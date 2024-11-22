【Amazon ブラックフライデー】Ulike IPL光美容器の2024年モデルが最大33%OFF！Ulikeの先行セールは11月27日(水)より開始

ユーライクジャパン株式会社

家庭用美容機器メーカー「ユーライクジャパン株式会社」（本社：東京都港区）が展開する家庭用光美容器世界NO.1（*1）ブランド「Ulike(ユーライク)」は、Amazonで11月29日(金)～12月6日(金)に開催される「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月27日(水)より先行セールを実施いたします。この期間中、2024年モデルの「Ulike Air 10(ユーライク エアテン) IPL光美容器」及び「Ulike Air 10 IPL光美容器冬の限定コフレ」を含む、全5機種を特別価格で販売いたします。

Amazon ブラックフライデー 2024

Ulike公式Amazonストアのセールスケジュール

先行セール ： 11月27日(水)0:00～11月28日(木)23:59

Amazon ブラックフライデー： 11月29日(金)0:00～12月6日(金)23:59

Ulike公式Amazonストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/FCBC415E-0DA8-4C5A-8315-D7B4C74BE269?ingress=3セール対象商品

＜男女兼用モデル＞

●Ulike Air 10 IPL光美容器(ホワイトゴールド/ピンクゴールド) 59,800円→39,800円(33%OFF)

●Ulike Air 10 IPL光美容器(冬の限定コフレ)64,200円→41,808円(33%OFF)

●Ulike Air 3 IPL光美容器(スターライト/ピンク) 48,000円→34,560円(28%OFF)

●Ulike Air Pro IPL光美容器(ダークグリーン) 39,000円→27,300円(30%OFF)

＜メンズ専用モデル＞

●Ulike Men IPL光美容器(ブラック) 71,800円→50,260円(30%OFF)

●Ulike Air 2 IPL光美容器(ブラック) 58,000円→40,600円(30%OFF)

スペック比較表はこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/FCBC415E-0DA8-4C5A-8315-D7B4C74BE269?ingress=3全Ulike製品に搭載、特許取得の「サファイア冷感技術」

対象製品の全てにUlike独自の「サファイア冷感技術」を搭載。照射部位を心地よく冷却し、痛みレス(*2)で快適なムダ毛ケアを叶えます。照射面を肌に当てるだけでひんやり冷やしながら照射できるため、ケア前後の保冷剤や冷却ジェルは不要です。

2024年新モデル「Ulike Air 10 IPL光美容器」のご紹介

Ulike Air 10(ユーライク エアテン) IPL光美容器

- ダブルランプ搭載、最大26J(*3)のハイパワー。- 独自技術「3.0サファイア冷感技術」でお肌をひんやり冷却、照射時の熱感を抑えて驚くほどの痛みレス(*2)ケアを実現。- 太く硬い毛のお手入れのための「SHRモード」搭載。ハイパワーな光を高速分割照射するため、肌への刺激を抑えながらしっかりケア。- 90万回以上照射可能(*4)、家族でシェアしてもたっぷり使えます。カラーは2色展開（ホワイトゴールド、ピンクゴールド）Ulike Air 10 IPL光美容器 冬の限定コフレ

人気モデルのUlike Air 10に、ホリデーシーズンを祝福するスペシャルパッケージの限定コフレが登場！ギフトボックスには、Ulike Air 10 IPL美容器（ホワイトゴールド）に加え、ふわふわのミニバッグと、メイクブラシセット、メイクポーチが入っています。ご自身へのご褒美や大切な人へのギフトにも最適。

ブラックフライデー期間中に当たる！Amazon ギフトカード1万円分を15名様にプレゼント

Ulike公式Xにて、フォロー&リポストでAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施中。

キャンペーン景品：Amazonギフトカード 10,000円分

当選人数：15名さま

参加方法：Ulike公式Xアカウントをフォローの上、キャンペーン期間内に当該のポストをリポストで応募完了。

Ulike公式X @Ulike_JP :https://x.com/Ulike_JPUlikeについて

2013年に創業したUlikeは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界49の国と地域で愛されている家庭用美容機器メーカーです。独自開発の「サファイア冷感技術」を搭載した“痛みレスなムダ毛ケア”に特に定評があり、2022年の家庭用光美容器の販売実績において世界NO.1*の実績を持ちます。これまでに400以上の特許を取得し、10年以上にわたりムダ毛ケアを専門としたテクノロジーの研究開発にこだわり続けています。

日本では公式オンラインストアでの販売に加えて、Amazon、楽天市場、全国の主要な家電量販店でも販売を開始しております。

Ulike 公式オンラインストア

https://www.rakuten.ne.jp/gold/ulike-store/

https://jp.ulike.com/

https://www.amazon.co.jp/ulike/

公式SNS

Instagram @ulike.jp https://www.instagram.com/ulike.jp/

X @Ulike_JP https://twitter.com/Ulike_JP

Facebook @ulikejapan https://www.facebook.com/ulikejapan

YouTube @ulikejp https://www.youtube.com/@ulikejp

*1 ユーロモニターインターナショナル調べ；2022年世界の家庭用光美容器の小売販売台数から測定；2023年12月に実施された調査に基づく；家庭用光美容器とは、IPLやレーザーといった光エネルギーを利用して無駄毛を処理する家庭用機器を指す。

*2 痛みの感じ方には個人差及び部位差があります。

*3 SHRモード使用時。

*4 当社の耐久性試験の結果。