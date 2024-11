株式会社TMJ

コールセンター・バックオフィス(事務処理センター)の構築・運営を行うセコムグループの株式会社TMJ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:丸山英毅、以下TMJ)は、2025年9月に日本で開催される品質管理国際会議(主催:一般財団法人日本科学技術連盟)の組織委員会委員に代表取締役社長の丸山英毅が就任したことをお知らせします。

品質管理国際会議とは

「品質国際会議(通称ICQ)」は、世界各国の学術界と産業界のトップマネジメント、およびリーダーが集まり、品質経営(品質管理)における研究結果と経験を交換する世界最大級の学術プラットフォームです。世界中の品質経営(品質管理)のエキスパートが一堂に会し、新たな潮流を捉えながら、直面する課題に対して解決策を議論し発信する場です。

1969年に東京で開催された「品質管理国際会議」をきっかけに、3年ごとにアメリカ品質協会(American Society for Quality (ASQ))、ヨーロッパ品質機構(European Organization for Quality (EOQ))、日本科学技術連盟(The Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE))の3者が持ち回りで協力しながら開催してきました。近年は各団体が地域ごとに独自の国際会議を開催してきた経緯もあり、開催が見送られてきましたが、日本の産業界や学術界からの強い要望もあり、日本科学技術連盟は、2025年9月1日(月)から4日(木)の4日間にわたり、「東京・ベルサール新宿グランド」において本国際会議を開催することを決定しました。

開催にあたり組織委員会が組成され、その委員として弊社代表取締役社長の丸山 英毅が就任しました。世界の品質に関する一大イベントに向け、尽力する所存です。

■本イベント概要

名称 : 品質国際会議’25ー東京(ICQ2025)

開催日時 : 2025年9月1日(月)~4日(木)

会場 : ベルサール新宿グランド(東京・新宿)

主催 : 一般財団法人日本科学技術連盟

共催 : アメリカ品質協会(American Society for Quality)

ヨーロッパ品質機構(European Organization for Quality)

国際品質アカデミー(International Academy for Quality)

詳細 : https://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/icq2025

■TMJの改善活動について

TMJでは、製造業で一般的なQCサークル活動をサービス業にアレンジした小集団改善活動を『「小さな改善」活動』として全社で推進しています。私たちは約20年続く歴史あるこの活動を通して、延べ6万7千件以上の改善を行ってきました。これからも業務の品質・提供価値向上を目指す活動・育成を進め、事業への貢献と共に、困りごとの解消を通じた暮らしやすい社会の実現を目指していきます。

株式会社TMJについて (https://www.tmj.jp/)

TMJは、株式会社福武書店(現・株式会社ベネッセコーポレーション)のインハウスコールセンターより独立分社化する形で1992年に設立。世界でも例のない継続型の会員制事業で培った生産管理、品質管理のノウハウを活かし、多種多様なクライアント企業のコールセンターの設計・運営から、調査・分析、人材派遣、人材育成などのサービスを提供しています。2017年には、セコム株式会社の100%子会社となり、より強固で安全性の高いグループネットワークを活かし、クライアントビジネスの成功をサポートします。