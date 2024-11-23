『APOLLO AMATEUR NIGHT JAPAN 24-25』予選ラウンド東京 進出者発表
吉本興業株式会社
『APOLLO AMATEUR NIGHT JAPAN 24-25（アポロ アマチュアナイト ジャパン 24‐25）』予選ラウンド東京への進出者が決定！
合計839組の音楽パフォーマーの中から、東京大阪で全60組が予選進出！
今回は、東京予選に出場する34組を発表いたします。
＜東京予選進出者 全34組＞
相島将吾
Atrass
afro melody
杏心
ala
Erina
かなん
河野奈穂美
しおたん
鈴木莉愛
ゼロから打ち師始めます。
戸辺 葵
中尾京悟
Natalia D
ななか
HANAMI
PANDAnne
Hiro Watanabe
Be Choiest
VALERIE AURELIA
深川詞梨
ブラウネル姉弟
Honoka
松下絵美
水野武志
M!ho
宮前風吹
MEI
MO'FREE
Monica
矢吹万奈
yuki nakayama
よしだまや
RIO
※読み50音順
イベント概要
＜イベントタイトル＞
『APOLLO アマチュアナイトジャパン 24-25 予選ラウンド東京』
＜予選MC＞
ニューヨーク
＜エクスキューショナー＞
エグスプロージョン
＜会場・日程＞
会場：duo MUSIC EXCHANGE
2024年12月16日(月) 開場18:15 / 開演19:00
2024年12月17日(火) 開場18:15 / 開演19:00
<主催>
吉本興業株式会社
＜共催＞
ユニバーサル ミュージック合同会社
＜チケット＞
指定席／スタンディング(整理番号) 前売3,500円 当日4,000円
＜チケット申し込みページ＞
URL：https://yoshimoto.funity.jp/r/apolloamateurnight-japan/
※詳しくはこちらをご覧ください
公式HP:https://apolloamateurnight-japan.com/