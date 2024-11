さまざまな職業で活躍する３人の“ひきだし”をポーチに。３種類の「〇〇のひきだしポーチ」が新登場！

株式会社ほぼ日

好きなものや大事なものをつめこんだ自分だけの「ひきだし」をまるごと持ち歩けるような「ひきだしポーチ」。その人気シリーズから、「◯◯(まるまる)のひきだしポーチ」が登場します。さまざまな職業・分野で活躍する人たちに実際にひきだしを見せてもらい、大きさや形状、素材をいっしょに考えながら一から作ったポーチです。今回コラボレーションしたのは、アートディレクターの細山田光宣さん、アーティストの堀口尚子さん、ラジオDJの秀島史香さんの3人。それぞれの生活と好みに寄り添う工夫がたっぷりつまった3種類のひきだしポーチを、2024年12月2日(月)午前11時よりほぼ日ストア(WEB)で発売します。

▶「◯◯(まるまる)のひきだしポーチ」、制作秘話はこちら(https://www.1101.com/store/hikidashi/ja/articles/contents/makingofmarumaru/)

▶商品の詳細・購入はこちら(https://www.1101.com/store/hikidashi/ja/marumaru.html)

活版好きアートディレクターのひきだしポーチ「Printers Drawer」

アートディレクターの細山田光宣さんとコラボレーションした「Printers Drawer(large / small)」は、プリンターズ・ドロワーという活版印刷のための活字を入れるひきだしからイメージを膨らませて作ったポーチです。上部に持ち手のついた横長の工具箱のようなフォルムで、サイズは2種類。内部の仕切りは面ファスナーで着脱できるので、好きなところにつけたり外したり、入れる物に合わせてカスタマイズができます。ふたの裏側はメッシュポケットになっています。生地は蝋引き加工がほどこされた撥水性のあるコットン素材で、引き手のオレンジ色がアクセントになっています。

●活版好きアートディレクターのひきだしポーチ「Printers Drawer large/small」

large:9,350円(税込)、small:8,250円(税込)

アーティストのひきだしポーチ 堀口尚子「黒猫のポシェット」

アーティストの堀口尚子さんとのコラボレーションからは、黒猫の顔の形がかわいい、肩から下げられるポシェットタイプのポーチが生まれました。生地は、なでていたくなるようなふわふわとしたフェイクファー素材で、ポーチ内側には黒と白のギンガムチェック柄の生地を合わせました。猫の口からちょろっと出ているビビッドピンクの「舌」の部分は、実は、ポーチに収納されたエコバッグ。舌をシュッと引っ張ることで、エコバッグを取り出せます。外出先で荷物が増えたときにもさっと取り出して使えるので便利です。肩ひもは金具で取り付けられているため、自由に取り外して使えます。

●アーティストのひきだしポーチ 堀口尚子「黒猫のポシェット」

13,200円(税込)

DJのひきだしポーチ 秀島史香「just enjoy ポーチ」

ラジオDJ・秀島史香さんとのコラボレーションから生まれたのは、「just enjoy ポーチ」。ストップウォッチや電子辞書といったDJのひきだしに入っている仕事道具がコンパクトに収まるように設計された、ショルダータイプのポーチです。ポーチの中は、パタンと開いて使えるスペースと、肩からかけたまま開いて使えるスペースに分かれているので、それぞれに必要なものを分類しながら入れることができます。素材は合皮で、色はどんな服にも合わせやすい、温かみのあるベージュです。肩ひもの長さは自由に調節可能で、取り外して使用できます。ポーチの外側には、秀島さんが大切にしている言葉「relax, just enjoy.」を刻印しました。

●DJのひきだしポーチ 秀島史香「just enjoy ポーチ」

11,000円(税込)

コラボレーションした3人について

細山田光宣さん

細山田デザイン事務所代表。幅広いジャンルの書籍や雑誌を中心にデザインを手掛けている。渋谷区富ヶ谷にて事務所と併設の活版とリソグラフの製作スタジオLetterpress Lettersも主宰。数々のオリジナルプロダクツを生み出している。

堀口尚子さん

イラストレーター、アーティスト。墨、アクリル絵の具、ゴム判、切り絵などのさまざまな素材を用いて具象・抽象作品を制作。毛糸を使った作品から包装紙、カレンダー、ポストカード、テキスタイルなど「なんでもつくってみる」をモットーに活動中。

秀島史香さん

ラジオDJ、ナレーター。抜群のリズム感と英語力、あたたかいフリートーク、ハスキーで中性的な声が人気。ラジオ番組 Fm yokohama『SHONAN by the Sea』やJ-WAVE『LETTERS TO YOUR PRECIOUS』などのDJ、TV・CMのナレーションをはじめ、機内放送、美術館やプラネタリウムの音声ガイド、絵本の読み聞かせ、コラムや音楽レビューなどの執筆まで、幅広く活躍中。

株式会社ほぼ日

ほぼ日は、人々が集う「場」をつくり、「いい時間」を提供するコンテンツを企画、編集、制作、販売する会社です。1998年6月に創刊したウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」でさまざまな読みものをお届けしながら、そこに集まるお客さまに向けて、「ほぼ日手帳」や「ほぼ日のアースボール」をはじめとしたさまざまな商品をを企画・販売してきました。そのほか、お買いものを中心としたイベント「生活のたのしみ展」、動画サービス「ほぼ日の學校」、犬猫のSNSアプリ「ドコノコ」など、さまざまな「場」とコンテンツを展開しています。



