイラストカード
△池袋本店限定特典：特製ペーパー
■グラッテコラボ情報
『光が死んだ夏』 × Gratte 第三弾
開催期間：2024年12月4日～2025年1月19日
開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、岡山
メニュー：＜グラッテ（絵柄全11種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全11種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
有償特典：
メニューご注文1点につき、【＋500円（税込）】で「トレーディングアクリルコースター（全11種）」をお一つご購入いただけます。
※絵柄はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)モクモクれん/KADOKAWA
■関連URL
『光が死んだ夏』6巻 アニメイト通販商品ページ
・アニメイト限定セット A(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978311/)
・アニメイト限定セット B(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978312/)
・アニメイト限定セット Premium(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978313/)
・通常版(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978308/)
『光が死んだ夏』6巻 発売記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112334)
『光が死んだ夏』 × Gratte 第三弾(https://www.animate.co.jp/gratte/15022/)
『光が死んだ夏』KADOKAWA公式サイト(https://promo.kadokawa.co.jp/hikarugashinda/)