【明治記念館】“直前のご予約もOK！”　「開館77周年記念BIGフェア」や「灯り参進フェア」など11月限定のブライダルフェアにご参加ください

明治記念館

明治記念館（東京都港区元赤坂2-2-23）では、今月1日に迎えたばかりの当館開館77周年を記念したブライダルBIGフェアや、期間限定でかがり火や行灯が照らす中を歩む幻想的な明治神宮での「灯り参進」をご見学できるブライダルフェアを11月に開催いたします。

※1.参加費は無料

※2.ご参加は初めて当館でご婚礼相談をされる方に限らせていただきます

※3.灯り参進は期間を限定して実施しております。詳細はスタッフにお問合せください

・ブライダルフェア開催日程

◆開館77周年記念BIGフェア：11月23日（祝・土）、24日（日）、30日（土）午前・午後の2回

開館77周年記念フェアのご予約 :https://meijikinenkan.official-wedding.net/fair/date?fair_day=2024%2F11%2F02+%2C+2024%2F11%2F03+%2C+2024%2F11%2F04+%2C+2024%2F11%2F09+%2C+2024%2F11%2F10+%2C+2024%2F11%2F16+%2C+2024%2F11%2F17+%2C+2024%2F11%2F23+%2C+2024%2F11%2F24+%2C+2024%2F11%2F30

明治記念館 開館77周年記念ロゴ

◆明治神宮での「灯り参進」見学付フェア：11月30日（土） 15:50~19:00

明治神宮「灯り参進」見学付フェアのご予約 :https://meijikinenkan.official-wedding.net/fair/991650/detail/2024-11-30

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O7IWB4ayMPc ]

明治神宮「灯り参進」イメージ動画

【明治記念館について】

明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館のある場所に竣工されました。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。

昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で総合結婚式場として開館式が挙行され、以来21万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり（97台まで可能）

電話：03-3403-1171（大代表）

公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/

レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/

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