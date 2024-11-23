『APOLLO AMATEUR NIGHT JAPAN 24-25』予選ラウンド東京　進出者発表

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吉本興業株式会社


『APOLLO AMATEUR NIGHT JAPAN 24-25（アポロ アマチュアナイト ジャパン 24‐25）』予選ラウンド東京への進出者が決定！


合計839組の音楽パフォーマーの中から、東京大阪で全60組が予選進出！


今回は、東京予選に出場する34組を発表いたします。



＜東京予選進出者　全34組＞


相島将吾


Atrass


afro melody


杏心


ala


Erina


かなん


河野奈穂美


しおたん


鈴木莉愛


ゼロから打ち師始めます。


戸辺 葵


中尾京悟


Natalia D


ななか


HANAMI


PANDAnne


Hiro Watanabe


Be Choiest


VALERIE AURELIA


深川詞梨


ブラウネル姉弟


Honoka


松下絵美


水野武志


M!ho


宮前風吹


MEI


MO'FREE


Monica


矢吹万奈


yuki nakayama


よしだまや


RIO


※読み50音順



イベント概要


＜イベントタイトル＞


『APOLLO アマチュアナイトジャパン 24-25　予選ラウンド東京』



＜予選MC＞


ニューヨーク



＜エクスキューショナー＞


エグスプロージョン



＜会場・日程＞


会場：duo MUSIC EXCHANGE


2024年12月16日(月) 開場18:15 / 開演19:00


2024年12月17日(火) 開場18:15 / 開演19:00


　


<主催>


吉本興業株式会社



＜共催＞


ユニバーサル ミュージック合同会社



＜チケット＞


指定席／スタンディング(整理番号)　前売3,500円　当日4,000円



＜チケット申し込みページ＞


URL：https://yoshimoto.funity.jp/r/apolloamateurnight-japan/



※詳しくはこちらをご覧ください


公式HP:https://apolloamateurnight-japan.com/