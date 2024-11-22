描き下ろし入り8P小冊子や描き下ろしアクリルキーホルダーが付く『光が死んだ夏』6巻「アニメイト限定セット」が登場！　12月4日からは、全国アニメイト・アニメイト通販にて発売記念フェアも開催♪

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株式会社アニメイトホールディングス

△6巻書影

△＜アニメイト限定セット＞描き下ろしアクリルキーホルダー


アニメイト限定セットの購入はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978313/



株式会社アニメイトは、『光が死んだ夏』6巻の「アニメイト限定セット」を2024年12月4日に発売いたします。




『光が死んだ夏』とは、新進気鋭の作家・モクモクれん先生が描く、親友の姿をした“ナニカ”と少年の青春ホラーストーリーです。コミックス累計発行部数は300万部を突破、さらにはアニメ化も決定しているなど、盛り上がりを見せている今話題の注目作品です。




アニメイトではコミックス最新6巻の発売にあわせて「アニメイト限定セット」を販売いたします。「アニメイト限定セット」にはA・B・Premiumの3種あり、描き下ろし入り8P小冊子や、辻中佳紀の描き下ろしイラストを使用したアクリルキーホルダーが付きます。




また、発売にあわせて全国アニメイト・アニメイト通販にて「『光が死んだ夏』6巻 発売記念フェア」を12月4日から開催いたします。期間中、対象商品を1冊ご購入毎に特典「名刺サイズイラストカード（全1種／他法人共通特典）」を1枚プレゼントいたします。さらにアニメイト池袋本店では追加で「特製ペーパー（全1種）」もお渡しいたします。




12月4日発売のコミックス最新6巻はもちろん、描き下ろし入り8P小冊子や描き下ろしアクリルキーホルダーが付く「アニメイト限定セット」もフェアの対象となりますので、この機会をお見逃しなく!!





■書籍情報


『光が死んだ夏』6巻


発売日：2024年12月4日


価格：


アニメイト限定セット A　1,023円（税込）


アニメイト限定セット B　1,738円（税込）


アニメイト限定セット Premium　2,013円（税込）


通常版　748円（税込）




アニメイト限定セット仕様：


＜A＞描き下ろし入り8P小冊子付き


＜B＞描き下ろしアクリルキーホルダー付き


＜Premium＞描き下ろし入り8P小冊子＋描き下ろしアクリルキーホルダー付き




アニメイト特典：複製ミニ色紙





■フェア情報


『光が死んだ夏』6巻 発売記念フェア


開催期間：2024年12月4日～特典がなくなり次第終了


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催内容：期間中、対象商品を1冊ご購入毎に特典「名刺サイズイラストカード（全1種／他法人共通特典）」を1枚プレゼントいたします。アニメイト池袋本店では追加で「特製ペーパー（全1種）」もお渡しいたします。


特典内容：


名刺サイズイラストカード（全1種／他法人共通）


＜池袋本店限定＞特製ペーパー（全1種）



△他法人共通特典：名刺サイズイラストカード

△池袋本店限定特典：特製ペーパー




■グラッテコラボ情報


『光が死んだ夏』 × Gratte 第三弾


開催期間：2024年12月4日～2025年1月19日


開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、岡山


メニュー：＜グラッテ（絵柄全11種）＞イートイン660円（税込）　テイクアウト648円（税込）


＜アイシングクッキー（絵柄全11種）＞イートイン605円（税込）　テイクアウト594円（税込）


有償特典：


メニューご注文1点につき、【＋500円（税込）】で「トレーディングアクリルコースター（全11種）」をお一つご購入いただけます。


※絵柄はお選びいただけません。





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





■権利表記


(C)モクモクれん/KADOKAWA






■関連URL


『光が死んだ夏』6巻　アニメイト通販商品ページ


・アニメイト限定セット A(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978311/)


・アニメイト限定セット B(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978312/)


・アニメイト限定セット Premium(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978313/)


・通常版(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2978308/)




『光が死んだ夏』6巻 発売記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112334)




『光が死んだ夏』 × Gratte 第三弾(https://www.animate.co.jp/gratte/15022/)




『光が死んだ夏』KADOKAWA公式サイト(https://promo.kadokawa.co.jp/hikarugashinda/)